01. 21.
szerda
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
energia kijev parlament ukrajna

Fagy és sötét: az ukrán parlamentet is elérték az orosz támadások hatásai

2026. január 20. 19:01

Nem éppen ideálisak a munkafeltételek az ukrán törvényhozás épületében.

2026. január 20. 19:01
null

Távmunkára kényszerül az ukrán törvényhozás, miután az orosz támadások miatt megszűnt a fűtés, a vízellátás, valamint a villamosenergia-szolgáltatás is a parlament épületében – számolt be róla az ukrán UNN hírügynökség.

Olekszij Honcsarenko képviselő szerint nem történt semmi „tragikus”, a képviselők minden feladatukat el tudják végezni a távmunka keretében is.

Arról ugyanakkor nem beszéltek a politikusok, mi fog történni, ha adott esetben a képviselők otthonaiban is elmegy az áram. Az utóbbi hetekben az orosz hadsereg fokozta a támadásokat az ukrán energiarendszer ellen, ennek hatására a főváros lakosságának közel fele jelenleg is áram és víz nélkül van.

A hírek szerint az ország több területén is felhagytak a „tervezett” áramszünetekkel, és gyakorlatilag folyamatos az áramkimaradás.

Eközben Ukrajnát is elérte a szibériai hideg: a hőmérséklet a fővárosban mínusz 20 Celsius-fok közelébe esett.

Nyitókép forrása: GENYA SAVILOV / AFP

Összesen 23 komment

auditorium
2026. január 21. 09:30
Ukrajnában hivatalos statisztika szerint húsz millió orosz anyanyelvű él vagy legalábbis élt. Vajon ők is ilyen elszántan támogatják Zelét és a háború további folytatását ? Ők is boldogok, hogy anyanyelvük helyett ukránul tanulhatnak ? Nyugaton sok ukrán él, akik orosz anyanyelvűek, de nem merik vállalni és inkább ukránt mondanak, mert akkor barátságosan fogadják őket és segitik. Az itteniek összeadják a pénzt és generátorokat vásárolnak és küldik . Ez a hosszú háború csupán a hadiiparnak, kedvez és kell vezetőik poziciójának megtartására. A nép szava és akarata nem számit a demokrata jogállamokban. Mellesleg Zele nagyon sok egykori munkatársát, tanácsadóját menesztette korrupció miatt, de ezt nem domboritja ki a pc média , sőt inkább hősként kezeli, mert elbocsátott ennyi dúsgazdag csalót...
hexahelicene
2026. január 21. 01:34
FeketeFehér 2026. január 20. 19:53 Mondjuk az azért beszédes, hogy az orosz megszálló kutyákat sehol nem fogadták virágesővel. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tévedsz barom. 2022-ben a Donyec-ben örömujjongással fogadták az orosz felszabadítókat, hogy nem kell tovább ukronáci terror alatt élniük. Ha ennyire ukránimádó faszkalap vagy miért nem mész a frontra, bebizonyíthatnád tökösségedet, nem csak a karosszékből, hanem élesben. Te kis csótány féreg.
Treeoflife
2026. január 20. 21:05
"Olekszij Honcsarenko képviselő szerint nem történt semmi „tragikus”, a képviselők minden feladatukat el tudják végezni a távmunka keretében is." Korrupció intézhető otthonról is - utalni otthonról is tud, ha van generátora az EU-s elkorrumpált támogatásokból.
Obsitos Technikus
2026. január 20. 20:19
Ó hát a három méteres volhíniai erdei troll biztosan nem fázik. upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/President_Pia_Kauma_and_Ruslan_Stefanchuk%2C_Chairman_of_the_Verkhovna_Rada_of_Ukraine%2C_Kyiv%2C_5_February_2024_%2853513089474%29.jpg
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!