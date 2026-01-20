Fagy és sötét: az ukrán parlamentet is elérték az orosz támadások hatásai

Teljesen szétszakadt az ukrán energetikai rendszer: a központi tájékoztatás is megszűnt
A szakértő szerint a helyi szolgáltatóké most már a felelősség.
Nem éppen ideálisak a munkafeltételek az ukrán törvényhozás épületében.
Távmunkára kényszerül az ukrán törvényhozás, miután az orosz támadások miatt megszűnt a fűtés, a vízellátás, valamint a villamosenergia-szolgáltatás is a parlament épületében – számolt be róla az ukrán UNN hírügynökség.
Olekszij Honcsarenko képviselő szerint nem történt semmi „tragikus”, a képviselők minden feladatukat el tudják végezni a távmunka keretében is.
Arról ugyanakkor nem beszéltek a politikusok, mi fog történni, ha adott esetben a képviselők otthonaiban is elmegy az áram. Az utóbbi hetekben az orosz hadsereg fokozta a támadásokat az ukrán energiarendszer ellen, ennek hatására a főváros lakosságának közel fele jelenleg is áram és víz nélkül van.
A hírek szerint az ország több területén is felhagytak a „tervezett” áramszünetekkel, és gyakorlatilag folyamatos az áramkimaradás.
Eközben Ukrajnát is elérte a szibériai hideg: a hőmérséklet a fővárosban mínusz 20 Celsius-fok közelébe esett.
Nyitókép forrása: GENYA SAVILOV / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
A szakértő szerint a helyi szolgáltatóké most már a felelősség.
***