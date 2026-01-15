Ft
Ft
0°C
-1°C
Ft
Ft
0°C
-1°C
01. 15.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 15.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
lengyelország Sikorski fidesz

Lengyelország lesz a verőlegény, ha a Fidesz nyer

2026. január 15. 14:48

Ezek a brüsszeli tartótisztek a virginiai golfklubnál is ostobábbak.

2026. január 15. 14:48
null
Ambrózy Áron
Ambrózy Áron
Facebook

„Aham, Lengyelország lesz a verőlegény, ha a Fidesz nyer. Ezek a brüsszeli tartótisztek a virginiai golfklubnál is ostobábbak. A magyari embert nem nagyon hatja meg a fenyegetés, annál inkább felbőszíti. A rövid és hivatalos válaszunk csak annyi, hogy amerikai helikopátor, húzz a faszba!”

Forrás: Facebook

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A legrosszabb rémálom válhat valóra: Magyarország visszakaphatja Bajnai Gordont

A legrosszabb rémálom válhat valóra: Magyarország visszakaphatja Bajnai Gordont
Tovább a cikkhezchevron

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
statiszta
•••
2026. január 15. 15:46 Szerkesztve
Nemlesz. Ők is rajta vannak az USA nemzetbiztonsági stratégián, így bukni fog a Tuskó. Simán lefizetik a Lengyel Néppártot aztán az bedönti a koalíciót. Hogy az EU mit akar, az rég senkit sem érdekel.
Válasz erre
1
0
Ízisz
2026. január 15. 15:42
Z. Már a csapból is az folyik, ha az Orbán győz, azt csalással fogja tenni... Erre készül már minden globalista állam Brüsszellel együtt!!! A vizsgálódó EBESZ is majd megerősíti a csalást!!! Biztos az óriási győzelmünk, mégis van mitől aggódni!!! 💯🤨😐❗
Válasz erre
0
0
savrena
2026. január 15. 15:29
"Vicces" lesz, amikor Orbány győzelmét az EU nem fogja elismerni, ellenben az USAval, Kínával és Oroszországgal.
Válasz erre
2
0
google-2
2026. január 15. 15:21
Tehát ha nem nyer a hülyegyerek Tiszája, akkor manipulálták a választást, ugye, Blackrock bácsi?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!