Kulcsszerep a világpolitikában: komoly nemzetközi asztaltársaságban tűnt fel Orbán Viktor neve
Elismerés az orosz elnöktől – Berlin, London és Párizs most látványosan kimaradt.
Vlagyimir Putyin külügyminisztere szerint a francia elnök és a német kancellár elveszítették a józan ítélőképességüket, Orbán Viktor viszont mindig a magyar érdekeket tartja szem előtt.
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter egy sajtótájékoztatón kiemelte, hogy Magyarországon, Szlovákiában, Csehországban, Németországban és Franciaországban „egészséges erők” ébrednek, amelyek elsősorban nemzeti érdekeiket helyezik előtérbe az „imperiális ambíciók” helyett – írja a Novinky.
A tárcavezető
külön méltatta Orbán Viktor magyar miniszterelnököt pragmatizmusáért és azért, mert szerinte a magyar kormányfő polgárai érdekeit tartja szem előtt.
Lavrov később bírálta Emmanuel Macron francia elnököt és Friedrich Merz német kancellárt, mondván, elvesztették józan ítélőképességüket.
Nyitókép: AFP/Alexey Babushkin
