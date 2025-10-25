Meloni felvette a kesztyűt a maffiával: mégis megépítik a világ leghosszabb függőhídját Olaszországban

Itt az újabb békemisszió? – hétfőn Rómába utazik Orbán Viktor
Értesülések szerint kinttartózkodása alatt Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel és XIV. Leó pápával is találkozik.
A híd Szicíliát kötné össze a szárazfölddel.
Megkezdték a munkaerő-toborzást a világ leghosszabb függőhídjának építéséhez, amely Szicíliát fogja összekötni a szárazfölddel. A munkálatokat még ebben az évben megkezdi az infrastrukturális projekt kivitelezésével megbízott Webuild olasz építőipari vállalat.
A program keretében
egy 3,3 kilométer hosszú függőhíd terveznek megépíteni, valamint 40 kilométer hosszú közúti és vasúti összeköttetést, három új vasútállomást és egy üzleti központot.
A projekt lehetőséget teremt egy viszonylag fejletlen régió gazdaságának fellendítésére, különösen a munkahelyteremtés révén. Szicíliában és Calabria tartományban korábban mindig a helyi maffia bűnszervezetek szerezték meg maguknak a nagy építési projekteket, de Giorgia Meloni miniszterelnök kormánya szigorú intézkedéseket jelentett be a szervezett bűnözés lehetséges beszivárgása ellen.
A projekt ellen tiltakozó polgári kezdeményezések a régió ökológiai értékét és
a szeizmikus kockázatot emelik ki, ami szerintük alkalmatlanná teszi a területet egy ilyen infrastrukturális létesítmény felépítésére.
A kivitelezés befejezését 2032-re tervezik. Több mint 440 telket kell kisajátítani a szicíliai oldalon és a szárazföldi Calabria régióban, hogy helyet teremtsenek a hídnak és a hozzá tartozó közúti és vasúti összeköttetéseknek. A környezetvédők remélik, hogy peres úton meg tudják állítani a projektet.
(MTI)
Nyitókép: Pixabay