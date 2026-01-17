Megroppanhat a NATO: kulcsfontosságú szövetséges parlamentje tárgyal a kilépésről

A NATO-ból való kilépésről szóló javaslatot terjesztett a francia parlament elé Clémence Guetté, a francia Alkotmányozó Nemzetgyűlés alelnöke és a baloldali Engedetlen Franciaország (LFI) párt parlamenti képviselője. A hírről maga a politikus is beszámolt saját közösségi oldalán.

Guetté arra hivatkozott, hogy pártja régóta ezt az álláspontot képviseli, ám az Egyesült Államok „célzott döntése miatt, hogy hivatalosan visszatérjen a nyílt imperialista politikához” ismét aktuális a kérdés.