Giorgia Meloni migráció bevándorló migráns Olaszország bevándorlás

Betelt a pohár Olaszországban: Meloni azonnal kiutasítaná a bűnözőket

2026. január 14. 13:49

Elismerték, hogy tűrhetetlenné vált a helyzet a migránsok miatt.

2026. január 14. 13:49
null

Az olasz hatóságok szerint eredménytelennek bizonyultak az elsősorban másod- és harmadikgenerációs migráns fiatalok bűnbandáival szembeni eddigi intézkedések, ezért – mint Giorgia Meloni miniszterelnök bejelentette – a kormány szigorítani kívánja a bűncselekményt elkövető kis- és fiatalkorúakkal szembeni jogszabályokat, akár kiutasítást is elrendelhetnek.

A miniszterelnök azokra a bandákra utalt, amelyeket angol kifejezéssel babygangnak neveznek, vagy olaszul maranzaként emlegetnek. A maranza elnevezést az ország északi részén már a nyolcvanas években a külvárosban élőkre használták, akik márkás ruhák utánzataival hívták fel magukra a figyelmet. Délen az észak-afrikai bevándorlókat nevezték így.

Tizenöt és tizennyolc év közötti tinédzserekről van szó, jelentős többségükben másodgenerációs bevándorlókról, akiket csoportokban látni a nagyvárosok utcáin.

Milánóban az utóbbi hetekben több, szintén tizenéves olasz fiatalt vettek körbe és raboltak ki. Szilveszter éjszakáján észak-afrikai fiatalok két nagyobb csoportja versenyzett egymással a római Colosseumnál abban, hogy melyikük tud több személyt és járművet petárdával megdobálni. Firenze központjában közel negyven marokkói és tunéziai fiatal verekedett össze.

A fiatalok alkotta bandák tagjai kést hordanak maguknál, elég egy szó vagy egy szerintük sértő arckifejezés, és rátámadnak olasz kortársaikra – nyilatkozta Federico Ranieri, a Firenze a firenzeieké nevű csoport vezetője az egyik olasz kereskedelmi televíziónak.

A belügyminisztérium adatai szerint a pandémia óta a kiskorúakkal szembeni feljelentések száma harminc százalékkal emelkedett.

A lopást elkövetők egynegyede 18 évesnél fiatalabb. Alulbecsültük a jelenséget, és most már nem tudjuk ellenőrzés alatt tartani” – nyilatkozta még tavaly a RAI közmédiának Ilario Castelli, az NSC csendőrszakszervezet titkára.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Alberto PIZZOLI / AFP

 

