Fagy és sötét: az ukrán parlamentet is elérték az orosz támadások hatásai

Távmunkára kényszerül az ukrán törvényhozás, miután az orosz támadások miatt megszűnt a fűtés, a vízellátás, valamint a villamosenergia-szolgáltatás is a parlament épületében – számolt be róla az ukrán UNN hírügynökség.

Olekszij Honcsarenko képviselő szerint nem történt semmi „tragikus”, a képviselők minden feladatukat el tudják végezni a távmunka keretében is.