Fenekestül felfordult az EU, a „lusta” déliek lenyomják a „szorgos” északiakat

közelmúltban a munkaerőpiaci sztereotípiák lerombolása folytatódott.

Az elmúlt évtizedekben Ausztrália munkanélküliségi rátája átlagosan fél százalékponttal magasabb volt, mint Új-Zélandé. Ma egy százalékponttal alacsonyabb, mivel a kiwik egy hatalmas ingatlanbuborék kipukkadásával küzdenek. A 2010-es évek végén Costa Rica küzdött azért, hogy a munkanélküliséget 10% alá csökkentse. Most 5,8%. Az elmúlt hónapokban Kanada munkanélküliségi rátája riasztóan emelkedett, miközben Amerika munkanélküliségi rátája stabil volt.

Az Economist szerint sehol sem történt olyan figyelemre méltó átalakulás, mint Dél-Európában. Az euróválság csúcspontján, 2012-13-ban Portugália, Olaszország, Görögország és Spanyolország átlagos munkanélküliségi rátája megközelítette a 20%-ot. A szakértők a dél-európai országokat „PIGS”-eknek nevezték el, kedvezőtlenül szembeállítva őket a feltételezhetően keményebben dolgozó északiakkal Németországban, Hollandiában és a skandináv országokban.

Az újonnan közzétett adatok szerint a PIGS-országokban talán először alacsonyabb a munkanélküliségi ráta, mint Svédországban, Norvégiában, Izlandon, Finnországban és Dániában. Görögországban a munkanélküliség jelenleg 8,2%; A szállodatulajdonosok munkaerőhiányra panaszkodnak. Ezzel szemben a finn munkanélküliség a közelmúltban az 1990-es évek óta először 10% fölé emelkedett.

Felejtsük el a PIGS-t. Ideje aggódni a SNIFD miatt – írja az Economist. A lap szerint az északi országok és Dél-Európa közötti konvergencia részben egy alapvető trendet tükröz.