Tusk kiállt Zelenszkij mellett: csúnyán visszaszólt Trumpnak
Az amerikai elnök szerint Ukrajna akadályozza a háború lezárását.
Ezek a brüsszeli tartótisztek a virginiai golfklubnál is ostobábbak.
„Aham, Lengyelország lesz a verőlegény, ha a Fidesz nyer. Ezek a brüsszeli tartótisztek a virginiai golfklubnál is ostobábbak. A magyari embert nem nagyon hatja meg a fenyegetés, annál inkább felbőszíti. A rövid és hivatalos válaszunk csak annyi, hogy amerikai helikopátor, húzz a faszba!”
Nyitókép: Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP