„Éppen az MCC-győzelemnek örülök.

Remek nap a mai mindenkinek, aki kiáll a patrióta értékek mellett, és nem tűri, ha ideológiai alapon el akarják hallgattatni. Az MCC így tett, mikor nem hagyta, hogy konferenciáját betiltsa a brüsszeli baloldali polgármester – ma a belga bíróság első fokon helyt adott az MCC keresetének. Még sok csata áll előttünk, de mi mindig kiállunk az igazunkért!”