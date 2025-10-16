Újabb országról derült ki, hogy légiósokat küldött az oroszoknak

Kubában csaptak le Oroszországnak harcosokat toborzó emberkereskedőkre
A karibi ország leszögezte, hogy nem vesz részt az ukrajnai háborúban.
Egzotikus katonákról adott hírt a Kyiv Independent.
Az ukrán katonai hírszerzés szerint több mint ezer kubai állampolgár szolgál Oroszország hadseregében. A toborzásuk állítólag hamis ígéretekkel és megtévesztéssel történik – írta a Kyiv Independent.
Az ukrán katonai hírszerzés (HUR) október 15-én közölte a lappal, hogy legalább 1076 kubai vesz részt a háborúban az orosz erők oldalán.
A jelentés szerint 96 főt halottnak vagy eltűntnek nyilvánítottak, ám a valós szám ennél is magasabb lehet.
A közlés megerősíti egy, az amerikai külügy által korábban kiszivárogtatott diplomáciai távirat tartalmát, amely 1000–5000 főre becsülte a Moszkva oldalán harcoló kubaiak számát.
A HUR szerint a toborzott kubaiak mindössze két hetes kiképzést kapnak a Moszkva környéki Avangard kiképzőközpontban, mielőtt Ukrajnába vezénylik őket.
Egyenruhát kapnak, átesnek fizikai, lövészeti és egészségügyi alapképzésen, valamint drónhasználati oktatáson”
– közölte az ukrán hírszerzés.
A kubai önkéntesek többsége gyalogos, gépesített vagy rohamegységekben szolgál, főként frontvonalbeli harcosként.
A HUR információi szerint a kubaiakat gyakran átverik, amikor Oroszországba csábítják őket. A toborzók építőipari munkát ígérnek, magas fizetéssel, Facebook-, YouTube- és TikTok-hirdetéseken keresztül.
Az utazásukat magánközvetítők szervezik, gyakran ők fizetik a repülőjegyet is, míg az orosz diplomáciai képviseletek turista- vagy munkavízumot adnak ki nekik.
Amikor megérkeznek, orosz nyelvű katonai szerződést íratnak alá velük, amelyet sokan nem értenek és nem tudnak lefordíttatni. A HUR szerint ez a gyakorlat szisztematikus megtévesztés, amely embercsempészethez hasonló módszereket alkalmaz.
A kubai külügyminisztérium október 11-én reagált a vádakra, kijelentve, hogy „hamis amerikai állításokról” van szó, és hogy a kubai államnak „semmi köze” a háborúhoz.
Egyértelmű, hogy senkit sem küldött, ösztönzött vagy támogatott az állam”
– áll a minisztérium közleményében.
A Kyiv Independent emlékeztet, hogy az oroszok 2022 óta több külföldi ország állampolgárait is toborozzák, köztük
Tavaly a Bloomberg arról számolt be, hogy Moszkva pénzzel és orosz állampolgársággal csábította a kubai harcosokat, noha Havanna akkor is próbálta fékezni, illetve tagadni a toborzást.
A legnagyobb kontingens azonban Észak-Koreából érkezett, amely hivatalos katonai támogatást is nyújt Oroszországnak, a két ország közti egyre szorosabb szövetség jelképeként.
Fotó: Mikhail METZEL / POOL / AFP