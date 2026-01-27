A tárgyalásokkal tisztában lévő ukrán tisztviselő a Kyiv Independentnek elmondta, hogy az amerikai tárgyalócsoport „nagyon specifikus módon” értékeli a tárgyalásokat, hozzátéve, hogy még az alapvető udvariasság is jelentőségteljes mutatóként szolgál. „Ha mindenki udvarias, azt pozitív jelnek tekintik” – mondta a forrás.

Az amerikai küldöttség legutóbb január 22-én tett látogatást Moszkvában. A találkozók után Jurij Uszakov, a Kreml tanácsadója kijelentette, hogy „nincs értelme reménykedni” Oroszország Ukrajna elleni háborújának rendezésében, hacsak Kijev nem teljesíti Moszkva területi követeléseit. Más orosz tisztviselők is hasonló nyilatkozatokat tettek nyilvánosan, néha még kompromisszumképtelenebb nyelvezettel.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, akit nemrég kiszorítottak a tárgyalási folyamatból, többször is követelte Volodimir Zelenszkij elnök eltávolítását, és újra felvetette az úgynevezett „denácifikáció” és „demilitarizáció” kérdését Ukrajnában. Az amerikai tisztviselő ezeket a kijelentéseket a tárgyalások tartalmát tükröző stratégia részeként értékelte, amelynek célja a pozíciók nyilvános megerősítése.

„Általában figyelmen kívül hagyom a vezetők legtöbb nyilvános kijelentését”

– mondta egy amerikai magas rangú tisztviselő újságíróknak.