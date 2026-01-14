Betelt a pohár Olaszországban: Meloni azonnal kiutasítaná a bűnözőket

Az olasz hatóságok szerint eredménytelennek bizonyultak az elsősorban másod- és harmadikgenerációs migráns fiatalok bűnbandáival szembeni eddigi intézkedések, ezért – mint Giorgia Meloni miniszterelnök bejelentette – a kormány szigorítani kívánja a bűncselekményt elkövető kis- és fiatalkorúakkal szembeni jogszabályokat, akár kiutasítást is elrendelhetnek.

A miniszterelnök azokra a bandákra utalt, amelyeket angol kifejezéssel babygangnak neveznek, vagy olaszul maranzaként emlegetnek. A maranza elnevezést az ország északi részén már a nyolcvanas években a külvárosban élőkre használták, akik márkás ruhák utánzataival hívták fel magukra a figyelmet. Délen az észak-afrikai bevándorlókat nevezték így.