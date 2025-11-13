Ft
José Antonio Kas lmbtq-lobbi migráció Donald Trump Orbán Viktor

Nagyon messzire ért Magyarország példája – ebbe még Von der Leyen sem tud beleavatkozni

2025. november 13. 10:22

Miközben a kazah parlament elfogadta az LMBTQ-lobbi ellen bevezetett törvényeket, a chilei elnökválasztás esélyese határfalakkal állítaná meg az illegális migrációt, melyhez az inspirációt magyarországi látogatása adta. Orbán Viktort Kast példaképének nevezi a bevándorlás elleni küzdelemben.

2025. november 13. 10:22
null

José Antonio Kast, Chile elnökválasztásának jobboldali esélyese kemény fellépést ígér a bűnözés és bevándorlás ellen, Donald Trump és Orbán Viktor politikáját követve – írja a The Guardian.

Kast tervei között szerepel határfalak építése – melyhez az inspirációt magyarországi látogatása adta –, míg ellenfelei szerint ezek az elképzelések sértik a jogállamiságot és nem alkalmazhatók Chilében. A cikk kiemeli, hogy Orbán Viktort Kast példaképének nevezi a migráció elleni küzdelemben.

Eközben az Euractiv arról számolt be, hogy a kazah parlament elfogadta a „nem hagyományos szexuális orientáció” nyilvános és médiabeli népszerűsítését tiltó törvényt, amelyet jogvédők LMBTQ-ellenesnek és diszkriminatívnak tartanak. A cikk kiemeli, hogy hasonló jogszabályokat Magyarország és Bulgária is bevezetett.

Nyitókép: AFP/Dursun Aydemir

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

