11. 01.
szombat
Brüsszel Lengyelország Orbán Viktor Donald Tusk

„Pánik üzemmódban van” – Orbán Viktor kőkeményen kiosztotta Donald Tuskot

2025. november 01. 12:47

A magyar miniszterelnök szerint „a Magyarország és Lengyelország közötti történelmi barátság ennél többet érdemel”.

2025. november 01. 12:47


Donald Tusk lengyel miniszterelnök újabb támadást indított Magyarország ellen” – írja Orbán Viktor nyílt levelében az X-en.

Ezt azért teszi, mert komoly bajban van otthon. Pártja elveszítette az elnökválasztást, kormánya ingatag, és lemaradásban van a közvélemény-kutatásokban.

 Manfred Weberrel együtt Európa egyik leghangosabb háborúpárti politikusává vált – ám háborús politikája kudarcot vallott: Ukrajnának kifogyóban vannak az európai forrásai, a lengyel nép pedig belefáradt a háborúba. Mégsem tud irányt váltani, mert Lengyelországot Brüsszel vazallusává tette”  – tette hozzá Orbán.

„Most pániküzemmódban van: üldözi politikai ellenfeleit, és Magyarország békepárti álláspontját bírálja, hogy elterelje a figyelmet saját belpolitikai válságáról. Ez rendkívül szomorú”  – fűzte hozzá a miniszterelnök.

„A Magyarország és Lengyelország közötti történelmi barátság ennél többet érdemel. Én nem tudom és nem is fogom támogatni Tusk háborúpárti politikáját. Magyarország más utat követ – a béke útját. A magyar emberek nem hajlandók Brüsszel vazallusaivá válni. Itt az ideje, hogy Tusk úr ezt elfogadja – és foglalkozzon a saját dolgával” – tette hozzá Orbán.

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

kiss.istvan770
2025. november 01. 15:09 Szerkesztve
"massivement5kiss.istvan770 2025. november 01. 14:54 Hazatért, mi? MI van a Sztálin-szobrokkal, amiket Putlergeci állíttat tucatszámra? Kit akartok hülyének nézni? A fiatalokat már nem lehet, hiába toporzékol a random házmester-kádárnyugger." Putyin nem állíttat Sztálin szobrokat, legfeljebb a "pravda.ua"-ban olvashatsz ilyen álhíreket. A fiatalok közt minimum ugyanannyi alulinformált, tudatlan van, mint az idősek közöt, pl.: te. Az időseknek előnye van a kommunista diktatúra felismerésében, mert gyakorlatban tapasztalták. Napjainkban az EU vezetői ugyanazt csinálják, mint a Szovjet komcsik a végnapjaikban. Három nagyhatalom és a földlakók több, mint 90%-a nevet azon, hogy az EU-t mekkora marhák vezetik, hogy döntik romba a saját gazdaságukat.
dejavu
2025. november 01. 15:05
a Több mint barátsághoz hol találok orosz feliratot?
dejavu
2025. november 01. 15:02
békepárti=putyinpárti?
5m007h 0p3ra70r
2025. november 01. 14:59
»red-bullshit 2025. november 01. 14:47 A Taking over-hez van valahol magyar felirat?« A választ a masszíveszementöt fogja megadni. Ő a tiszapárt feliratügyi szakértője is. 😆😆😆😆
