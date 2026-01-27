Brüsszeli bíróság mondta ki: jogellenes volt a NatCon betiltása, az MCC-nek mindenben igaza volt
A belga igazságszolgáltatás első fokú ítélete világos üzenet.
Még sok csata áll előttünk, de mi mindig kiállunk az igazunkért!
„Éppen az MCC-győzelemnek örülök.
Remek nap a mai mindenkinek, aki kiáll a patrióta értékek mellett, és nem tűri, ha ideológiai alapon el akarják hallgattatni. Az MCC így tett, mikor nem hagyta, hogy konferenciáját betiltsa a brüsszeli baloldali polgármester – ma a belga bíróság első fokon helyt adott az MCC keresetének. Még sok csata áll előttünk, de mi mindig kiállunk az igazunkért!”
Ezt is ajánljuk a témában
A belga igazságszolgáltatás első fokú ítélete világos üzenet.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán