Elkeserítő nyilatkozat látott napvilágot: már sose lesz béke, ha ez igaz

Putyin az utolsó leheletéig különböző háborúkat fog vívni, mert így kényelmes számára az ország irányítása. Megtalálta a küldetését, a történelmi helyét”

– mondta.

A lap azt írja: Bár Moszkvát gazdasági problémák szorongatják, Kína támogatása miatt ez még nem kényszeríti valódi békére, így az orosz fél idén is csak a tárgyalások látszatát tartja majd fenn. A volt tárcavezető szerint Ukrajna számára a reális cél idén a tűzszünet elérése, nem a békekötés.

A volt ukrán külügyminiszter helyzetértékelése szerint Oroszország bízik a katonai győzelemben, míg Ukrajna a kitartásában. Donald Trump szerepét úgy jellemezte: az amerikai elnök „Putyin és Zelenszkij között futkos”, de amíg Európa és Ukrajna egysége töretlen, Trump nem tudja megtörni őket. Kijev számára ugyanis Európa, míg Moszkva számára Peking jelenti a „kompenzációs erőforrást” – írják.