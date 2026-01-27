Megsemmisítő üzemmódba kapcsolt Oroszország: kegyetlen pusztulást szabadítottak a kulcsfontosságú ukrán városra az éjszaka
Emberek kerültek a romok alá.
Miközben a világsajtó Moszkva kőkemény fenyegetéseitől és a teljes ukrán kapitulációt követelő szólamoktól hangos, az amerikai tisztviselők szerint ez nagyrészt csak színjáték.
A tárgyalásokat vezető amerikai tisztviselők meg vannak győződve arról, hogy az orosz tárgyalók zárt ajtók mögött pragmatikusabb hangnemet ütnek meg, mint amit Moszkva nyilvános kemény retorikája sugall – számolt be a Kyiv Independent.
A Kreml minden tárgyalási forduló előtt és után következetesen nyilvános nyilatkozatokban megismételte a követeléseit Ukrajnával szemben, beleértve a területi és politikai engedményeket is.
„Általában maximális követeléseiket hangoztatják, majd magán tárgyalócsoportjaiknak rugalmasságot engednek”
– mondta egy amerikai tisztviselő.
A tárgyalásokkal tisztában lévő ukrán tisztviselő a Kyiv Independentnek elmondta, hogy az amerikai tárgyalócsoport „nagyon specifikus módon” értékeli a tárgyalásokat, hozzátéve, hogy még az alapvető udvariasság is jelentőségteljes mutatóként szolgál. „Ha mindenki udvarias, azt pozitív jelnek tekintik” – mondta a forrás.
Az amerikai küldöttség legutóbb január 22-én tett látogatást Moszkvában. A találkozók után Jurij Uszakov, a Kreml tanácsadója kijelentette, hogy „nincs értelme reménykedni” Oroszország Ukrajna elleni háborújának rendezésében, hacsak Kijev nem teljesíti Moszkva területi követeléseit. Más orosz tisztviselők is hasonló nyilatkozatokat tettek nyilvánosan, néha még kompromisszumképtelenebb nyelvezettel.
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, akit nemrég kiszorítottak a tárgyalási folyamatból, többször is követelte Volodimir Zelenszkij elnök eltávolítását, és újra felvetette az úgynevezett „denácifikáció” és „demilitarizáció” kérdését Ukrajnában. Az amerikai tisztviselő ezeket a kijelentéseket a tárgyalások tartalmát tükröző stratégia részeként értékelte, amelynek célja a pozíciók nyilvános megerősítése.
„Általában figyelmen kívül hagyom a vezetők legtöbb nyilvános kijelentését”
– mondta egy amerikai magas rangú tisztviselő újságíróknak.
„Putyin elnök egyértelműen kijelentette, hogy diplomáciai megoldást szeretne látni ebben az ügyben. Mi hiszünk neki.”
Nyitókép: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Emberek kerültek a romok alá.