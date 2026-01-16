Örömködnek az ukránok: hihetetlen összeg hullott az ölükbe

Fontos dátum: már erre a napra készül Magyar Péter, nagy bejelentése lesz
Sokadik forgatókönyv készül a Tisza háza táján, ráadásul épp a választásokkal kapcsolatban.
Nagy kupac pénz érkezett Kijevbe, hogy mentsék a menthetőt.
Miközben Zelenszkij elnök rendkívüli állapotot hirdetett az energiaválság miatt, váratlan segítség érkezett Nagy-Britanniából. A brit kormány pénteken bejelentette: újabb, 20 millió fontos (kb. 26,7 millió dolláros) gyorssegéllyel támogatják Ukrajna energiaellátását – írta meg az ukrán Pravda a brit kormány közleménye alapján.
A támogatás időzítése nem véletlen:
éppen most ünneplik az Ukrajna és az Egyesült Királyság közötti, 2025. január 16-án megköttetett „100 éves partnerség” deklaráció első évfordulóját.
De a britek nem állnak meg itt. A partnerség jegyében kibővítik az iskolai testvérprogramot is, amely 54 ezer diákot érint majd mindkét országban. Arra mondjuk kíváncsiak lennénk, hogy mikor mennek majd brit nebulók Ukrajnába a tervek szerint.
Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP