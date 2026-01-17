Megroppanhat a NATO: kulcsfontosságú szövetséges parlamentje tárgyal a kilépésről
2026. január 17. 07:58
Egy baloldali képviselő terjesztette a parlament elé a javaslatot.
2026. január 17. 07:58
3 p
4
3
45
Mentés
A NATO-ból való kilépésről szóló javaslatot terjesztett a francia parlament elé Clémence Guetté, a francia Alkotmányozó Nemzetgyűlés alelnöke és a baloldali Engedetlen Franciaország (LFI) párt parlamenti képviselője. A hírről maga a politikus is beszámolt saját közösségi oldalán.
Guetté arra hivatkozott, hogy pártja régóta ezt az álláspontot képviseli, ám az Egyesült Államok „célzott döntése miatt, hogy hivatalosan visszatérjen a nyílt imperialista politikához” ismét aktuális a kérdés.
Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:
Orbán-ellenes puccs készül: a titkos szálak Brüsszelig vezetnek – itt az új Mesterterv
A politikus felsorolt, Trump mely külpolitikai és katonai lépései nem tetszenek neki. Példaként említette „a venezuelai elnök elrablását”, a „Palesztinában folyó népirtás támogatását”, valamint „Grönland fegyveres megszállását”.
Továbbá szerinte az amerikai elnök nyíltan beleavatkozik az európai választásokba „a szélsőjobbot támogatva”.
A politikus szerint ez azt mutatja, hogy az amerikai elnök elutasítja a nemzetközi jogot, Európát pedig vazallus államként kezeli. Guetté ez alapján úgy látja, Franciaország többé nem lehet az Egyesült Államok szövetségese. Hozzáteszi, Franciaország akkor nyerné vissza katonai és diplomáciai függetlenségét, ha kilépne a NATO-ból.
A hírről beszámoló Berliner Zeitung felhívja a figyelmet, hogy a baloldali szövetség, amelyhez az LFI tartozik, jelenleg a legnagyobb frakció a Nemzetgyűlésben, és Marine Le Pen pártja is évek óta kritizálja a NATO-t.
Franciaország jelenleg a NATO harmadik legerősebb katonai erejével, valamint saját nukleáris visszatartó erővel rendelkezik.
Megírta a Politico, kiszivárgott a Weltwoche-n: megbuktatná a brüsszeli elit Orbán Viktort, Magyar Péter az eszköz a kezükben. Eközben a baloldali közvélemény-kutatók már előre magyarázzák, miért nem következik semmi a méréseikből. Itt az új Mesterterv.