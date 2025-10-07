Volt kollégája mondott kíméletlen ítéletet Ursula von der Leyenről

Thierry Breton, az Európai Bizottság korábbi alelnöke kíméletlen kritikával illette az uniós vezetést a Politiconak adott nyilatkozatában. A francia politikus szerint

az Európai Bizottság jelentősen meggyengült. Nagyon régóta ez az első alkalom, hogy a Bizottság ennyi bizalmatlansági szavazattal szembesült. Nem lehet azt mondani, hogy ez csak balszerencse.”

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook-bejegyzésében egyetértett Breton diagnózisával, kiemelve, hogy az Európai Bizottság nemcsak a bizalmat, hanem politikai súlyát is elvesztette. Ez pedig a brüsszeli vezetés hibája. Orbán Balázs szerint Von der Leyen vezetése alatt az EU rossz irányt vett: a béke helyett a háború politikáját választotta, a gazdasági versenyképességet szankciók miatt áldozta fel, a migrációt nem megállította, hanem ösztönözte, a nemzeti érdekeket pedig ideológiai kényszerek alá rendelte.

A politikus hangsúlyozta, a magyar álláspont szerint Európa csak akkor erősödhet meg, ha megszabadul a „gyenge, hitelét vesztett vezetőtől”.