Messzire gurult a németek gyógyszere: egy közgazdász előállt a farbával – szerinte az időseknek nem szabadna szavazniuk!

Itt a válasz Surányi javaslatára a 13. nyugdíj eltörléséről: „Könnyű neki, annyi pénzzel”
„Ha az emberek életük első 18 évében nem szavazhatnak, akkor életük utolsó 18 évében sem kellene, hogy szavazhassanak” – állítja Marcel Fratzscher közgazdász.
Marcel Fratzscher közgazdász drasztikus javaslattal szállt be a a 18 év alattiak szavazati jogáról szóló vitába. Az „Absolute Majority” podcastban a „70 éves maximális szavazati korhatár” lehetőségéről kérdezték, és így válaszolt: „Ha az emberek nem szavazhatnak az első 18 évükben, akkor az utolsó 18 évükben sem szabadna szavazniuk” – számolt be a Focus Online.
Fratzscher, a Német Gazdaságkutató Intézet vezetője több érdekes kijelentést is tett a „Hot Take” című műsorban. A podcast készítői felvetettek neki néhány kulcsfontosságú kérdést, amelyekre ő válaszolt.
Születéskori szavazati jogról: „Természetesen igen. Szükségünk van arra, hogy a fiatalabb generáció nagyobb befolyással bírjon a demokráciában.”
Kötelező társadalmi szolgálat 18 éves kortól: „Ellenzem. Elsősorban azt látom, hogy az idősebb generációnak több szolidaritást kell tanúsítania a fiatalabb generáció iránt.”
Kötelező katonai szolgálat nyugdíjasok számára:
Támogatom a kötelező társadalmi szolgálatot vagy a kötelező katonai szolgálatot nyugdíjasok számára, ahol mindenki szabadon választhatja meg, mit szeretne csinálni, hogy nyugdíjazása után még egy évig hozzájáruljon a társadalomhoz.”
Klímaszolidaritási adó az idősebb generáció számára: „Mindenkinek klímaszolidaritási adót kellene fizetnie. Nem csak a baby boom generációsoknak, hanem mindenkinek, hogy végre elérhessük klímacéljainkat.”
Fratzscher egyébként az elmúlt hónapokban gyakran keltett botrányt az ötleteivel. Szeptemberben például szolidaritási hozzájárulást javasolt a baby boom generáció tagjainak, hogy így könnyebben lehessen fedezni a nyugdíj-, az ápolási és az egészségügyi kiadásokat.
Röviddel ezelőtt Fratzscher először azzal az ötlettel állt a nyilvánosság elé, hogy vezessenek be kötelező társadalmi szolgálatot a nyugdíjasok számára.
Nyitókép: Unsplash/Ignat Kushnarev
