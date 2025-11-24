Ft
11. 24.
hétfő
Bloomberg Nagy-Britannia Ukrajna orosz-ukrán háború

Hamarosan katonákat küldhet Ukrajnába Nagy-Britannia, jól halad a tervezés

2025. november 24. 08:46

Már a konkrét egységeket is kijelölték.

2025. november 24. 08:46
Azonosította potenciálisan Ukrajnába küldendő katonai egységeit Nagy-Britannia – jelenti a Bloomberg nyomán a Ukraine Business News.

A brit csapatküldés feltétele, hogy a béketárgyalások sikerrel záruljanak. John Healey védelmi miniszter szerint Nagy-Britannia a nyáron felmérte haderejének felkészültségét, és felderítő küldetéseket hajtott végre Ukrajnában.

Ezt követően a katonai vezetés kijelölte a harminc országot tömörítő, brit-francia vezetésű misszió keretében Ukrajnába küldendő személyi állományt, valamint annak lehetséges vezetési pontjait.

A brit katonákat az aktív konfliktuszónáktól távolabb helyezik majd el.

Nagy-Britannia régóta biztosít kiképzést az ukrán erőknek brit területen, és jelenleg azon dolgozik, hogy Ukrajnán belüli kiképzési műveletekre is legyen kapacitása.

A brit-francia vezetésű csoport logisztikai, fegyverzeti és kiképzési szaktudással segíti majd Ukrajna szárazföldi erőinek újjáépítését,

valamint a légtér őrzésében fog segíteni a nemzetközi légiforgalom újraindítása érdekében.

Nyitókép: Thomas Peter / POOL / AFP

 

Tippmann-M4-223
2025. november 24. 13:12
NO COMMENT.............................
egonsamu-2
2025. november 24. 12:37
Hajrá Putyin!!! Nem csak KIjevet kell elfoglalni. London és Párizs várja a mogyorózást....
egyszeri
2025. november 24. 11:59
Ha összecsapásra kerül sor az oroszok és britek közt, akkor remélem az első nagy célpont a londoni City lesz.
survivor
2025. november 24. 11:45
Intervenció. Volt már...
