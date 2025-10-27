Orbán nem akarja felszámolni a szabadságot, más kormányok igen – Tilo Schabert a Mandinernek

Illiberális vagyok tehát, ha ezt a liberális konformizmus-doktrínát nem fogadom el? Ezzel szemben illiberális vagyok, ellenzem a liberalizmus torzulását.

De a szabadság nem veszhet el. És a magyar kormány nem akarja felszámolni a szabadságot, ezt nem mondanám. Más kormányok felszámolnák a szabadságot, a magyar kormány nem.

Nagyon megérintett, mikor a könyvében arról írt, hogy Kevin White politikai karrierje nem akkor ért véget, amikor tényleg véget ért, hanem akkor, amikor elkezdte már nem szeretni az embereket. Látja jeleit annak, hogy az európai politikában a politikusoknak mintha elegük lenne az emberekből? Nem ennek a jele a tűzfal, a cordon sanitaire, amely számos formában felbukkan Európa különböző pontjain?

Nagyon jó a kérdés. Nem írtam még erről, de kellene. Minden kutatásomból többek között azt a tanulságot vontam le, hogy a hatalom antropofág, emberevő. Úgy értem: a politikai hatalom gyakorlása együtt jár azzal a veszéllyel, hogy az ember az embereket valóban nem szereti már, mert odajut, hogy lenézi őket és csalódott bennük. Ennek az az oka, hogy egy kormányzó minden emberi kapcsolatát színezi azon emberek érdeke, akikkel kapcsolatban van. Mindenki akar tőle valamit, a dolog nem hamisítatlan többé. És a kormányzó felelősséget is ad át másoknak, akikben aztán szintén csalódik.

A hosszú kormányzás sok csalódás, az emberi természettel szembeni sok cinizmus tapasztalata. Ezzel a cirkusszal, az emberek állatkertjével bánni rengeteg fizikai erőt emészt fel.

Mitterrandnak – és Kevin White-nak is – megvoltak a technikáik arra, hogy ettől valamennyi távolságot tartsanak. Mitterrand ezt nagyon jól csinálta, néha eltűnt, sétált, könyveket olvasott. De sokan ezt nem csinálják. Helmut Kohl például a végén már lényegében senkit sem szeretett, és cinikusként kormányzott. Ugyanez megfigyelhető a papoknál is, de az egyház kidolgozta a maga mechanizmusait arra, hogy a szerzeteseknél és a papoknál ez a kiéhezés és csalódás kevésbé alakuljon ki. Politikusoknál nincsenek ilyen mechanizmusok, hacsak ki nem dolgozzák őket maguknak. Nem sokkal azelőtt, hogy Helmut Kohlt 1998-ban leváltották, a kancellári hivatalában jártam az egyik legközelebbi tanácsadójánál, akinek a titkárnője kikísért. Megkérdeztem tőle, hogy állnak a választással. Azt válaszolta: sokkal jobb lett volna, ha már a legutóbbi alkalommal abbahagyta volna. Sokkal jobb lenne, ha most nem sikerülne neki, ne is sikerüljön. Ki is kapott. Schröder meg úgy ivott, mint a gödény. Reggelente kancellárként egy üveg borral kezdett, hogy magához térjen. Willy Brandtot elfogta a melankólia, és egyszerűen nem kelt fel az ágyból. Olyankor kancelláriaminisztere, Horst Imke jogászprofesszor sofőrjével Willy Brandt házához hajtatott, és azt mondta: Willy, kormányoznunk kell. Willy Brandt tehát melankóliába zuhant, Kohl cinikus lett, Schröder piás – mind az idő múlásával. Ezért mondom, jó az a demokráciánknak, ha egyszeri újraválasztás után vége.

Nyitókép: Gyurkovits Tamás