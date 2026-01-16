Örömködnek az ukránok: hihetetlen összeg hullott az ölükbe

éppen most ünneplik az Ukrajna és az Egyesült Királyság közötti, 2025. január 16-án megköttetett „100 éves partnerség” deklaráció első évfordulóját.

De a britek nem állnak meg itt. A partnerség jegyében kibővítik az iskolai testvérprogramot is, amely 54 ezer diákot érint majd mindkét országban. Arra mondjuk kíváncsiak lennénk, hogy mikor mennek majd brit nebulók Ukrajnába a tervek szerint.