korrupció Ukrajna Andrij Jermak Volodimir Zelenszkij

Zelenszkij jobbkeze szerint Zelenszkij nem korrupt

2025. november 14. 15:23

Sőt, Andrij Jermak kabinetvezető szerint az elnök „gyanún felül áll”, és csúnya dolog belekeverni a mellette meggazdagodott barátja, az aranyvécés Timur Mingyics lopásait.

2025. november 14. 15:23
null

Súlyos korrupciós vádak rázzák meg Ukrajnát. A gyanúsítottak: Zelenszkij több minisztere és társa. Andrij Jermak, az Elnöki Hivatal vezetője megvédte Zelenszkijt – és politikai támadást gyanít – írja az Atlantis Themes.

Andrij Jermak, az Ukrán Elnöki Hivatal vezetője bírálta a korrupciós botrányt követő vizsgálat eredményeinek nyilvánosságra hozatalát Ukrajnában. Szerinte természetesen az ebben érintett emberek nem maradhatnak hatalmon, de ennek tényeken kell alapulnia, nem manipuláción – mondta Jermak a WELT és az Axel Springer Global Reporters Networknek adott exkluzív interjújában Kijevben. Ebben az összefüggésben óva intett az ügy politikai kihasználásától.

Ugyanakkor Jermak megvédte Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt,

 és tagadta, hogy érintett lenne a botrányban. „Ő egy nagyon elvhű ember. Nem korrupt. És ez nagyon fontos – egy vezetőnek, aki háborút üzen a korrupciónak, nem lehet korrupt embernek kell lennie.”

 

Fotó: Nyitókép: Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP

 

fenris
2025. november 14. 16:39
:DDDDD a hét vicce
sanya55-2
2025. november 14. 16:36
Melyik kezével törli a seggét Zselé ?
csulak
2025. november 14. 16:13
probalt volna mast mondani, rogton eltettek volna lab elol
Tuners
2025. november 14. 16:12
“írja az Atlantis Themes.” Honnan szeditek ezeket a forrásokat? Maga Jermak küldi? Mivel soha nem hallottam róla próbáltam utánanézni, de még az “internet” sem hallott róla. Bíztató ha egy “hírportálnak” még “magunkról” rovata sincs… Ez egy blog. Ilyet bárki tud indítani.
