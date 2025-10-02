Nem vicc: az ukránok feljelentik Magyarországot, mert nagyon aggódnak a magyarok miatt

Ukrajna az európai média szabályozó hatóságához fordul, mert Magyarország blokkolta a hozzáférést egy sor ukrán weboldalhoz – írják az ukrán lapok a a Nemzeti Televíziós és Rádióügyi Tanács döntésére hivatkozva.

A szervezet szerint Magyarország nem a háborús propaganda elleni védelem érdekében blokkolta az ukrán médiát, hanem a nem állami struktúrákkal kapcsolatos kritikus újságírásra adott válaszként.

A Tanács egyben a nemzetközi intézményekhez fordul „azzal a kéréssel, hogy a helyzetet a polgárok különböző információforrásokhoz való hozzáférésének védelme szempontjából értékeljék”. Az ukrán külügyminisztérium a magyar kormány döntését úgy kommentálta, hogy ez a magyarok hozzáférését blokkolja a tényekre alapuló újságíráshoz.

A valóság ezzel szemben az, hogy Magyarország csupán tükörintézkedést hozott, miután Ukrajnában blokkoltak 15 magyarországi, romániai, moldovai és görögországi weboldalt, amelyek az indoklás szerint „orosz propagandát terjesztettek”.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter úgy fogalmazott: