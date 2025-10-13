Ft
Tragédia: autópályára zuhant egy repülőgép Massachusettsben, többen meghaltak (VIDEÓ)

2025. október 13. 18:44

A gépen tartózkodók közül senki sem élte túl a balesetet.

2025. október 13. 18:44
Kisrepülő zuhant le egy massachusettsi autópályára a heves esőzés és az erős széllökések miatt hétfőn, a gép két utasa életét vesztette, a földön pedig egy személy megsérült – közölték a helyi hatóságok.

A baleset helyszíne felé elhaladó járművekből rögzített videókon látható volt, hogy füst száll fel az égő roncsokból a 195-ös számú autópályán, amelyet az amerikai közlekedési tárca tájékoztatása szerint mindkét irányba lezártak a Bostontól mintegy 80 kilométerre délre található Dartmouth településének térségében.

A massachusettsi rendőrség közleménye szerint nem tudnak túlélőkről a kisgépen, amely a hatóságok feltételezése szerint megpróbálhatott leszállni a New Bedford regionális repülőtéren.

(MTI)

Nyitókép: YouTube

 

