Ft
Ft
1°C
0°C
Ft
Ft
1°C
0°C
01. 16.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 16.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
egyesült királyság pravda brit kormány kijev ukrajna

Örömködnek az ukránok: hihetetlen összeg hullott az ölükbe

2026. január 16. 10:07

Nagy kupac pénz érkezett Kijevbe, hogy mentsék a menthetőt.

2026. január 16. 10:07
null

Miközben Zelenszkij elnök rendkívüli állapotot hirdetett az energiaválság miatt, váratlan segítség érkezett Nagy-Britanniából. A brit kormány pénteken bejelentette: újabb, 20 millió fontos (kb. 26,7 millió dolláros) gyorssegéllyel támogatják Ukrajna energiaellátását – írta meg az ukrán Pravda a brit kormány közleménye alapján. 

A támogatás időzítése nem véletlen: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A legrosszabb rémálom válhat valóra: Magyarország visszakaphatja Bajnai Gordont

A legrosszabb rémálom válhat valóra: Magyarország visszakaphatja Bajnai Gordont
Tovább a cikkhezchevron

éppen most ünneplik az Ukrajna és az Egyesült Királyság közötti, 2025. január 16-án megköttetett „100 éves partnerség” deklaráció első évfordulóját. 

De a britek nem állnak meg itt. A partnerség jegyében kibővítik az iskolai testvérprogramot is, amely 54 ezer diákot érint majd mindkét országban. Arra mondjuk kíváncsiak lennénk, hogy mikor mennek majd brit nebulók Ukrajnába a tervek szerint.

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

 

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
yalaelnok
2026. január 16. 11:43
gigantijkus összeg, egynapi orosz támadás kárainak a helyreállítására se elé
Válasz erre
0
0
Nasi12
2026. január 16. 11:43
Nem az ukránok ölébe hullott. "mikor mennek majd brit nebulók Ukrajnába" Amelyik muszlim családban Londonban 5 -nél több gyerek van azokból kisorsolják :).
Válasz erre
0
0
madre79
2026. január 16. 11:42
Miközben az angoloknak tele van a hócipőjük Starmerrel!
Válasz erre
0
0
coyote-0
2026. január 16. 11:04
Mire elég az manapság? Aprópénz, még egy épkézláb tengerparti villa se jön ki belőle a Riviérán.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!