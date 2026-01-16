Ft
Ft
1°C
0°C
Ft
Ft
1°C
0°C
01. 16.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 16.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
korrupció julija timosenkó orosz-ukrán háború ukrajna

Miután az aranyvécébe belebukott Zelenszkij jobbkeze, arany kerekesszékkel fejeznék le az ellenzék egyik vezetőjét

2026. január 16. 18:04

Julija Timosenkónál állítólag egy 45 kilogrammos arany kerekesszéket találtak a házkutatás során.

2026. január 16. 18:04
null

Az tervek szerint a bíróság pénteken dönt a Julija Timosenkóval szemben elrendelendő kényszerintézkedésről – írta a Kárpáti Igaz Szó. A Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) indítványában azt kéri, hogy a Batykivscsina (Haza) parlamenti frakció vezetőjével szemben 50 millió hrivnya összegű óvadékot szabjanak ki.

Erről Olha Posztoljuk, a SZAP szóvivője tájékoztatta az UNIAN hírügynökséget. Mint elmondta, az óvadék mellett további intézkedések előírását is kezdeményezik, és az ügyben január 16-án tartanak bírósági ülést. A Legfelső Korrupcióellenes Bíróság sajtószolgálata megerősítette: január 16-án tárgyalják a kényszerintézkedés alkalmazásáról szóló indítványt az ukrán parlament képviselőjével szemben.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán-ellenes puccs készül: a titkos szálak Brüsszelig vezetnek – itt az új Mesterterv

Orbán-ellenes puccs készül: a titkos szálak Brüsszelig vezetnek – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Kedden az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a SZAP nyomozói házkutatást tartottak a Batykivscsina párt kijevi központi irodájában.

Julija Timosenko, a párt frakcióvezetője és korábbi ukrán miniszterelnök ellen korrupció gyanúja miatt folyik nyomozás.

Az ügy kapcsán Rosztiszlav Demcsuk újságíró és politikai elemző azt állította Facebook-oldalán, hogy a házkutatás során a NABU nyomozói egy 45 kilogrammos, 99-es finomságú aranyból készült kerekesszéket foglaltak le. Timosenko ezt az értesülést szégyenletes álhírnek nevezte. Ennek ellenére a bejegyzés több ezer megosztást és mintegy 2400 hozzászólást generált. Figyelembe véve, hogy Volodimir Zelenszkij egyik üzlettársának házában nemrég arany vécét találtak, sokan az arany kerekesszék történetét sem tartották elképzelhetetlennek.

Nyitókép forrása: STRINGER / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
socialismo-e-muerte
2026. január 16. 19:49
És akkor még nem is beszéltünk a kaszinómaffiáról, kokórol, fegyver, ember és szervkereskedelemről.
Válasz erre
0
0
zsugabubus-2
2026. január 16. 19:40
hu.wikipedia.org/wiki/Julija_Volodimirivna_Timosenko Fantasztikus élete volt. Mókás, hogy a CV vége felé feltűnik a "kerekesszék" motívum...igaz ott nem említik, hogy aranyból készült:) igaz, azt sem, hogy Julia Timosenko, szül. Telehina felmenői között zsidók vannak:)
Válasz erre
1
0
pipa89
2026. január 16. 19:39
Az ukránok szeretik az aranyat. Nos, Ursulát be kell ültetni az arany kerekesszékbe és az arany budiig elguríthtja az uki ellenzék, majd Zseléék aranybudiján megkoronázhatják!
Válasz erre
1
0
Gintonic68
2026. január 16. 19:26
Műukrán, mű hajfonattal...imádták!! 🙂‍↕️
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!