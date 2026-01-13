Ma egy holokauszt ugyanúgy megtörténhetne, mint 85 évvel ezelőtt, semmivel sem lettünk jobb emberek

A geopolitikában minden mindennel összefügg, így a venezuelai események hatással vannak az iráni forradalomra is. A dél-amerikai államot évtizedek óta befolyása alatt tartotta Irán, Kína, Oroszország és a Hezbollah. Az USA ezt a status quót megzavarta, a venezuelai nép megérezhette a szabadság ízét, s most a perzsa nép is reméli: nekik is van esélyük. Trump január 10-ei kijelentései is ezt erősítik meg: ha a rezsim elkezdi lelőni a tüntetőket, akkor az USA be fog avatkozni, „nem feltétlenül katonai lábbal a terepen, de nagyon erősen ott, ahol az fáj”, azaz gazdasági vagy más célzott nyomással.

A liberális álszentség pedig ugyanazt mutatja, mint Venezuelánál: a nyugati baloldal és nemzetközi intézmények csak azt látják, ha Amerika „beavatkozik”, miközben évtizedek óta szemet hunynak a kínai, orosz és iráni befolyás felett.

Nincs ez másképp Iránnál sem. Az izraeli és amerikai segítségnyújtás lehetősége már most a kritika középpontjában áll, miközben a bizonyított idegen beavatkozás, amit a rezsim kap, nem szúr szemet senkinek. Január 2-a óta a Irán kb. 800–850 idegen harcost hozott be: főleg iraki síita milíciákat, akik magukat zarándokoknak álcázva lépték át a határt, ugyan úgy, mint 2022-ben. A külföldi milícia tagjait előszeretettel használják halálos bevetésre a perzsák ellen a saját kormányuk helyett, így el lehet tussolni a mészárlást.

A milíciaimport viszont jelzi, hogy a rezsim gyengül, és segítség nélkül már megdönthető.

2022-ben személyesen vettem részt a Los Angeles-i iráni rezsimellenes megmozduláson, ott, ahol a világ legnagyobb iráni diaszpórája él, és már akkor is egyhangú volt a hang: kell a nyugati beavatkozás, támogatás, nyomásgyakorlás, mert a nép egyedül nem bír a teokrácia gépezetével. Ez a kiáltás ma sem változott. Sőt: erősödik.

Ahogy a venezuelai milliók sem értik a nyugati narratívát, amikor az USA lépését „imperializmusnak” bélyegzik, miközben évtizedek óta orosz, kínai, iráni és Hezbollah-befolyás tartotta fenn Madurót, ugyanígy az iráni nép sem érti: külföldi beavatkozás már így is van akkor miért ne lehetne végre olyan, ami az embereknek jó, ami szabadságot, stabilitást hoz?

Az iráni rezsim számára Amerika és Izrael továbbra is a Sátán megtestesítője.

De a fenyegetés ennél jóval szélesebb: a teokratikus rendszer számára az egész uralkodó nyugati civilizáció, a demokrácia, a női egyenjogúság, a szekularizmus, a szólásszabadság és a modern életforma mind halálos ellenség.

Egy nyugatbarát rezsimváltás, Reza Pahlavi vezetésével, nem csupán a térség stabilitását és biztonságát erősítené, hanem globális szinten is pozitív láncreakciókat indítana el. A helyzet folyamatosan változik, de a perzsák üzenete most világos és egyértelmű: Bi Omde Huda – Isten segítsen minket!

Nyitókép: NurPhoto via AFP