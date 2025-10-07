Ft
Orbán Balázs Thierry Breton Ursula von der Leyen Európai Bizottság

Volt kollégája mondott kíméletlen ítéletet Ursula von der Leyenről

2025. október 07. 09:11

Thierry Breton kendőzetlenül beszélt arról, hogy az Európai Bizottság rossz úton halad.

2025. október 07. 09:11
null

Thierry Breton, az Európai Bizottság korábbi alelnöke kíméletlen kritikával illette az uniós vezetést a Politiconak adott nyilatkozatában. A francia politikus szerint

az Európai Bizottság jelentősen meggyengült. Nagyon régóta ez az első alkalom, hogy a Bizottság ennyi bizalmatlansági szavazattal szembesült. Nem lehet azt mondani, hogy ez csak balszerencse.” 

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook-bejegyzésében egyetértett Breton diagnózisával, kiemelve, hogy az Európai Bizottság nemcsak a bizalmat, hanem politikai súlyát is elvesztette. Ez pedig a brüsszeli vezetés hibája. Orbán Balázs szerint Von der Leyen vezetése alatt az EU rossz irányt vett: a béke helyett a háború politikáját választotta, a gazdasági versenyképességet szankciók miatt áldozta fel, a migrációt nem megállította, hanem ösztönözte, a nemzeti érdekeket pedig ideológiai kényszerek alá rendelte.

A politikus hangsúlyozta, a magyar álláspont szerint Európa csak akkor erősödhet meg, ha megszabadul a „gyenge, hitelét vesztett vezetőtől”. 

Von der Leyennek mennie kell!”

 – zárta bejegyzését Orbán Balázs.

Az Európai Bizottság elnöke nehéz napok elé néz, hiszen héten újabb bizalmatlansági szavazásra kerül sor, amelyet a Patrióták Európáért frakció nyújtott be az Európai Parlament elé. Ez pedig újabb próbatételt fog jelenteni az Európai Bizottság jelenlegi vezetése számára. Von der Leyen és a Néppárt pedig valószínűleg csak a baloldalnak tett engedményekért cserébe tudja átvészelni a szavazást majd.

Nyitókép forrása: ROMEO BOETZLE / AFP

Összesen 11 komment

formaegy-2
2025. október 07. 10:39
"Az Európai Bizottság elnöke nehéz napok elé néz,..." Micsoda kijelentés. Ugyan már! Ne legyünk már ennyire nevetségesek az ilyen hagzatos kijelentések miatt! Röhögnek a markukba! Magasról leszarják az egészet! Amig a bünözők, nácik, komcsik pöcegödre létezik az EU-ban Hitler2Leyen vezetésével, lehet fellépni ellene, de az eredmény olyan, mint halottnak a csók. Ők pedig röhögnek, élik világukat, mint nálunk a hazaáruló politikai csürhe. Hatóságaink még azt sem tudják megakadályozni, hogy az újságírókat, riportereket ne érjék fizikai bántalmazások......., vagy egy meg nem engedett buzi felvonulásnak (Pécs) következményei legyenek...stb.stb. Majd éppen egy bünözőkből álló Hitler2Leyen és bandája ellen fognak tudni lépni. Édes istenem! Méghogy "Az Európai Bizottság elnöke nehéz napok elé néz,..." Hagyjuk.
Válasz erre
0
0
Nasi12
2025. október 07. 10:32
Leg nagyobb bűne, hogy beleállt az ukrajnai háborúba. Vagy megvezették Bucsában vagy részese volt a rendezésnek. Mindkettő megbocsájthatatlan.
Válasz erre
0
0
kobi40
•••
2025. október 07. 10:27 Szerkesztve
Az a baj, hogyha ezt a népirtó, korrupt internáci libancot félretolják, Weber tolakodik a helyére. Pedig oda Orbán kell!!!
Válasz erre
0
0
Zvergg
2025. október 07. 10:24
DE Van Lejjeb egy "Pusztitó":Ha ezen a bolygón bármit ki akarunk nyirni- ő simán megcsinálja. :(
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!