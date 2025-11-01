„Pánik üzemmódban van” – Orbán Viktor kőkeményen kiosztotta Donald Tuskot

„Donald Tusk lengyel miniszterelnök újabb támadást indított Magyarország ellen” – írja Orbán Viktor nyílt levelében az X-en.

Ezt azért teszi, mert komoly bajban van otthon. Pártja elveszítette az elnökválasztást, kormánya ingatag, és lemaradásban van a közvélemény-kutatásokban.

Manfred Weberrel együtt Európa egyik leghangosabb háborúpárti politikusává vált – ám háborús politikája kudarcot vallott: Ukrajnának kifogyóban vannak az európai forrásai, a lengyel nép pedig belefáradt a háborúba. Mégsem tud irányt váltani, mert Lengyelországot Brüsszel vazallusává tette” – tette hozzá Orbán.

„Most pániküzemmódban van: üldözi politikai ellenfeleit, és Magyarország békepárti álláspontját bírálja, hogy elterelje a figyelmet saját belpolitikai válságáról. Ez rendkívül szomorú” – fűzte hozzá a miniszterelnök.