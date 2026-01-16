Nobel-békedíjat ajánlottak fel Donald Trumpnak

Azt nyilatkozta, ezzel szerette volna elismerni Donald Trump „különleges elkötelezettségét a szabadságunk mellett”. A találkozó tényét a Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt is megerősítette,m ám ő nem közölt részleteket az ott elhangzottakról. A Venezuela jövőjével kapcsolatos kérdésre a sajtótitkár elmondta, hogy

Donald Trump elnök támogatja a választások kiírását Venezuelában „amikor annak eljön az ideje”.

Azt is elmondta, hogy Trump elnök véleménye nem változott María Corina Machado alkalmasságáról Venezuela vezetésére, amit „az elnök realisztikus helyzetértékelésre alapozott az általa olvasottak alapján, és a tanácsadóitól, valamint a nemzetbiztonsági csapattól hallottakra alapozva” – állította Karoline Leavitt.

Donald Trump január első napjaiban, Nicolás Maduro venezuelai elnök letartóztatását követően még szkeptikusan nyilatkozott María Machado lehetséges szerepéről, és azt mondta, „nagyon kemény lenne a számára vezetővé válni, mert nem rendelkezik támogatással, illetve elismeréssel az országon belül”.

Emlékezetes, amikor Maria Corina Machado tavaly októberben Donald Trumpnak ajánlotta Nobel-békedíját, azzal az indokkal, hogy az amerikai elnök a béke érdekében végzett munkájával kiérdemli azt.