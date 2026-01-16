Miután az aranyvécébe belebukott Zelenszkij jobbkeze, arany kerekesszékkel fejeznék le az ellenzék egyik vezetőjét

Az tervek szerint a bíróság pénteken dönt a Julija Timosenkóval szemben elrendelendő kényszerintézkedésről – írta a Kárpáti Igaz Szó. A Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) indítványában azt kéri, hogy a Batykivscsina (Haza) parlamenti frakció vezetőjével szemben 50 millió hrivnya összegű óvadékot szabjanak ki.

Erről Olha Posztoljuk, a SZAP szóvivője tájékoztatta az UNIAN hírügynökséget. Mint elmondta, az óvadék mellett további intézkedések előírását is kezdeményezik, és az ügyben január 16-án tartanak bírósági ülést. A Legfelső Korrupcióellenes Bíróság sajtószolgálata megerősítette: január 16-án tárgyalják a kényszerintézkedés alkalmazásáról szóló indítványt az ukrán parlament képviselőjével szemben.