10. 05.
vasárnap
10. 05.
vasárnap
Németország adatbázis gyermekvédelem chat

„A magánélet végét jelentené Európában” – a Signal ultimátumot adott az EU-nak

2025. október 05. 09:14

A németeken múlik a Signal sorsa.

2025. október 05. 09:14
null

„Ha választanunk kell aközött, hogy beépítünk egy megfigyelőeszközt a Signalba, vagy elhagyjuk a piacot, az utóbbit fogjuk tenni” – írta pénteki közleményében a Signal üzenetküldő alkalmazás elnöke. A nyilatkozat azután látott napvilágot, hogy hírek szerint a német kormány fontolóra vette: támogatja az október 14-én az Európai Tanács elé kerülő indítványt, amely kötelezővé tenné az üzenetküldő szolgáltatások számára a chat-figyelő rendszer (Chat Control) beépítését a gyermekpornográf tartalmak kiszűrése érdekében.

Signal
A Signal igazgatója szerint az alkalmazás alapvető értelmét veszítené el a Chat Control bevezetésével
Forrás: Jaap Arriens / NurPhoto / NurPhoto via AFP

A Signal szerint ez a magánélet végét jelentené

A Signal igazgatója úgy véli, az alkalmazás éppen legfőbb értékét, a szigorú titoktartást veszítené el a javaslat elfogadásával – ami akár a német, sőt az egész európai piac elhagyásához is vezethetne.

„Ez valós értelemben a magánélethez való jog végét jelentené Európában” – fogalmazott a vállalat elnöke. Szerinte Németország mindig a magánélet védelmének éllovasa volt, és „egy ilyen bizonytalan geopolitikai helyzetben, amikor az alapvető infrastruktúráink kiberbiztonsága fontosabb, mint valaha, stratégiai hibát követnénk el, ha erről lemondanánk”.

A Signal arra is figyelmeztet, hogy a tervezet „a gyermekvédelem álcája alatt” a felhasználók üzeneteinek, fényképeinek és videóinak tömeges átvizsgálását írná elő, mégpedig kormányzati adatbázisok vagy mesterséges intelligencia segítségével.

Ezzel – szerintük – nemcsak a magánszféra sérülne, hanem a visszaélések kockázata is nőne, hiszen „csak illúzió azt hinni, hogy a hátsó ajtón kizárólag a jófiúk juthatnak be”.

Németország döntése kulcsfontosságú lehet

Magyarország már hosszú ideje támogatja a gyermekvédelemi kezdeményezést, és az októberi szavazás közeledtével több, korábban ellene szavazó tagállam is változtatni látszik álláspontján – köztük Németország. A német belügyminiszter szavazata döntő lehet, a hírek szerint pedig az új kormánykoalíció – elődjével ellentétben – nyitottabb a javaslat támogatására.

A Signal elnöke szerint azonban ez a lépés végzetes következményekkel járhatna: „Lényegében egy dolgot csinálunk, és abban nagyon jók vagyunk: a miénk a világ legnagyobb, valóban privát és biztonságos kommunikációs platformja. Nem kötünk kompromisszumot, és nem kockáztatjuk a felhasználóink biztonságát.”

„Ha választanunk kell, hogy beépítsünk egy megfigyelőeszközt a Signalba, vagy kivonuljunk a piacról, inkább az utóbbit tesszük. Nem lenne könnyű döntés, és reméljük, soha nem is kerül rá sor – de a chat-ellenőrzéssel számunkra véget érne minden” – zárja a közleményt.

Végezetül az elnök közvetlenül is a német kormányhoz fordult, hangsúlyozva, hogy döntésük kulcsfontosságú Európa jövője szempontjából:

„Németország döntése meghatározhatja, megmarad-e Európában az emberek magánkommunikációhoz való joga, vagy a kontinens gazdasági, társadalmi és politikai biztonságát kockáztatjuk a tömeges megfigyeléssel. Felszólítjuk Németországot, hogy tartson ki elvei mellett. Nem engedhetjük, hogy a történelem megismétlődjön – ezúttal még nagyobb adatbázisokkal és sokkal érzékenyebb adatokkal.”

Nyitókép: GORODENKOFF PRODUCTIONS / SCIENCE / GPR / Science Photo Library via AFP

madre79
2025. október 05. 10:55
Ez a rohadék EU ill. a tetején ülő vén szemét kurva Ursula már a világ urának képzeli magát. Két lehetőség áll Európa előtt a teljes bukás elkerülése érdekében: vagy megszűnik ez a mocskos EU-nak csúfolt Black Rock képződmény,vagy kilépünk belőle! Mindkettő ASAP
lenyegtelen
2025. október 05. 10:52
Igaza van a cégnek, totális megfigyelésre alkalmas kódokat kellene beépíteniük a programjukba. Sokan be is fogják építeni kérdés nélkül. Itt lehet olvasni a javaslatot: https:// eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0209
westend
2025. október 05. 10:52 Szerkesztve
Sróf - westend 2025. október 05. 10:45 "...amelynek középpontjában az adatvédelem áll. Csak le kell töltenie az alkalmazást a Google Play-ből vagy az App Store-ból." No comment." - így aztán nem is használok lapostelót, kizárólag csak a melós alkalmazást nagy ritkán, nulla saját adattal. tán 3 éve bementem a nav-ba intézni akármit, a kolléganő közölte hogy közben valamit elküldtek a gmélemre - és nem is értette, hogy olyan nekem nincs. Nem levelezek a google-nak. Se az apple-nek, stb.
yalaelnok
2025. október 05. 10:49
Az ilyen álproblémák helyett a tényleges problémákkal kellene törődni. Svájcban nem rég bebörtönöztek egy embert, mert azt írta a facebookon, hogy két nem van. A bíróság szerint ezzel megsértette az LMBTQ "közösséget". Ugyanilyen esetek történtek már más nyugat-európai országokban is. Ez az igazi probléma.
