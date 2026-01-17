Donald Trump borította az asztalt – saját képére formálná a nyugati féltekét Venezuelában, Kubában és Grönlandon is

Az Egyesült Államok nyomásgyakorlási képessége továbbra is óriási,
hiszen Venezuela olajexportját az amerikai haditengerészet teljes egészében blokkolja, és sorozatosan vadássza le az országban olajat tankolni megkísérlő orosz és egyéb hajókat.
Olajexport nélkül márpedig Venezuelában nincs pénz semmire, a rendszer egyetlen működő része, az erőszakszervezet fenntartására sem – így aztán végső soron Rodríguezéknek tényleg úgy kell táncolniuk, ahogyan az Egyesült Államok fütyül, vagy legalábbis hasonló ritmusra. Ennek megfelelően a rezsim ösztönszerű első reakciója, a karhatalom Maduro eltávolításán örömködők elleni bevetése után elindult a lazítás is: elkezdték szabadon bocsátani a politikai foglyokat, és minden valószínűség szerint valamiféle megállapodásra jutnak majd az amerikaiakkal az olajkitermelést illetően.
Hogy mik az irányok, arról mind Donald Trump, mind Marco Rubio külügyminiszter világosan beszélt: az elnök célja az, hogy „rendbe tegyük az olajat, rendbe tegyük az országot, visszahozzuk az országot, és aztán választások legyenek”; Rubióé pedig, hogy legyen vége a drog és az illegális migránsok beáramlásának az USA-ba, valamint szűnjön meg az országban az iráni jelenlét.
Múlt pénteken a Fehér Házban Donald Trump csúcstalálkozót tartott a legnagyobb amerikai olajcégek vezérigazgatóival, hogy megtárgyalják, mit tehet a szövetségi kormány és a hazai olajipar közösen az amerikai cégektől elkonfiskált, majd kommunista félrekormányzással lerohasztott venezuelai olaj-infrastruktúra feljavításáért és a termelés felfuttatásáért. Trump biztonsági garanciákat és befektetési támogatást is ígért a kockázatos venéz iparba visszatérni hajlandó cégeknek.