12. 09.
kedd
Ursula, Macron, Magyar Péter... tényleg háborút akarnak?

2025. december 09. 08:59

Amikor arról beszélnek, hogy a gonosz Putyint le kell győzni, az nem morálfilozófiai kérdés, hanem valakiknek ki kell menni a harctérre, és meg kell halniuk.

2025. december 09. 08:59
null
Jeszenszky Zsolt
Jeszenszky Zsolt
Pesti Srácok

„Sajnos igen. És nincsenek tisztában a tetteik, szavaik, gondolataik súlyával. Sem a következményekkel. Sem az összefüggésekkel. Azzal, hogy amikor arról beszélnek, hogy Oroszországot, meg a gonosz Putyint le kell győzni, akkor az nem egy morálfilozófiai kérdés, ami üléstermekben, egyetemeken vagy propagandavideókban dől el. Hanem azt jelenti, hogy fiataloknak (vagy már a nem annyira fiataloknak is) ki kell menniük a harctérre, a háborúba. És ott meg kell halniuk. Az ő gyerekeiknek vagy unokáiknak is. És ezt nem fogják fel. Az Ursula Von der Leyen-ek, Keir Starmer-ek, Emmanuel Macron-ok.

De a Rácz Andrások, Tarjányi Péterek, Káncz Csabák, vagy a Magyar Péterek sem. Oké, egy részüket jól megfizetik a propagandáért, amit tolnak. (És van köztük, aki már le is bukott ezzel.) De van egy csomó naiv, már-már bornírt együgyűséget felmutató idealista is (itt most nem írok neveket), akik tényleg morális felsőbbrendűségből veszik be és tolják tovább a háborús propagandát. A mesét a szabadságharcát vívó Ukrajnáról. És putyinoznak meg putyinbérenceznek hétpofára. (…)

Persze, vannak teljesen jogos történelmi sérelmeink az oroszokkal szemben. Nem is kell őket szeretni. De a józanul gondolkodni képesek az első pillanattól fogva látták, hogy itt egy óriási geopolitikai játszma zajlik. Hatalomért, befolyásért, nyersanyagokért, pénzért. Rengeteg elemző, magyarázó, ismeretterjesztő anyag született már, én is készítettem több videót, többek között a Mackinder-féle világsziget-elméletről, amely kerek magyarázatot ad mind a konfliktusra, mind pedig a szereplők viselkedésére.

Egy biztos: a korábbi amerikai kormányzat, mind Biden, mind Obama alatt, a mögöttük álló politikai-katonai konglomerátummal egyetértésben, eltökélt volt abban, hogy Oroszországot térdre kényszerítse, fel is darabolja, és ily módon rátegye a kezét – nyilván az óriásvállalatain keresztül – a nyersanyag- és ásványkincsre. Ezért kellett (volna) Ukrajnát (és Grúziát) előretolt nyugati bástyává (és NATO-taggá) tenni. Ezért szerveztek az amerikai titkosszolgálatok »forradalmakat« nem csak ebben a két országban, de Fehéroroszországban vagy Szerbiában is. Oroszország hagyományos szövetségeseinek destabilizálásával magát Oroszországot lehet gyengíteni. De ugyanez a célja a szankcióknak is. Hogy aztán ezek mennyire működnek (semennyire), az már egy másik kérdés.

Még egyszer mondom, és lassan mondom, hogy mindenki megértse: nem kell szeretni Oroszországot. Még csak megértőnek sem kell lenni, hogy a saját szempontjaikból logikus, hogy meg akarják őrizni a befolyási övezetüket. Lehet őket akár utálni is. De a valósággal szemben kár kardozni. A valóság pedig az, hogy Oroszország katonailag nem legyőzhető. (…)

Olyan nincs, hogy fegyverkezzünk, háborúzzunk, és »majd a NATO« harcol. A NATO önmagában nem létezik. A NATO mi vagyunk. Ha NATO katonák harcolnak, akkor magyar katonák is harcolnak. Magyar fiatalok. Akik most hétpofára O1G-znek meg tüncikéznek. Valószínűleg jóval kisebb lenne az arcuk, ha ne adj’ Isten, egy Brüsszel-barát kormány alakulna Magyarországon is, és megkapnák a behívóikat. Mert az EU abszolút efelé megy. (…)

Persze, a propagandisták továbbra is nyomják, próbálják megetetni velünk ezt a marhaságot, hogy Putyin a sztálinizmust akarja újjáéleszteni, meg a Szovjetuniót. Meg hogy el akarja foglalni Európát. Az Isten szerelmére, Ukrajnát sem sikerül elfoglalnia! Max. négy megyét belőle. (Ahol a lakosság túlnyomó többsége orosz, az ukránok pedig évtizedek óta szívatják – meg néha fel is gyújtják – őket, szóval még az Ukrajna területi épségéről szóló moralizálás sem áll meg.)

Putyin nagyon is jól tudja, hogy mennyire nem érné meg egy újabb katonai kaland Európában. Ebbe rokkant bele a Szovjetunó. Irdatlan pénzbe került fenntartani a megszálló hadseregeket. A nap végén óriási bukó volt. Putyin abszolút ki van békülve a kapitalizmussal. És azzal, hogy Oroszország katonai erő helyett gazdasági eszközökkel, a nyersanyagaival tartja fenn a befolyási övezetét – és keres egy rakat pénzt. Szarik ő az ideológiára. Persze retorikai-lélektani elemeket előszeretettel használ. Az egykori birodalmi nagyság eszméje, keverve egy kis szovjet-romantikával, ez jól működik a lakosság jelentős része (főleg az idősebbek) körében.

De aki egy kis időt is eltöltött Moszkvában, vagy beszélt oroszokkal azonkívül, hogy »harasó«, az tudja, látja, hogy imádják a lóvét. És soha többé nem akarnak nyomorogni. Teljesen rendben vannak a nyugati típusú jóléttel. És a szankciók ellenére remekül feltalálták magukat, a gazdaság nemhogy nem omlott össze, hanem erőre kapott, és évek óta stabil.”

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

elcapo-2
2025. december 09. 10:46
"Súlyos vád: Boris Johnson 1 millió fontért kényszeríthette Ukrajnát a háború folytatására "......Makronóm A The Guardian nem mást sugall, mint hogy ezek az ukrán–brit találkozók arra adtak alkalmat, hogy Johnson a személyes politikai súlyát kihasználva segítsen üzleteket kötni fegyvergyártó barátjának, aki ezeket a szívességeket óriási összegekkel hálálta meg. Az adományt Johnson 2022 novemberében kapta, 2023-ban Harborne-nal közösen utazott Kijevbe, Zelenszkijhez, 2024-ben pedig a QinetiQ 40 százalékos bevételnövekedést jelentett – részben az Ukrajnába irányuló szállítások miatt.
Dixtroy
2025. december 09. 10:07
Sokszor gondoltam rá, hogy a trianoni diktáló országok is megérdemelnének egy saját károlyit meg kunbélát valami kritikus helyzetben, amikor aztán az országuk sorsát jó előre elbasszák nekik az ostoba troglodita faszságaikkal. És lám, lám, beszerezték. Ez így rendben is lenne, háborúzzanak az oroszokkal, ha éppen másképp nem volna elég a demográfiai lassú kihalás, oda kell lépni a gázra, hát oda kell, csak tessék. Nade ezek már megint minket is bele akarnak keverni!
mira-bee
2025. december 09. 09:53
Csodálatos az összes brüsszeli háborúzni akaró elszánt debil von der Pfeizer vezetésével, fogalmuk sincs miről beszélnek, ha meg van, akkor aljasak egytől egyig, hogy a vágóhídra küldenék a fiatalokat! Ha csak egy kicsit is tisztában lennének a történelemmel, akkor világos, hogy Oroszországot nem lehet háborúval legyőzni. Azt mi értjük, hogy az őket fizetők mindenképpen meg akarják szerezni az irosz ásványkincseket és ezért szajkóztatják a brüsszeli bürokratákkal, hogy háborúzni kell mert Putyin lerohanja Európát, ezt a mesét csak egy kis csopirtos óvodás veszi be, egy kevéske józan ésszel rendelkező ember viszont nem. Ébresztő, és elkergetni Európa sírásóit!
billysparks
2025. december 09. 09:30
Ez most egy jó írás volt az amerika - imádó Jeszitől.
