Jaroszlav Zseleznyak monotöbbség Zelenszkij Kijev ellenzék

Veszélyben Zelenszkij hatalma: négy ember dönthet az elnök sorsáról – egy lépés és összeomlik a rendszer

2025. december 02. 16:42

A kormánypártban egymás után adják be a kilépési nyilatkozatokat, ami könnyen a monotöbbség összeomlásához vezethet.

2025. december 02. 16:42
null

Súlyos belső feszültségek rázzák meg a kijevi törvényhozást – erről számolt be Jaroszlav Zseleznyak, a „Hang” (Golos) ellenzéki párt képviselője.

Állítása szerint a Nép Szolgája (Sluha Narodu) kormánypártban egymás után adják be a kilépési nyilatkozatokat, ami könnyen a „monotöbbség” összeomlásához vezethet.

Zseleznyak szerint a helyzet annyira kritikus, hogy hétfőn a frakcióülésen David Arahamija frakcióvezető személyesen próbálta maradásra bírni a képviselőket. Arra kérte őket, legalább az ülésszak végéig, február 4-ig ne hagyják el a frakciót, mert – érvelése szerint – a küszöbön álló béketárgyalások miatt most különösen fontos lenne az egység látszata a nemzetközi partnerek felé.

Az ellenzéki képviselő azonban úgy véli, hogy a béketárgyalások csak ürügyként szolgálnak. Valójában a széthulló koalíció mentése miatt próbálnak időt nyerni. A helyzetet különösen súlyossá teszi, hogy a kilépést fontolgatók között pártlistáról bejutott képviselők is vannak – ők a frakcióból való távozással automatikusan elveszítenék mandátumukat. Zseleznyak szerint azonban az elégedetlenség olyan méreteket öltött, hogy ez sem tartja vissza őket.

Amikor már csak négy fő a tartalék a koalícióban, bármilyen indokot bedobnak, hogy bent tartsák a maradékot. Most éppen a békefolyamatot találták ki februárig”

– írta a politikus a Facebookon.

Nyitókép: Paul Faith / AFP

***

 

borsos-2
2025. december 02. 16:52
Nyitva van az aranykapu csak bújjatok rajta.
csulak
2025. december 02. 16:49
porhintes az egesz, a bruszeli korruptak tamogatjak Zselet ugyhogy...
machet
2025. december 02. 16:47
Lökjék már az árokba ezt a tetűt.
