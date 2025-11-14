Súlyos korrupciós vádak rázzák meg Ukrajnát. A gyanúsítottak: Zelenszkij több minisztere és társa. Andrij Jermak, az Elnöki Hivatal vezetője megvédte Zelenszkijt – és politikai támadást gyanít – írja az Atlantis Themes.

Andrij Jermak, az Ukrán Elnöki Hivatal vezetője bírálta a korrupciós botrányt követő vizsgálat eredményeinek nyilvánosságra hozatalát Ukrajnában. Szerinte természetesen az ebben érintett emberek nem maradhatnak hatalmon, de ennek tényeken kell alapulnia, nem manipuláción – mondta Jermak a WELT és az Axel Springer Global Reporters Networknek adott exkluzív interjújában Kijevben. Ebben az összefüggésben óva intett az ügy politikai kihasználásától.

Ugyanakkor Jermak megvédte Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt,

és tagadta, hogy érintett lenne a botrányban. „Ő egy nagyon elvhű ember. Nem korrupt. És ez nagyon fontos – egy vezetőnek, aki háborút üzen a korrupciónak, nem lehet korrupt embernek kell lennie.”