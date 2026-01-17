Ft
Ft
1°C
0°C
Ft
Ft
1°C
0°C
01. 17.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 17.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
engedetlen franciaország clémence guetté nato franciaország parlament

Megroppanhat a NATO: kulcsfontosságú szövetséges parlamentje tárgyal a kilépésről

2026. január 17. 07:58

Egy baloldali képviselő terjesztette a parlament elé a javaslatot.

2026. január 17. 07:58
null

A NATO-ból való kilépésről szóló javaslatot terjesztett a francia parlament elé Clémence Guetté, a francia Alkotmányozó Nemzetgyűlés alelnöke és a baloldali Engedetlen Franciaország (LFI) párt parlamenti képviselője. A hírről maga a politikus is beszámolt saját közösségi oldalán.

Guetté arra hivatkozott, hogy pártja régóta ezt az álláspontot képviseli, ám az Egyesült Államok „célzott döntése miatt, hogy hivatalosan visszatérjen a nyílt imperialista politikához” ismét aktuális a kérdés.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán-ellenes puccs készül: a titkos szálak Brüsszelig vezetnek – itt az új Mesterterv

Orbán-ellenes puccs készül: a titkos szálak Brüsszelig vezetnek – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

A politikus felsorolt, Trump mely külpolitikai és katonai lépései nem tetszenek neki. Példaként említette „a venezuelai elnök elrablását”, a „Palesztinában folyó népirtás támogatását”, valamint „Grönland fegyveres megszállását”.

Továbbá szerinte az amerikai elnök nyíltan beleavatkozik az európai választásokba „a szélsőjobbot támogatva”.

A politikus szerint ez azt mutatja, hogy az amerikai elnök elutasítja a nemzetközi jogot, Európát pedig vazallus államként kezeli. Guetté ez alapján úgy látja, Franciaország többé nem lehet az Egyesült Államok szövetségese. Hozzáteszi, Franciaország akkor nyerné vissza katonai és diplomáciai függetlenségét, ha kilépne a NATO-ból.

A hírről beszámoló Berliner Zeitung felhívja a figyelmet, hogy a baloldali szövetség, amelyhez az LFI tartozik, jelenleg a legnagyobb frakció a Nemzetgyűlésben, és Marine Le Pen pártja is évek óta kritizálja a NATO-t.

Franciaország jelenleg a NATO harmadik legerősebb katonai erejével, valamint saját nukleáris visszatartó erővel rendelkezik.

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

 


 

 

Összesen 45 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Héja
2026. január 17. 09:40
Ez a fick sem lesz sokkal hülyébb. A NATO-ból de Gaulle sem akart kilképni, csak annak integrált szervezetéből. Erre meg is kapta a CIA által szervezett '68-as diáklázadást. Most is a szélsőbalosok hőzöngenek.
Válasz erre
0
0
Bitrex®
2026. január 17. 09:32
Rasputin azért nem felejti el magát lájkolgatni, miközben már egy másik néven is írogat.
Válasz erre
2
0
Bitrex®
2026. január 17. 09:31
A NATO-ból kilépni nem kell félnetek jó lesz ha mindenki egyetért én nem ellenzem.
Válasz erre
0
0
rasputin
2026. január 17. 09:21
Gondolkodó56 2026. január 17. 09:00 Ezek a szemellenzős szélsőbalos vélemények Brüsszel nyílt beavatkozását a magyarországi választásokba teljesen természetesnek gondolják. Mi van az USA nyilt beavatkozásával a magyar választásba?
Válasz erre
1
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!