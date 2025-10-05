„A magánélet végét jelentené Európában” – a Signal ultimátumot adott az EU-nak

Egyre erősebb jogi fal védi a gyermekeket
„Ha választanunk kell aközött, hogy beépítünk egy megfigyelőeszközt a Signalba, vagy elhagyjuk a piacot, az utóbbit fogjuk tenni” – írta pénteki közleményében a Signal üzenetküldő alkalmazás elnöke. A nyilatkozat azután látott napvilágot, hogy hírek szerint a német kormány fontolóra vette: támogatja az október 14-én az Európai Tanács elé kerülő indítványt, amely kötelezővé tenné az üzenetküldő szolgáltatások számára a chat-figyelő rendszer (Chat Control) beépítését a gyermekpornográf tartalmak kiszűrése érdekében.
A Signal igazgatója úgy véli, az alkalmazás éppen legfőbb értékét, a szigorú titoktartást veszítené el a javaslat elfogadásával – ami akár a német, sőt az egész európai piac elhagyásához is vezethetne.
„Ez valós értelemben a magánélethez való jog végét jelentené Európában” – fogalmazott a vállalat elnöke. Szerinte Németország mindig a magánélet védelmének éllovasa volt, és „egy ilyen bizonytalan geopolitikai helyzetben, amikor az alapvető infrastruktúráink kiberbiztonsága fontosabb, mint valaha, stratégiai hibát követnénk el, ha erről lemondanánk”.
A Signal arra is figyelmeztet, hogy a tervezet „a gyermekvédelem álcája alatt” a felhasználók üzeneteinek, fényképeinek és videóinak tömeges átvizsgálását írná elő, mégpedig kormányzati adatbázisok vagy mesterséges intelligencia segítségével.
Ezzel – szerintük – nemcsak a magánszféra sérülne, hanem a visszaélések kockázata is nőne, hiszen „csak illúzió azt hinni, hogy a hátsó ajtón kizárólag a jófiúk juthatnak be”.
Magyarország már hosszú ideje támogatja a gyermekvédelemi kezdeményezést, és az októberi szavazás közeledtével több, korábban ellene szavazó tagállam is változtatni látszik álláspontján – köztük Németország. A német belügyminiszter szavazata döntő lehet, a hírek szerint pedig az új kormánykoalíció – elődjével ellentétben – nyitottabb a javaslat támogatására.
A Signal elnöke szerint azonban ez a lépés végzetes következményekkel járhatna: „Lényegében egy dolgot csinálunk, és abban nagyon jók vagyunk: a miénk a világ legnagyobb, valóban privát és biztonságos kommunikációs platformja. Nem kötünk kompromisszumot, és nem kockáztatjuk a felhasználóink biztonságát.”
„Ha választanunk kell, hogy beépítsünk egy megfigyelőeszközt a Signalba, vagy kivonuljunk a piacról, inkább az utóbbit tesszük. Nem lenne könnyű döntés, és reméljük, soha nem is kerül rá sor – de a chat-ellenőrzéssel számunkra véget érne minden” – zárja a közleményt.
Végezetül az elnök közvetlenül is a német kormányhoz fordult, hangsúlyozva, hogy döntésük kulcsfontosságú Európa jövője szempontjából:
„Németország döntése meghatározhatja, megmarad-e Európában az emberek magánkommunikációhoz való joga, vagy a kontinens gazdasági, társadalmi és politikai biztonságát kockáztatjuk a tömeges megfigyeléssel. Felszólítjuk Németországot, hogy tartson ki elvei mellett. Nem engedhetjük, hogy a történelem megismétlődjön – ezúttal még nagyobb adatbázisokkal és sokkal érzékenyebb adatokkal.”
Nyitókép: GORODENKOFF PRODUCTIONS / SCIENCE / GPR / Science Photo Library via AFP
