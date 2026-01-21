Folytatódik Zelenszkij hitegetése: most Cipruson a sor, hogy megvalósítsa, amit Dániának nem sikerült

„Ukrajna békéért és szabadságért folytatott küzdelmének támogatása a dán elnökség egyik prioritása lesz. Az EU-nak politikai, gazdasági, szociális és katonai támogatást kell nyújtania Ukrajna számára, beleértve az ukrán védelmi ipar kiépítésének támogatását és az együttműködés megerősítését az ukrán védelmi iparral.” – írták a programtervben, de Ukrajna uniós csatlakozásához is nagy reményeket fűztek. A háborúban álló országot külön ki is emelték a tagjelöltek közül, amiért sokat tettek azért, hogy csatlakozhassanak az EU-hoz. A dán elnökség pedig ígéretet tett, hogy értékelni fogja ezt a jelentős fejlődést.

Mindezek alapján már az elején biztosak lehettünk abban, hogy Dánia minden létező hatáskörét ki fogja használni elnökként Ukrajna támogatására, az uniós állampolgárok rovására.

Marie Bjerre, Dánia európai ügyekért felelős minisztere már az első napokban arról beszélt, hogy Magyarország ellenállását politikai és gyakorlati eszközökkel próbálják majd megtörni.