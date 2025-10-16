Újabb országról derült ki, hogy légiósokat küldött az oroszoknak

Az ukrán katonai hírszerzés szerint több mint ezer kubai állampolgár szolgál Oroszország hadseregében. A toborzásuk állítólag hamis ígéretekkel és megtévesztéssel történik – írta a Kyiv Independent.

Kubai katonák – Őket is tárt karokkal várja Oroszország, akkor is, ha nem mindig önszántukból mennek

Forrás: Ronaldo SCHEMIDT / AFP

Az ukrán katonai hírszerzés (HUR) október 15-én közölte a lappal, hogy legalább 1076 kubai vesz részt a háborúban az orosz erők oldalán.

A jelentés szerint 96 főt halottnak vagy eltűntnek nyilvánítottak, ám a valós szám ennél is magasabb lehet.

A közlés megerősíti egy, az amerikai külügy által korábban kiszivárogtatott diplomáciai távirat tartalmát, amely 1000–5000 főre becsülte a Moszkva oldalán harcoló kubaiak számát.