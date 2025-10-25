Ft
Ft
12°C
9°C
Ft
Ft
12°C
9°C
10. 25.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 25.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Szicília Calabria Webuild Giorgia Meloni maffia híd

Meloni felvette a kesztyűt a maffiával: mégis megépítik a világ leghosszabb függőhídját Olaszországban

2025. október 25. 12:49

A híd Szicíliát kötné össze a szárazfölddel.

2025. október 25. 12:49
null

Megkezdték a munkaerő-toborzást a világ leghosszabb függőhídjának építéséhez, amely Szicíliát fogja összekötni a szárazfölddel. A munkálatokat még ebben az évben megkezdi az infrastrukturális projekt kivitelezésével megbízott Webuild olasz építőipari vállalat.

A program keretében 

egy 3,3 kilométer hosszú függőhíd terveznek megépíteni, valamint 40 kilométer hosszú közúti és vasúti összeköttetést, három új vasútállomást és egy üzleti központot.

A projekt lehetőséget teremt egy viszonylag fejletlen régió gazdaságának fellendítésére, különösen a munkahelyteremtés révén. Szicíliában és Calabria tartományban korábban mindig a helyi maffia bűnszervezetek szerezték meg maguknak a nagy építési projekteket, de Giorgia Meloni miniszterelnök kormánya szigorú intézkedéseket jelentett be a szervezett bűnözés lehetséges beszivárgása ellen.

A projekt ellen tiltakozó polgári kezdeményezések a régió ökológiai értékét és

 a szeizmikus kockázatot emelik ki, ami szerintük alkalmatlanná teszi a területet egy ilyen infrastrukturális létesítmény felépítésére.

A kivitelezés befejezését 2032-re tervezik. Több mint 440 telket kell kisajátítani a szicíliai oldalon és a szárazföldi Calabria régióban, hogy helyet teremtsenek a hídnak és a hozzá tartozó közúti és vasúti összeköttetéseknek. A környezetvédők remélik, hogy peres úton meg tudják állítani a projektet.

(MTI)

Nyitókép: Pixabay

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nemmondom-3
2025. október 25. 15:12
Miért vitatkozna a maffia a terv ellen?
Válasz erre
0
0
auditorium
2025. október 25. 13:53
Amióta olyan sok low cost rep.járatot inditanak Sziciliába, a vasúti összeköttetés az olasz kontinenssel már nem tűnik olyan fontosnak. A Wizzair és a Ryanair is sokat repül Dél-Itáliába és Sziciliába és Szardiniába. A gyorsvasút összeköttetést a jelenlegi közlekedésügyi miniszter Salvini gyorsabban fejlesztené, mert a jó közlekedés és külfölddel az összeköttetés az ország érdeke. A telekkisajátitás sok ottani lakónál tiltakozást vált ki, a szeismikus vidék is tény, 19O8-ban volt a legnagyobb földrengés Messina és Reggio Calabria térségében - 7,2 erősségű a Richter skálán. Ez kb. nyolcvanezer áldozatot követelt. Később 1968-ban rengett a föld, de ekkor Palermo és Agrigento környékén. Ahogy a cikkben áll a délitáliai bűnszövetkezetek és éberek, rájuk azonban most jobban odafigyelnek. Hát.. majd meglátjuk, lesz-e belőle valami. Addig pedig marad a komp, ezzel kel át a vonat.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!