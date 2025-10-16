Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 16.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 16.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború orosz hadsereg orosz-ukrán háború Oroszország Kuba

Újabb országról derült ki, hogy légiósokat küldött az oroszoknak

2025. október 16. 10:15

Egzotikus katonákról adott hírt a Kyiv Independent.

2025. október 16. 10:15
null

Az ukrán katonai hírszerzés szerint több mint ezer kubai állampolgár szolgál Oroszország hadseregében. A toborzásuk állítólag hamis ígéretekkel és megtévesztéssel történik – írta a Kyiv Independent.

Kubai katonák – Őket is tárt karokkal várja Oroszország, akkor is, ha nem mindig önszántukból mennek
Kubai katonák – Őket is tárt karokkal várja Oroszország, akkor is, ha nem mindig önszántukból mennek
Forrás: Ronaldo SCHEMIDT / AFP

Az ukrán katonai hírszerzés (HUR) október 15-én közölte a lappal, hogy legalább 1076 kubai vesz részt a háborúban az orosz erők oldalán.

A jelentés szerint 96 főt halottnak vagy eltűntnek nyilvánítottak, ám a valós szám ennél is magasabb lehet.

A közlés megerősíti egy, az amerikai külügy által korábban kiszivárogtatott diplomáciai távirat tartalmát, amely 1000–5000 főre becsülte a Moszkva oldalán harcoló kubaiak számát.

A HUR szerint a toborzott kubaiak mindössze két hetes kiképzést kapnak a Moszkva környéki Avangard kiképzőközpontban, mielőtt Ukrajnába vezénylik őket.

Egyenruhát kapnak, átesnek fizikai, lövészeti és egészségügyi alapképzésen, valamint drónhasználati oktatáson”

– közölte az ukrán hírszerzés.

A kubai önkéntesek többsége gyalogos, gépesített vagy rohamegységekben szolgál, főként frontvonalbeli harcosként.

Megvezetik a karibi katonákat?

A HUR információi szerint a kubaiakat gyakran átverik, amikor Oroszországba csábítják őket. A toborzók építőipari munkát ígérnek, magas fizetéssel, Facebook-, YouTube- és TikTok-hirdetéseken keresztül.

Ezt is ajánljuk a témában

Az utazásukat magánközvetítők szervezik, gyakran ők fizetik a repülőjegyet is, míg az orosz diplomáciai képviseletek turista- vagy munkavízumot adnak ki nekik.

Amikor megérkeznek, orosz nyelvű katonai szerződést íratnak alá velük, amelyet sokan nem értenek és nem tudnak lefordíttatni. A HUR szerint ez a gyakorlat szisztematikus megtévesztés, amely embercsempészethez hasonló módszereket alkalmaz.

Havanna tagadja az állami részvételt

A kubai külügyminisztérium október 11-én reagált a vádakra, kijelentve, hogy „hamis amerikai állításokról” van szó, és hogy a kubai államnak „semmi köze” a háborúhoz.

Egyértelmű, hogy senkit sem küldött, ösztönzött vagy támogatott az állam”

– áll a minisztérium közleményében.

Egyre több idegen zsoldos Moszkva oldalán

A Kyiv Independent emlékeztet, hogy az oroszok 2022 óta több külföldi ország állampolgárait is toborozzák, köztük

  • üzbégeket,
  • szíreket,
  • tádzsikokat,
  • kazahokat,
  • fehéroroszokat,
  • nepáliakat,
  • indiaiakat,
  • szomáliaiakat és
  • kubaiakat.

Tavaly a Bloomberg arról számolt be, hogy Moszkva pénzzel és orosz állampolgársággal csábította a kubai harcosokat, noha Havanna akkor is próbálta fékezni, illetve tagadni a toborzást.

A legnagyobb kontingens azonban Észak-Koreából érkezett, amely hivatalos katonai támogatást is nyújt Oroszországnak, a két ország közti egyre szorosabb szövetség jelképeként.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: Mikhail METZEL / POOL / AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
august
2025. október 16. 10:32
Érdekes lenne fölsorolni az ukrán oldalon a (hírek szerint) 47 országból érkező zsoldosokat is. Akkor lenne teljes a kép.
Válasz erre
0
0
wadcutter
2025. október 16. 10:21
na és?
Válasz erre
0
0
Nasi12
2025. október 16. 10:20
Nem meglepő. A segítség visszajár. Viszont Montenegró bejelentette, hogy katonákat küldene ukrajnába. Békefenntartóként, de nyilván az ukránok mellett. Előnyalásként az EU tagságukért. Pedig őket nem emlékszem hogyan segítették az ukránok a múltban :)
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!