Elkeserítő nyilatkozat látott napvilágot: már sose lesz béke, ha ez igaz

Azonnal átlépnék a vörös vonalat Ukrajnában: Putyintól sem félnek!
A vélemény szerint az ukránok biztonságát továbbra is az ukrán hadsereg biztosítaná, a nyugati katonák jelenléte pusztán szimbolikus lenne.
A volt tárcavezető szerint Ukrajna számára a reális cél idén a tűzszünet elérése, nem a békekötés.
„Jelentős haladást értek el az ukrán–európai–amerikai egyeztetéseken a béketárgyalások kérdésében, de a tél végéig nem várható tűzszüneti megállapodás Oroszországgal” – nyilatkozta az Ukrajinszka Pravdának adott interjúban Dmitro Kuleba, amit a Kárpáthír szúrt ki. A volt ukrán külügyminiszter szerint ha a jelenlegi erőfeszítések kudarcot vallanak, a következő kísérlet sokkal nehezebb helyzetből indul majd.
Kuleba elmondta: Oroszország nem azért rombolta le az ukrán energetikai infrastruktúrát és a gazdaságot a tél előtt, hogy most megálljon. A politikus egyetértését fejezte ki Kirilo Budanovval, az elnöki hivatal új vezetőjével abban, hogy a tárgyalásokra legközelebb február végén kerülhet sor, amit egy nyári, majd egy jövő tél végi időszak követhet.
Putyin az utolsó leheletéig különböző háborúkat fog vívni, mert így kényelmes számára az ország irányítása. Megtalálta a küldetését, a történelmi helyét”
– mondta.
A lap azt írja: Bár Moszkvát gazdasági problémák szorongatják, Kína támogatása miatt ez még nem kényszeríti valódi békére, így az orosz fél idén is csak a tárgyalások látszatát tartja majd fenn. A volt tárcavezető szerint Ukrajna számára a reális cél idén a tűzszünet elérése, nem a békekötés.
A volt ukrán külügyminiszter helyzetértékelése szerint Oroszország bízik a katonai győzelemben, míg Ukrajna a kitartásában. Donald Trump szerepét úgy jellemezte: az amerikai elnök „Putyin és Zelenszkij között futkos”, de amíg Európa és Ukrajna egysége töretlen, Trump nem tudja megtörni őket. Kijev számára ugyanis Európa, míg Moszkva számára Peking jelenti a „kompenzációs erőforrást” – írják.
Fotó: Mandel NGAN / AFP