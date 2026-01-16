Miután az aranyvécébe belebukott Zelenszkij jobbkeze, arany kerekesszékkel fejeznék le az ellenzék egyik vezetőjét

Pattanásig feszült a helyzet: az egész ukrán elit érintett a vesztegetési ügyben, Zelenszkij emberei nyakig benne vannak (VIDEÓ)
Julija Timosenkónál állítólag egy 45 kilogrammos arany kerekesszéket találtak a házkutatás során.
Az tervek szerint a bíróság pénteken dönt a Julija Timosenkóval szemben elrendelendő kényszerintézkedésről – írta a Kárpáti Igaz Szó. A Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) indítványában azt kéri, hogy a Batykivscsina (Haza) parlamenti frakció vezetőjével szemben 50 millió hrivnya összegű óvadékot szabjanak ki.
Erről Olha Posztoljuk, a SZAP szóvivője tájékoztatta az UNIAN hírügynökséget. Mint elmondta, az óvadék mellett további intézkedések előírását is kezdeményezik, és az ügyben január 16-án tartanak bírósági ülést. A Legfelső Korrupcióellenes Bíróság sajtószolgálata megerősítette: január 16-án tárgyalják a kényszerintézkedés alkalmazásáról szóló indítványt az ukrán parlament képviselőjével szemben.
Kedden az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a SZAP nyomozói házkutatást tartottak a Batykivscsina párt kijevi központi irodájában.
Julija Timosenko, a párt frakcióvezetője és korábbi ukrán miniszterelnök ellen korrupció gyanúja miatt folyik nyomozás.
Az ügy kapcsán Rosztiszlav Demcsuk újságíró és politikai elemző azt állította Facebook-oldalán, hogy a házkutatás során a NABU nyomozói egy 45 kilogrammos, 99-es finomságú aranyból készült kerekesszéket foglaltak le. Timosenko ezt az értesülést szégyenletes álhírnek nevezte. Ennek ellenére a bejegyzés több ezer megosztást és mintegy 2400 hozzászólást generált. Figyelembe véve, hogy Volodimir Zelenszkij egyik üzlettársának házában nemrég arany vécét találtak, sokan az arany kerekesszék történetét sem tartották elképzelhetetlennek.
