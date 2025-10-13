Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
10. 13.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 13.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Háború Ukrajnában emberhiány Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország toborzás fiatalkorú kiskorú

Most már hivatalos: a végsőkig kitart Ukrajna, elkezdték toborozni a fiatalkorúakat

2025. október 13. 10:56

„Emberhiány van, gyalogság nélkül pedig lehetetlen tartani a frontvonalat” – nyilatkozta az egyik drónegység parancsnoka.

2025. október 13. 10:56
null

Denisz Jaroszlavszkij, az Ukrán Fegyveres Erők parancsnoka adott interjút a médiában, melyben kifejtette, hogy: „Már most el kell kezdeni mozgósítani és felkészíteni a háborúra a 16-18 éves fiatalokat. 5 évbe telik egy rohamos megfelelő kiképzése. A stratégiai terv kidolgozásra került, azt már átadták a felső vezetésnek” – mondta Jaroszlavszkij.

Ukrajnában nem először téma a mozgósítás korhatárának csökkentése.

Az országban az aktuális törvények szerint minden 25-60 év közötti férfit mozgósítanak, akinek nincs nyomós jogalapja a halasztásra. A „HAM” elnevezésű drónegység parancsnoka szerint már tervben van 2026-ra a mozgósítási korhatár 23 évre való csökkentése. Emberhiány van, gyalogság nélkül pedig lehetetlen tartani a frontvonalat” – nyilatkozta.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 34 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
namégmitnem
2025. október 13. 12:51
Nos, megkezdődott a Varangyjugend felállitása. A 16 épvs fiók szülei jól teszik, ha időben szedik a sátorfájukat és irány....Németország. Nálunk már vannak elegen.
Válasz erre
1
0
survivor
2025. október 13. 12:37
2évi 14 millió Ft-nak megfelelő fizetéssel." Havi egy milláért megöletni magad ???
Válasz erre
1
0
survivor
2025. október 13. 12:34
pipa89 Nem hagyhatja abba. Ez nem a pénzről, hanem a hiúságról szól. Be kéne ismerni , hogy ELBASZTA. Merkel, BoJo, Macron, Biden. Be kellene vallani. Ugyanez motiválja Poloskát is....
Válasz erre
4
0
survivor
2025. október 13. 12:31
"És tételezzük fel, hogy le is győzik az oroszokat. " Lehet, de a gamma sugárzást nem..... A radioaktív kiszóródást sem. És a széljárás változó EU ban... De mivel a nyugati szelek övében vagyunk a Londont., Párizst, Madridot érő a. csa. behozza nekünk KEuba.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!