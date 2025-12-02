Veszélyben Zelenszkij hatalma: négy ember dönthet az elnök sorsáról – egy lépés és összeomlik a rendszer

Az ellenzéki képviselő azonban úgy véli, hogy a béketárgyalások csak ürügyként szolgálnak. Valójában a széthulló koalíció mentése miatt próbálnak időt nyerni. A helyzetet különösen súlyossá teszi, hogy a kilépést fontolgatók között pártlistáról bejutott képviselők is vannak – ők a frakcióból való távozással automatikusan elveszítenék mandátumukat. Zseleznyak szerint azonban az elégedetlenség olyan méreteket öltött, hogy ez sem tartja vissza őket.

Amikor már csak négy fő a tartalék a koalícióban, bármilyen indokot bedobnak, hogy bent tartsák a maradékot. Most éppen a békefolyamatot találták ki februárig”