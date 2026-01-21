Folytatódik Zelenszkij hitegetése: most Cipruson a sor, hogy megvalósítsa, amit Dániának nem sikerült

Miközben Magyarországra mutogatnak az ukrán csatlakozás vétója miatt, Ciprus évek óta tartó területi konfliktusa Törökországgal legalább ennyire problémás lehet, különösen úgy, hogy míg a törökök a NATO második legerősebb állama, az EU-s ország még csak nem is tagja a katonai szövetségnek. A két ország közötti ellentét pedig egyre csak fokozódik – Ciprus, Görögország és Izrael nemrég közös katonai gyakorlatozás megkezdését jelentette be, ami Törökország szempontjából újabb jele a regionális destabilizációnak.
A Politico év végi elemzésében egy magas rangú európai kormányzati tisztviselőt idézett, aki attól tart hogy
„Ciprus esetleg hagyja, hogy Törökországgal szembeni ellenszenve az európai védelmi prioritások érvényesítését hátráltassa”.
Ilyen problémás terület lehet például annak hátráltatása, hogy Törökország részt vegyen az EU 150 milliárd eurós „Security Action for Europe” (SAFE) programja által finanszírozott közös beszerzésekben, valamint a szélesebb körű EU–NATO integrációban.
A ciprusi elnök, Níkosz Hrisztodulídisz ugyanakkor azt állítja, nem a megosztottságra, hanem a kapcsolatok további javítására fognak törekedni.
„A legfontosabb, hogy megszerezzük Törökország beleegyezését, hogy Ciprus csatlakozhasson a Béke Partnerség (Partnership for Peace) programhoz, amely a NATO-tagság első lépése lehetne. Ezt követően Ciprus fokozatosan eltávolítaná azokat az akadályokat, amelyek a szorosabb együttműködést gátolják az EU és Törökország között” – nyilatkozta az elnök, aki lehetőséget lát abban, hogy a ciprusi elnökség által megszerezzék Törökországtól azokat az engedményeket, amiket eddig nem sikerült.
Belpolitikai korrupciós botrány nehezíti a ciprusi elnökség munkáját
Mindeközben a ciprusi kormánynak egy frissen kirobbant korrupciós botránnyal is meg kell küzdenie, amelyet egy online megosztott videó robbantott ki. Az X-re feltöltött titokzatos videóban vezető politikusok látszólag a kampányköltség-korlátok kijátszásáról, készpénzes adományokról és üzletemberek elnökhöz való hozzáféréséről beszélnek. Egy részletben az is felmerül, hogy milyen segítséget nyújthatnának Oroszország állampolgárainak EU-s szankciók elkerülésére. A kormány tagadja a videóban elhangzott állításokat, a videót szerintük szándékosan úgy szerkesztették, hogy lejárassák a kormányt és az országot. Bár nem állítják, hogy a videó hamis, hangsúlyozzák, hogy a megjegyzéseket félrevezetően vágták össze. A felvételek úgy tűnik, rejtett kamerákkal készültek privát találkozókon. Az ellenzéki pártok nem elégedettek a kormány válaszával, és további intézkedéseket követelnek.
Nyitókép: Etienne TORBEY / AFP