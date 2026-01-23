Óriási bajban van Németország – és ez hamarosan Magyarországot is érinteni fogja

„Hülyék a német diákok?” – ezzel a provokatív kérdéssel élt a Der Spiegel német hírmagazin az ezredfordulón, amikor a nemzetek első alkalommal találkoztak a PISA-tesztek eredményével.

A PISA programot a kilencvenes évek végén hívta életre a legfejlettebb államokat tömörítő Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD), amelynek Magyarország 1996 óta tagja. A PISA felméréssorozata három területen (matematikai műveltség, természettudományi műveltség és szövegértés) vizsgálja a 15 éves tanulók képességét. A felmérés háromévenként zajlik, célja elsősorban a mindennapi életben használható tudás vizsgálata. A nagyjából nyolcvan országban egységesen lefolytatott tesztek nyomán pedig néhány szempont és irányelv szerint összevethetővé vált a nemzetek teljesítménye az oktatásügy terén. A PISA-tesztek bár a fejlett világ bevett oktatásügyi eszközei lettek, vitára adnak okot egyes országokban, így Magyarországon is.