Messzire gurult a németek gyógyszere: egy közgazdász előállt a farbával – szerinte az időseknek nem szabadna szavazniuk!

Marcel Fratzscher közgazdász drasztikus javaslattal szállt be a a 18 év alattiak szavazati jogáról szóló vitába. Az „Absolute Majority” podcastban a „70 éves maximális szavazati korhatár” lehetőségéről kérdezték, és így válaszolt: „Ha az emberek nem szavazhatnak az első 18 évükben, akkor az utolsó 18 évükben sem szabadna szavazniuk” – számolt be a Focus Online.

Fratzscher, a Német Gazdaságkutató Intézet vezetője több érdekes kijelentést is tett a „Hot Take” című műsorban. A podcast készítői felvetettek neki néhány kulcsfontosságú kérdést, amelyekre ő válaszolt.

Születéskori szavazati jogról: „Természetesen igen. Szükségünk van arra, hogy a fiatalabb generáció nagyobb befolyással bírjon a demokráciában.”

Kötelező társadalmi szolgálat 18 éves kortól: „Ellenzem. Elsősorban azt látom, hogy az idősebb generációnak több szolidaritást kell tanúsítania a fiatalabb generáció iránt.”

Kötelező katonai szolgálat nyugdíjasok számára: