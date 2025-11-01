„Pánik üzemmódban van” – Orbán Viktor kőkeményen kiosztotta Donald Tuskot

Tusknál végleg elszakadt a cérna: közösségi oldalán fenyegette meg a volt igazságügyi minisztert
A lengyel miniszterelnök nem túl „jogállami módon” fejezte ki, hogy szívesen látná börtönben a politikai ellenlábasát.
A magyar miniszterelnök szerint „a Magyarország és Lengyelország közötti történelmi barátság ennél többet érdemel”.
„Donald Tusk lengyel miniszterelnök újabb támadást indított Magyarország ellen” – írja Orbán Viktor nyílt levelében az X-en.
Ezt azért teszi, mert komoly bajban van otthon. Pártja elveszítette az elnökválasztást, kormánya ingatag, és lemaradásban van a közvélemény-kutatásokban.
Manfred Weberrel együtt Európa egyik leghangosabb háborúpárti politikusává vált – ám háborús politikája kudarcot vallott: Ukrajnának kifogyóban vannak az európai forrásai, a lengyel nép pedig belefáradt a háborúba. Mégsem tud irányt váltani, mert Lengyelországot Brüsszel vazallusává tette” – tette hozzá Orbán.
„Most pániküzemmódban van: üldözi politikai ellenfeleit, és Magyarország békepárti álláspontját bírálja, hogy elterelje a figyelmet saját belpolitikai válságáról. Ez rendkívül szomorú” – fűzte hozzá a miniszterelnök.
„A Magyarország és Lengyelország közötti történelmi barátság ennél többet érdemel. Én nem tudom és nem is fogom támogatni Tusk háborúpárti politikáját. Magyarország más utat követ – a béke útját. A magyar emberek nem hajlandók Brüsszel vazallusaivá válni. Itt az ideje, hogy Tusk úr ezt elfogadja – és foglalkozzon a saját dolgával” – tette hozzá Orbán.
