Hamarosan katonákat küldhet Ukrajnába Nagy-Britannia, jól halad a tervezés

Orbán Viktor egyik legnagyobb szövetségese brutális odaszólással intézte el Macront – Starmert és Merzet sem kímélte
Matteo Salvini a békének szurkol, mivel szerinte a harctéren egyik fél sem tud győzni.
Már a konkrét egységeket is kijelölték.
Azonosította potenciálisan Ukrajnába küldendő katonai egységeit Nagy-Britannia – jelenti a Bloomberg nyomán a Ukraine Business News.
A brit csapatküldés feltétele, hogy a béketárgyalások sikerrel záruljanak. John Healey védelmi miniszter szerint Nagy-Britannia a nyáron felmérte haderejének felkészültségét, és felderítő küldetéseket hajtott végre Ukrajnában.
Ezt követően a katonai vezetés kijelölte a harminc országot tömörítő, brit-francia vezetésű misszió keretében Ukrajnába küldendő személyi állományt, valamint annak lehetséges vezetési pontjait.
A brit katonákat az aktív konfliktuszónáktól távolabb helyezik majd el.
Nagy-Britannia régóta biztosít kiképzést az ukrán erőknek brit területen, és jelenleg azon dolgozik, hogy Ukrajnán belüli kiképzési műveletekre is legyen kapacitása.
A brit-francia vezetésű csoport logisztikai, fegyverzeti és kiképzési szaktudással segíti majd Ukrajna szárazföldi erőinek újjáépítését,
valamint a légtér őrzésében fog segíteni a nemzetközi légiforgalom újraindítása érdekében.
Nyitókép: Thomas Peter / POOL / AFP