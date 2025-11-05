Most már papírjuk is van róla: antiszemita terroristák szekerét tolta a brit közmédia

Arra is rámutattak: a BBC 1500(!) alkalommal szegte meg saját irányelveit is ebben a kérdésben.
A jelentésben foglaltak alapján a csatorna többször is elhallgatta vagy eltorzította azokat az információkat, amelyek Izraelt a háborúhoz kötődő vádak alól pozitívabb színben tüntették volna fel – miközben kiemelten közvetítette a palesztin narratívát, még akkor is, ha az hamisnak bizonyult.
Magyarán: a brit közmédia tudatosan hazudott.
A lap hozzáteszi: az ügy komoly sajtószabadsági aggályokat vet fel, hiszen a BBC közpénzből működik, ám a közérdek helyett bizonyos palesztinpárti narratívát terjesztésének rendelte magát alá, akár hazugságok árán is.
A szerző, Danny Cohen szerint a történtek után a közszolgálati médium vezetőinek le kellene mondaniuk, mivel a BBC „már nincs biztonságban a kezeikben”, hiszen a „rothadás”, ahogy fogalmaz, nem csak a BBC Arabic-ot érinti, hanem más hírszolgáltatásokat is.