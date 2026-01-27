Szijjártó Péter felvázolta a következményeket: nagyon csúnya dolgok jönnek, ha ezt a tervet keresztülviszik

„Ursula von der Leyen évek óta nyomja, hogy meg kell tiltani az olcsó orosz földgáz és kőolaj vásárlását. A következmények világosak: háromszoros rezsiszámla, 1000 forintos benzin, gyárbezárások, több tízezer munkahely elvesztése” – sorolta Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter legújabb bejegyzésében.

Ahogy arról beszámoltunk, hétfőn Brüsszelben megszavazták Von der Leyen javaslatát, vagyis a 27 EU-tagállam végül hivatalosan is elfogadta azt a szabályozást, amely előírja az EU-ba irányuló orosz csővezetéken szállított gáz és cseppfolyósított földgáz (LNG) importjának fokozatos megszüntetését.