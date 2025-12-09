Még egyszer mondom, és lassan mondom, hogy mindenki megértse: nem kell szeretni Oroszországot. Még csak megértőnek sem kell lenni, hogy a saját szempontjaikból logikus, hogy meg akarják őrizni a befolyási övezetüket. Lehet őket akár utálni is. De a valósággal szemben kár kardozni. A valóság pedig az, hogy Oroszország katonailag nem legyőzhető. (…)

Olyan nincs, hogy fegyverkezzünk, háborúzzunk, és »majd a NATO« harcol. A NATO önmagában nem létezik. A NATO mi vagyunk. Ha NATO katonák harcolnak, akkor magyar katonák is harcolnak. Magyar fiatalok. Akik most hétpofára O1G-znek meg tüncikéznek. Valószínűleg jóval kisebb lenne az arcuk, ha ne adj’ Isten, egy Brüsszel-barát kormány alakulna Magyarországon is, és megkapnák a behívóikat. Mert az EU abszolút efelé megy. (…)

Persze, a propagandisták továbbra is nyomják, próbálják megetetni velünk ezt a marhaságot, hogy Putyin a sztálinizmust akarja újjáéleszteni, meg a Szovjetuniót. Meg hogy el akarja foglalni Európát. Az Isten szerelmére, Ukrajnát sem sikerül elfoglalnia! Max. négy megyét belőle. (Ahol a lakosság túlnyomó többsége orosz, az ukránok pedig évtizedek óta szívatják – meg néha fel is gyújtják – őket, szóval még az Ukrajna területi épségéről szóló moralizálás sem áll meg.)

Putyin nagyon is jól tudja, hogy mennyire nem érné meg egy újabb katonai kaland Európában. Ebbe rokkant bele a Szovjetunó. Irdatlan pénzbe került fenntartani a megszálló hadseregeket. A nap végén óriási bukó volt. Putyin abszolút ki van békülve a kapitalizmussal. És azzal, hogy Oroszország katonai erő helyett gazdasági eszközökkel, a nyersanyagaival tartja fenn a befolyási övezetét – és keres egy rakat pénzt. Szarik ő az ideológiára. Persze retorikai-lélektani elemeket előszeretettel használ. Az egykori birodalmi nagyság eszméje, keverve egy kis szovjet-romantikával, ez jól működik a lakosság jelentős része (főleg az idősebbek) körében.

De aki egy kis időt is eltöltött Moszkvában, vagy beszélt oroszokkal azonkívül, hogy »harasó«, az tudja, látja, hogy imádják a lóvét. És soha többé nem akarnak nyomorogni. Teljesen rendben vannak a nyugati típusú jóléttel. És a szankciók ellenére remekül feltalálták magukat, a gazdaság nemhogy nem omlott össze, hanem erőre kapott, és évek óta stabil.”