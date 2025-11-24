Hamarosan katonákat küldhet Ukrajnába Nagy-Britannia, jól halad a tervezés

Ezt követően a katonai vezetés kijelölte a harminc országot tömörítő, brit-francia vezetésű misszió keretében Ukrajnába küldendő személyi állományt, valamint annak lehetséges vezetési pontjait.

A brit katonákat az aktív konfliktuszónáktól távolabb helyezik majd el.

Nagy-Britannia régóta biztosít kiképzést az ukrán erőknek brit területen, és jelenleg azon dolgozik, hogy Ukrajnán belüli kiképzési műveletekre is legyen kapacitása.