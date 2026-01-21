Ft
szergej lavrov Németország magyarország franciaország európa orbán viktor oroszország

Erre egész Európa felfigyel: Magyarországról beszéltek az oroszok, majd kiosztottak néhány pofont

2026. január 21. 09:24

Vlagyimir Putyin külügyminisztere szerint a francia elnök és a német kancellár elveszítették a józan ítélőképességüket, Orbán Viktor viszont mindig a magyar érdekeket tartja szem előtt.

2026. január 21. 09:24
null

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter egy sajtótájékoztatón kiemelte, hogy Magyarországon, Szlovákiában, Csehországban, Németországban és Franciaországban „egészséges erők” ébrednek, amelyek elsősorban nemzeti érdekeiket helyezik előtérbe az „imperiális ambíciók” helyett – írja a Novinky.

A tárcavezető

külön méltatta Orbán Viktor magyar miniszterelnököt pragmatizmusáért és azért, mert szerinte a magyar kormányfő polgárai érdekeit tartja szem előtt.

Lavrov később bírálta Emmanuel Macron francia elnököt és Friedrich Merz német kancellárt, mondván, elvesztették józan ítélőképességüket.

Nyitókép: AFP/Alexey Babushkin

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

