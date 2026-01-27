Ft
tisza párt magyar péter szijjártó péter külügyminiszter európai néppárt

Szijjártó Péter felvázolta a következményeket: nagyon csúnya dolgok jönnek, ha ezt a tervet keresztülviszik

2026. január 27. 08:47

Hétfőn Brüsszelben megszavazták Von der Leyen javaslatát, amely előírja az EU-ba irányuló orosz csővezetéken szállított gáz és cseppfolyósított földgáz (LNG) importjának fokozatos megszüntetését.

2026. január 27. 08:47
null

„Ursula von der Leyen évek óta nyomja, hogy meg kell tiltani az olcsó orosz földgáz és kőolaj vásárlását. A következmények világosak: háromszoros rezsiszámla, 1000 forintos benzin, gyárbezárások, több tízezer munkahely elvesztése” – sorolta Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter legújabb bejegyzésében.

Ahogy arról beszámoltunk, hétfőn Brüsszelben megszavazták Von der Leyen javaslatát, vagyis a 27 EU-tagállam végül hivatalosan is elfogadta azt a szabályozást, amely előírja az EU-ba irányuló orosz csővezetéken szállított gáz és cseppfolyósított földgáz (LNG) importjának fokozatos megszüntetését. 

A szavazás során 24-en voksoltak igennel, ezzel a szükséges minősített többséget lényegesen meghaladta a javaslat támogatása. Bulgária tartózkodott, a rendelet ellen szavazott a szlovák és a magyar kormány képviselője, akik külön is indokolták döntésüket.

Szijjártó Péter emlékeztetett, hogy ezt meg lehetett volna akadályozni. 

Mégpedig a múlt héten: ott volt a lehetőség Von der Leyen leváltására, de a Tisza Párt frakciója, az Európai Néppárt – sorukban a tiszás képviselőkkel – nem szavazta meg a bizalmatlansági indítványt, így megmentették Von der Leyent”

 –  emlékezett vissza a külügyminiszter, aki ezen a ponton kiemelte: „Viszont még mindig van egy esély: a döntést meg kell támadni az Európai Bíróságon és végig kell vinni a pert a döntés megsemmisítése érdekében.” 

Mi ezt meg is tesszük: a jogi beadványunk készen van, így amint hivatalosan is megjelenik a határozat, azonnal megindítjuk a pert, s ha maradunk kormányon, végig is visszük azt”

– hangsúlyozta.  

Szijjártó Péter felvázolta, hogy mi történne ha Magyar Péterék nyernék a választást. „Ők nem vinnék végig a pert, hagynák, hogy elvágjanak minket az olcsó orosz energiától. A Tisza Párt elnöke – aki humbugnak tartja a rezsicsökkentést – ugyanis a nemzetközi nagytőke két olyan képviselőjét vette maga mellé, akik évek óta lobbiznak azért, hogy Magyarország ne vásároljon olcsó orosz energiát” – mondta a külügyminiszter. 

Szijjártó Péter végül aláhúzta: április 12-e tétje többek között az, hogy marad-e a rezsicsökkentés.

Nyitókép forrása: Facebook / Szijjártó Péter

