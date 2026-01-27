Ft
01. 27.
kedd
Orbán Balázs bíróság belga bíróság mcc

Éppen az MCC-győzelemnek örülök. Remek nap a mai mindenkinek

2026. január 27. 18:43

Még sok csata áll előttünk, de mi mindig kiállunk az igazunkért!

2026. január 27. 18:43
null
Orbán Balázs
Orbán Balázs
Facebook

Éppen az MCC-győzelemnek örülök. 

Éppen az MCC-győzelemnek örülök. 

Remek nap a mai mindenkinek, aki kiáll a patrióta értékek mellett, és nem tűri, ha ideológiai alapon el akarják hallgattatni. Az MCC így tett, mikor nem hagyta, hogy konferenciáját betiltsa a brüsszeli baloldali polgármester – ma a belga bíróság első fokon helyt adott az MCC keresetének. Még sok csata áll előttünk, de mi mindig kiállunk az igazunkért!"

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

 

CirmoS
2026. január 27. 19:07
Ma a belga " bíróság " első fokon helyt adott az MCC keresetének. 2026- ban egy 2024- ben betiltott konferenciának. Gratula.... Igaz, hogy már mindenki elfelejtette a történetet, pontosan ezért született ez az ítélet. Röhej és óriási átbaszás a Soros csürhe bíróság részéről! A Soros csatlósok legközelebb ugyanúgy betiltanak bármit ami nekik nem tetsző!
csulak
2026. január 27. 18:59
semmi karteritest nem kaptak
