Messzire gurult a németek gyógyszere: egy közgazdász előállt a farbával – szerinte az időseknek nem szabadna szavazniuk!

2025. október 12. 15:05

„Ha az emberek életük első 18 évében nem szavazhatnak, akkor életük utolsó 18 évében sem kellene, hogy szavazhassanak” – állítja Marcel Fratzscher közgazdász.

2025. október 12. 15:05
Marcel Fratzscher közgazdász drasztikus javaslattal szállt be a a 18 év alattiak szavazati jogáról szóló vitába. Az „Absolute Majority” podcastban a „70 éves maximális szavazati korhatár” lehetőségéről kérdezték, és így válaszolt: „Ha az emberek nem szavazhatnak az első 18 évükben, akkor az utolsó 18 évükben sem szabadna szavazniuk” számolt be a Focus Online. 

Fratzscher, a Német Gazdaságkutató Intézet vezetője több érdekes kijelentést is tett a „Hot Take” című műsorban. A podcast készítői felvetettek neki néhány kulcsfontosságú kérdést, amelyekre ő válaszolt.

Születéskori szavazati jogról: „Természetesen igen. Szükségünk van arra, hogy a fiatalabb generáció nagyobb befolyással bírjon a demokráciában.” 

Kötelező társadalmi szolgálat 18 éves kortól: „Ellenzem. Elsősorban azt látom, hogy az idősebb generációnak több szolidaritást kell tanúsítania a fiatalabb generáció iránt.”

Kötelező katonai szolgálat nyugdíjasok számára:

Támogatom a kötelező társadalmi szolgálatot vagy a kötelező katonai szolgálatot nyugdíjasok számára, ahol mindenki szabadon választhatja meg, mit szeretne csinálni, hogy nyugdíjazása után még egy évig hozzájáruljon a társadalomhoz.”

Klímaszolidaritási adó az idősebb generáció számára: „Mindenkinek klímaszolidaritási adót kellene fizetnie. Nem csak a baby boom generációsoknak, hanem mindenkinek, hogy végre elérhessük klímacéljainkat.”

Fratzscher egyébként az elmúlt hónapokban gyakran keltett botrányt az ötleteivel. Szeptemberben például szolidaritási hozzájárulást javasolt a baby boom generáció tagjainak, hogy így könnyebben lehessen fedezni a nyugdíj-, az ápolási és az egészségügyi kiadásokat.

Röviddel ezelőtt Fratzscher először azzal az ötlettel állt a nyilvánosság elé, hogy vezessenek be kötelező társadalmi szolgálatot a nyugdíjasok számára.

Nyitókép: Unsplash/Ignat Kushnarev

Összesen 36 komment

Marcsi
2025. október 12. 17:07
Csak a migránsok szavazzanak! A németek még csak dolgozzanak..Megérdemelnék!
patópál
2025. október 12. 17:01
Fratzscher az a kretén, aki azzal etette a német közvéleményt, hogy majd a migránsok fogják fizetni a németek nyugdíját. Tovább nem is kell olvasni az ökörségeit.
regi-nyarakon21
2025. október 12. 16:29
Dolgozzanak még egy évvel tovább, de ne szavazzanak? Pont amikorra már akkora élettapasztalat gyűlt fel, hogy feltételezhetően kevésbé befolyásolható minden jött-ment influenszer által? Gondolom több diplomával a háta mögött ötlötte ki ezt a tiszteletlen, haladár ideát
kbexxx
•••
2025. október 12. 16:18 Szerkesztve
.Most hogy, benyújtották a nyugdijjas korhatár, 73 évre emelés tervezetét ,.Érdekes lesz ,a járókeret kommandó erőltettet, menetelése! Mindebből, az tűnik ki ,.ideje elpatkolni, a szolgálat 1 éve alatt .csak úgy mint az ukránok.! Szavazni nem, de katonának. Még,alkalmasak. Egyébként èpp a liberális szavazókat kívánják kizárni ,aki többnyire SPD Zöldek és CSU szimpatizánsok.szokásból vagy meggyőződésből.!
