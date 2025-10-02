Ft
10. 02.
csütörtök
lap kormány propaganda Magyarország Ukrajna weboldal

Nem vicc: az ukránok feljelentik Magyarországot, mert nagyon aggódnak a magyarok miatt

2025. október 02. 13:01

Az ukrán Nemzeti Televíziós és Rádióügyi Tanács szerint a tényekre alapuló, kritikus újságírást lehetetleníti el a magyar kormány tükörintézkedése, amelynek megfelelően több ukrán weboldal elérését korlátozta.

2025. október 02. 13:01
null

Ukrajna az európai média szabályozó hatóságához fordul, mert Magyarország blokkolta a hozzáférést egy sor ukrán weboldalhoz – írják az ukrán lapok a a Nemzeti Televíziós és Rádióügyi Tanács döntésére hivatkozva.

A szervezet szerint Magyarország nem a háborús propaganda elleni védelem érdekében blokkolta az ukrán médiát, hanem a nem állami struktúrákkal kapcsolatos kritikus újságírásra adott válaszként.

A Tanács egyben a nemzetközi intézményekhez fordul „azzal a kéréssel, hogy a helyzetet a polgárok különböző információforrásokhoz való hozzáférésének védelme szempontjából értékeljék". Az ukrán külügyminisztérium a magyar kormány döntését úgy kommentálta, hogy ez a magyarok hozzáférését blokkolja a tényekre alapuló újságíráshoz.

A valóság ezzel szemben az, hogy Magyarország csupán tükörintézkedést hozott, miután Ukrajnában blokkoltak 15 magyarországi, romániai, moldovai és görögországi weboldalt, amelyek az indoklás szerint „orosz propagandát terjesztettek".

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter úgy fogalmazott:

Nem hiszem, hogy sokan olvasnák az ukrán Pravdát vagy akárcsak vágynának rá. Egy szuverén országnak azonban arányos választ kell adni a teljesen indokolatlan támadásra.

Nyitókép: AFP/Thomas Traasdahl

bekéret
2025. október 02. 14:22 Szerkesztve
Az EU média hatóság nem is tehet mást, mint hogy igazat ad az ukiknak, ugyanis a magyarok által blokkolt ukrán oldalak legalább felét az EU finanszírozza. EU anyagi támogatás nélkül nem is tudnának működni. Ezért ha a magyaroknak adnának igazat, akkor azt ismernék el, hogy az EU nemkívánatos propaganda oldalakat finanszíroz. Egyébként fölösleges volt blokkolni őket, különösen az euintegrationUA és az ukrainskapravda oldalakat, mert olyan iromáyokkal vannak tele, amik annyira el vannak szakadva a valóságtól, hogy az már kifejezetten humoros és szórakoztató.
nempolitizalok-0
2025. október 02. 14:13
3 éve orosz híreket olvasok, pedig az ukránnal kezdtem. Ennyit az ukránok tényalapú tájékoztatásáról. Elém jött egy a youtubeon egy csatorna, egy magyar, vagy magyarul tudó ukrán elemzett, de annyira gyermeteg volt és annyira kamu, hogy 1 videó után le is iratkoztam. Ukrajnában az eurolibsik támogatásával egy nagyon kemény diktatúra van. Ha Zseléék annyira ragaszkodnak a tényalapú tájékoztatáshoz, miért tiltották be az ellenzéküket és az összes olyan ukrán médiát amely nem az övék. Ukrajna példája jól mutatja, kb. milyen lenne az a világ amelyet egy libsi csürhe igazgat, hátuk mögött a zsidó pénzügyi oligarchiával.
mapetshow
2025. október 02. 13:59
Mi közük van az EU média hatóságához az ukránoknak? Annyi, mint a tényekhez az ukrán propagandának?
alenka
2025. október 02. 13:58
A magyarok nem kíváncsiak az ukiiiikiiikriiiijniii Mein Kamp - ra!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!