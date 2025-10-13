Most már hivatalos: a végsőkig kitart Ukrajna, elkezdték toborozni a fiatalkorúakat

Denisz Jaroszlavszkij, az Ukrán Fegyveres Erők parancsnoka adott interjút a médiában, melyben kifejtette, hogy: „Már most el kell kezdeni mozgósítani és felkészíteni a háborúra a 16-18 éves fiatalokat. 5 évbe telik egy rohamos megfelelő kiképzése. A stratégiai terv kidolgozásra került, azt már átadták a felső vezetésnek” – mondta Jaroszlavszkij.

Ukrajnában nem először téma a mozgósítás korhatárának csökkentése.

Az országban az aktuális törvények szerint minden 25-60 év közötti férfit mozgósítanak, akinek nincs nyomós jogalapja a halasztásra. A „HAM” elnevezésű drónegység parancsnoka szerint már tervben van 2026-ra a mozgósítási korhatár 23 évre való csökkentése. „Emberhiány van, gyalogság nélkül pedig lehetetlen tartani a frontvonalat” – nyilatkozta.