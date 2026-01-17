Donald Trump borította az asztalt – saját képére formálná a nyugati féltekét Venezuelában, Kubában és Grönlandon is

Amikor október 10-én María Corina Machado, a venezuelai ellenzék legprominensebb tagja Nobel­-békedíjat kapott, talán még senki nem gondolta volna, hogy ez már jelent valamit. Az Egyesült Államok és Venezuela konfliktusa klasszikus végeláthatatlan történetnek tűnt. A Nicolás Maduro kommunistái által a falnak vitt venezuelai gazdaságot az USA 2017 óta pénzügyi, majd 2019 óta kifejezetten az olajipart célzó szankciókkal szorongatta meg. A 2024-es volt a második választás, amelynek az amerikai adminisztráció nem csupán a bizonyíthatóan elcsalt végeredménye elismerését tagadta meg a venezuelai rezsimtől, de egyenesen elismerte az ellenzéki jelölt győzelmét. Úgy tűnhetett, hogy mindez a végtelenségig folytatható, és Caracas bármekkora hazai és amerikai nyomást ki tud mozogni. Aztán egyszer csak valami megváltozott.

Tengeri vadászat

Donald Trump kormányzata már júliusban globális terroristacsoportnak nyilvánította a Cártel de los Soles nevű bűnszervezetet, és Madurót annak vezetésével vádolta meg. Augusztustól hosszú, tömött sorokban érkeztek az amerikai hadihajók, vadászrepülőgépek és csapatok a karibi térségbe, Venezuela köré. Szeptembertől rendszeresek voltak a halálos kimenetelű amerikai rajtaütések a drogot és kartelltagokat szállító hajókon a dél-amerikai ország körül. És mire Machado megkapta Nobel-békedíját, már zajlott a CIA fedett művelete – ezt Trump október 15-én ismerte el –, amelynek eredményeképpen január 2-án sikerült kiemelni az elnököt a Miraflores-palotából amerikai vérveszteség nélkül, 70-80 áldozattal, akik többnyire venezuelai és kubai testőrök voltak. Január 3-án az amerikai vezetés sajtótájékoztatón jelentette be céljait: Trump állítása szerint egyelőre ők fogják „vezetni” Venezuelát, ebben pedig együttműködik velük az ideiglenes államfő, Maduro volt alelnöke, Delcy Rodríguez. Maduro politikai története ezzel véget ért, neki innentől már csak büntetőjogi története van – január 5-én a manhattani szövetségi bíróságon ártatlannak vallotta magát drogkereskedelem vádjában.