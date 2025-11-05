Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 05.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 05.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
BBC Arabic BBC Hamász

Most már papírjuk is van róla: antiszemita terroristák szekerét tolta a brit közmédia

2025. november 05. 12:14

Kiszivárgott belső dokumentum mutat rá, mit is jelentenek a valóságban a BBC-normák: 1500 szabálysértést, Hamász-propagandát, antiszemita újságírókat, torzított valóságot.

2025. november 05. 12:14
null

Egy kiszivárgott belső dokumentum, a Prescott-jelentés alapjaiban rengetheti meg a brit közszolgálati média, a BBC hitelességét – írta meg a jelentéshez hozzájutott The Telegraph jobboldali brit portál.

A cikk nem kevesebbet állít, mint hogy a 19 oldalas jelentés szerint a BBC 

  • nem csak Donald Trump beszédét igyekezett meghamisítani,
  • de évek óta rendszerszintű torzításokat, aktivista újságírást és politikai elfogultságot mutatott, különösen az Izrael–Hamasz háborúval kapcsolatos tudósításaiban.

A vizsgálatot készítő Michael Prescott, a BBC szerkesztőségi etikai bizottságának volt tanácsadója, részletesen leírja: a csatorna felsővezetése – köztük Tim Davie főigazgató és Deborah Turness, a BBC News vezérigazgatója – pontosan tudott ezekről a szabály- és normasértésekről, de nem hogy fellépett volna ellenük, hanem 

tudatosan eltussolta azokat.

A dokumentum szerint a BBC nemcsak antiszemita megnyilvánulásokkal teli „szemtanúkat” szerepeltetett rendszeresen az arab nyelvű adásában, hanem a Hamasz propagandáját is valóságként tálalta.

Mint a lap megemlíti, egyes újságírók – például Samer Elzaenent és Ahmad Alaghát – több száz alkalommal szerepeltettek amolyan semleges forrásként a BBC Arabic csatornáján, 

miközben korábban nyíltan zsidóellenes kijelentéseket tettek a közösségi médiában.

A The Telegraph megjegyzi: amikor az év elején leleplezte a BBC Arabic által rendszeresen megjelenített újságírók antiszemita szövegeit, a BBC megpróbálta bagatellizálni a szerepüket, úgy, hogy a nyilvános közleményekben a férfiakat „szemtanúként” és „nem a BBC munkatársaiként vagy a BBC tudósítócsapatának tagjaiként” emlegették.

Elzaenen egyébként a közösségi médiában a zsidók máglyán való elégetését szorgalmazta, és Hitlerrel példálózott, ő az elmúlt két évben 244 alkalommal jelent meg a csatornán.

De még durvább volt Alagha, aki a zsidókat „ördögöknek”, az izraelieket pedig emberteleneknek nevezte, ő 552 (!) alkalommal szerepelt a hírműsorokban a BBC-n, írja a Telegraph.

Mindeközben a Hamász állításait is erősítette a BBC, amikor például egy Gázából megmentett jazidi szexrabszolga megrázó történetét írta le, utána közel 600 szót szentelt egy Hamász-nyilatkozatnak, amelyben hazugnak nevezte a nőt – mutat rá a lap.

A Prescott-dokumentum a Telegraph szerint azt is leleplezi, hogy a BBC kiemelt aktuális eseménysorozata, a Newsnight hogyan emelte ki azokat az állításokat, miszerint több ezer csecsemő van az éhhalál szélén Gázában, amelyekről tudták, hogy hamisak.

Vagyis ahelyett, hogy a másokon fennhangon számonkért valódi közszolgálatiságot, objektivitást, pártatlanságot erősítették volna, a Prescott-jelentés szerint 

a BBC vezetői inkább a szervezet hírnevét védték.

Arra is rámutattak: a BBC 1500(!) alkalommal szegte meg saját irányelveit is ebben a kérdésben.

A jelentésben foglaltak alapján a csatorna többször is elhallgatta vagy eltorzította azokat az információkat, amelyek Izraelt a háborúhoz kötődő vádak alól pozitívabb színben tüntették volna fel – miközben kiemelten közvetítette a palesztin narratívát, még akkor is, ha az hamisnak bizonyult.

Magyarán: a brit közmédia tudatosan hazudott. 

A lap hozzáteszi: az ügy komoly sajtószabadsági aggályokat vet fel, hiszen a BBC közpénzből működik, ám a közérdek helyett bizonyos palesztinpárti narratívát terjesztésének rendelte magát alá, akár hazugságok árán is.

A szerző, Danny Cohen szerint a történtek után a közszolgálati médium vezetőinek le kellene mondaniuk, mivel a BBC „már nincs biztonságban a kezeikben”, hiszen a „rothadás”, ahogy fogalmaz, nem csak a BBC Arabic-ot érinti, hanem más hírszolgáltatásokat is.

Nyitókép: MAJDI FATHI / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
NovaTerra
2025. november 05. 12:36
Minden médium torzít így vagy úgy. Már egy adott személyről berakott fénykép láttán lehet tudni, hogy milyen hangvételű az írás. Ha előnytelen, akkor negatív hangvételű, ha inkább előnyös a kép, akkor pozitív.
Válasz erre
0
0
Kar-6-Alom
2025. november 05. 12:31
"A szerző, Danny Cohen szerint a történtek után a közszolgálati médium vezetőinek le kellene mondaniuk..." Biztos jelentős mértékben valósak a cikkben megjelent állítások, viszont a szerző sem "független" a neve alapján. A végkövetkeztetés viszont jogos, valóban nem vezethetnék ilyen mértékű részrehajlással a BBC-t, mivel így propagandalappá silányult.
Válasz erre
0
0
karcos-2
2025. november 05. 12:23
Kedden Zohran Mamdanit választották meg New York polgármesterének, az ő és győzelme hátteréről itt írtunk. Mamdani nem habozott, és győzelmi beszédében azonnal nekitámadt Donald Trump amerikai elnöknek. Egy változásokkal teli korszak nyitányáról beszélt, arról hogy előre kell menekülni. Az új polgármester azt mondta, bátran fel kell vállalni az új irányt, és „az oligarchiára és az önkényre nem engedékenységgel, hanem azzal az erővel kell válaszolni, amelytől fél”. Csak nem leakarja vágni a muzulmán Trump úr fejét?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!