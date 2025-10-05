„A magánélet végét jelentené Európában” – a Signal ultimátumot adott az EU-nak

„Ha választanunk kell aközött, hogy beépítünk egy megfigyelőeszközt a Signalba, vagy elhagyjuk a piacot, az utóbbit fogjuk tenni” – írta pénteki közleményében a Signal üzenetküldő alkalmazás elnöke. A nyilatkozat azután látott napvilágot, hogy hírek szerint a német kormány fontolóra vette: támogatja az október 14-én az Európai Tanács elé kerülő indítványt, amely kötelezővé tenné az üzenetküldő szolgáltatások számára a chat-figyelő rendszer (Chat Control) beépítését a gyermekpornográf tartalmak kiszűrése érdekében.

A Signal igazgatója szerint az alkalmazás alapvető értelmét veszítené el a Chat Control bevezetésével

Forrás: Jaap Arriens / NurPhoto / NurPhoto via AFP

A Signal szerint ez a magánélet végét jelentené

A Signal igazgatója úgy véli, az alkalmazás éppen legfőbb értékét, a szigorú titoktartást veszítené el a javaslat elfogadásával – ami akár a német, sőt az egész európai piac elhagyásához is vezethetne.

„Ez valós értelemben a magánélethez való jog végét jelentené Európában” – fogalmazott a vállalat elnöke. Szerinte Németország mindig a magánélet védelmének éllovasa volt, és „egy ilyen bizonytalan geopolitikai helyzetben, amikor az alapvető infrastruktúráink kiberbiztonsága fontosabb, mint valaha, stratégiai hibát követnénk el, ha erről lemondanánk”.