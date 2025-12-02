A háborús hisztéria titka: Putyin kulcsembere elmagyarázta, miért most a leghangosabb Von der Leyen sikolya
Az orosz elnök képviselője szerint a konfliktust szító nyugati médiakampányok egyben a béke közelségét is jelzik.
A kormánypártban egymás után adják be a kilépési nyilatkozatokat, ami könnyen a monotöbbség összeomlásához vezethet.
Súlyos belső feszültségek rázzák meg a kijevi törvényhozást – erről számolt be Jaroszlav Zseleznyak, a „Hang” (Golos) ellenzéki párt képviselője.
Állítása szerint a Nép Szolgája (Sluha Narodu) kormánypártban egymás után adják be a kilépési nyilatkozatokat, ami könnyen a „monotöbbség” összeomlásához vezethet.
Zseleznyak szerint a helyzet annyira kritikus, hogy hétfőn a frakcióülésen David Arahamija frakcióvezető személyesen próbálta maradásra bírni a képviselőket. Arra kérte őket, legalább az ülésszak végéig, február 4-ig ne hagyják el a frakciót, mert – érvelése szerint – a küszöbön álló béketárgyalások miatt most különösen fontos lenne az egység látszata a nemzetközi partnerek felé.
Az ellenzéki képviselő azonban úgy véli, hogy a béketárgyalások csak ürügyként szolgálnak. Valójában a széthulló koalíció mentése miatt próbálnak időt nyerni. A helyzetet különösen súlyossá teszi, hogy a kilépést fontolgatók között pártlistáról bejutott képviselők is vannak – ők a frakcióból való távozással automatikusan elveszítenék mandátumukat. Zseleznyak szerint azonban az elégedetlenség olyan méreteket öltött, hogy ez sem tartja vissza őket.
Amikor már csak négy fő a tartalék a koalícióban, bármilyen indokot bedobnak, hogy bent tartsák a maradékot. Most éppen a békefolyamatot találták ki februárig”
– írta a politikus a Facebookon.
Nyitókép: Paul Faith / AFP
***