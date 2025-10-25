Meloni felvette a kesztyűt a maffiával: mégis megépítik a világ leghosszabb függőhídját Olaszországban

Megkezdték a munkaerő-toborzást a világ leghosszabb függőhídjának építéséhez, amely Szicíliát fogja összekötni a szárazfölddel. A munkálatokat még ebben az évben megkezdi az infrastrukturális projekt kivitelezésével megbízott Webuild olasz építőipari vállalat.

A program keretében

egy 3,3 kilométer hosszú függőhíd terveznek megépíteni, valamint 40 kilométer hosszú közúti és vasúti összeköttetést, három új vasútállomást és egy üzleti központot.

A projekt lehetőséget teremt egy viszonylag fejletlen régió gazdaságának fellendítésére, különösen a munkahelyteremtés révén. Szicíliában és Calabria tartományban korábban mindig a helyi maffia bűnszervezetek szerezték meg maguknak a nagy építési projekteket, de Giorgia Meloni miniszterelnök kormánya szigorú intézkedéseket jelentett be a szervezett bűnözés lehetséges beszivárgása ellen.

A projekt ellen tiltakozó polgári kezdeményezések a régió ökológiai értékét és