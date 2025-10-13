Megkapta a halálos fenyegetést Putyin: a NATO most már készen áll az atomháborúra
Nagy tervei vannak a szervezetnek.
„Emberhiány van, gyalogság nélkül pedig lehetetlen tartani a frontvonalat” – nyilatkozta az egyik drónegység parancsnoka.
Denisz Jaroszlavszkij, az Ukrán Fegyveres Erők parancsnoka adott interjút a médiában, melyben kifejtette, hogy: „Már most el kell kezdeni mozgósítani és felkészíteni a háborúra a 16-18 éves fiatalokat. 5 évbe telik egy rohamos megfelelő kiképzése. A stratégiai terv kidolgozásra került, azt már átadták a felső vezetésnek” – mondta Jaroszlavszkij.
Ukrajnában nem először téma a mozgósítás korhatárának csökkentése.
Az országban az aktuális törvények szerint minden 25-60 év közötti férfit mozgósítanak, akinek nincs nyomós jogalapja a halasztásra. A „HAM” elnevezésű drónegység parancsnoka szerint már tervben van 2026-ra a mozgósítási korhatár 23 évre való csökkentése. „Emberhiány van, gyalogság nélkül pedig lehetetlen tartani a frontvonalat” – nyilatkozta.
Remélem, azt azért még a Tisza szavazók is problémásnak éreznék, hogy a nevünkben üzenne hadat Ursula az oroszoknak.
Ukrajna megérkezett a jó öreg szovjet időkbe, erre Zsukov marsall is csettintene.