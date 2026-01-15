Kiadta az ukázt Von der Leyen: Orbán Viktor biztos nem fog engedelmeskedni a parancsnak

A bizottsági elnök azt mondta, hogy az Egyesült Államokkal és más partnerekkel együtt dolgoznak az ukrajnai rendezést szolgáló jövőbeli megállapodás jóléti pillérén. Hangsúlyozta, hogy Ukrajna európai uniós csatlakozása központi szerepet játszik ebben mondván, hogy az európai integráció tapasztalataik szerint hatalmas lendületet ad a gazdasági növekedésnek. „Tehát a csatlakozás önmagában is kulcsfontosságú biztonsági garancia, de egyben a jövőbeli növekedés és gazdasági virágzás elengedhetetlen motorjai.

A jelenlegi szükségletek hatalmasak. De eredményeink is lenyűgözőek”

– fejtegette. Utalt arra, hogy az EU a háború kitörése óta 193 milliárd eurót költött Ukrajnára.

„Második pontom a versenyképesebb Európa érdekében végzett munkánk. Mert csak akkor biztosíthatjuk függetlenségünket, ha gazdaságilag erősek vagyunk” – húzta alá. Kiemelte, hogy az EU nagyban profitál a kereskedelmi egyezményeiből. „Szombaton Paraguayban történelmet fogunk írni. Huszonöt év tárgyalás után aláírjuk az EU-Mercosur partnerségi megállapodást. Ezzel a világ legnagyobb szabadkereskedelmi övezete jön létre. De törekvéseink ennél tovább mutatnak. Keményen dolgozunk azon, hogy elnökségük alatt a hónap végén lezárjuk az Indiával folytatott tárgyalásokat. Hasonlóan számos más partnerrel is, így például Ausztráliával, az Egyesült Arab Emírségekkel és Malajziával” – tette hozzá.

A migráció