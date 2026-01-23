Ft
01. 24.
szombat
pisa felmérés der spiegel iskolaátlag iskola koronavírus járvány diák oecd németország

Óriási bajban van Németország – és ez hamarosan Magyarországot is érinteni fogja

2026. január 23. 15:43

Egyre több kutatás mutat rá a németországi diákok tudásszintjének drámai romlására. Miközben Európa régi ipari motorja és szellemi világítótornya roskadozik, addig Kelet-Ázsia előzi az oktatásban a világot.

2026. január 23. 15:43
Rajcsányi Gellért
Rajcsányi Gellért

„Hülyék a német diákok?” – ezzel a provokatív kérdéssel élt a Der Spiegel német hírmagazin az ezredfordulón, amikor a nemzetek első alkalommal találkoztak a PISA-tesztek eredményével.

A PISA programot a kilencvenes évek végén hívta életre a legfejlettebb államokat tömörítő Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD), amelynek Magyarország 1996 óta tagja. A PISA felméréssorozata három területen (matematikai műveltség, természettudományi műveltség és szövegértés) vizsgálja a 15 éves tanulók képességét. A felmérés háromévenként zajlik, célja elsősorban a mindennapi életben használható tudás vizsgálata. A nagyjából nyolcvan országban egységesen lefolytatott tesztek nyomán pedig néhány szempont és irányelv szerint összevethetővé vált a nemzetek teljesítménye az oktatásügy terén. A PISA-tesztek bár a fejlett világ bevett oktatásügyi eszközei lettek, vitára adnak okot egyes országokban, így Magyarországon is.

Ahogy a németországi eredmények is nagy vitákat keltettek Európa gazdasági, ipari, tudományos – és hagyományos szellemi – nagyhatalmában már a kezdetektől. Bár az első PISA-felmérés átlag alatti eredményeket hozott Németországban, a következő években változtatni tudtak rajtuk. Mind a matematika, mind a természettudományok, mind a szövegértés terén folyamatosan javultak a kapott eredmények 2012-ig – hogy aztán 2015-től gyors és fokozódó zuhanásba váltsanak át.

A Statista német statisztikai cég tavaly nyáron kénytelen volt megállapítani: a német diákok teljesítménye ezeken a területeken látványosan visszaesett. A matek és a természettudományok már 2012-től, a szövegértés 2015 után kezdett romlani a német tanulók körében.

A 2022-es teszten a matematikából elért 475 pontos átlag épphogy az OECD-országok átlaga fölött van. Hasonló az eredmény a szövegértés terén. Európa „motorja”, ahogy Németországot hagyományosan nevezték, lecsúszott az átlaghoz – és ki tudja, mit hoz a jövő.

Ami bizonyos: a 2022-es PISA-felmérés az egész fejlett világban drámai eredményeket hozott. A fejlett világban az ezredforduló utáni első évtizedben állandó vagy kissé javuló eredményt láthattunk a három kutatott területen, az új nemzedék tudása viszont rohamosan romlik. Az élvonalban ma már Kelet-Ázsia tarol: Szingapúr, Makaó, Tajvan, Hongkong, Japán és Dél-Korea áll az élen.

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ruszvil
2026. január 24. 02:50
És a német eredmény hogyan fogja Magyarországot is érinteni? A magyar diàkok még rosszabbul teljesítenek a Pisa-teszteken a németeknél, évek óta ugyanúgy csúsznak lefelé, csak szólok :)
Válasz erre
0
0
logoff-mihaly
2026. január 23. 23:46
Kelet-Ázsia. Nem karok ünneprontó lenni, de azokat a gyerekeket meg a végtelenségig széthajtják. S ennek is egyszer bemutatják a számláját. Persze először a pimasz, lila hajú LMBTQ-s öntelt és buta kiscsírák mennek a levesebe mert nem lesz aki hidat építsen amin tüntizhetnek.
Válasz erre
0
0
Telnagyapo
2026. január 23. 23:44
Idézet: Aki tanul az hülye, aki nem az az is marad :D
Válasz erre
0
0
molga8
2026. január 23. 20:06
Aki átveszi, felveszi a liberalizmusnak nevezett sátánizmust, az ne csodálkozzon, ha szart sem érnek a fiataljai.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!