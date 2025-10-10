A Greenpeace lebuktatta a franciákat és a belgákat: még mindig jóval többet költenek orosz gázra, mint Ukrajna támogatására

Az uniós szankciók ellenére továbbra is áramlik a cseppfolyósított földgáz az Európai Unióba. Ráadásul három nyugat-európai ország a legnagyobb vásárló – derült ki a belgiumi Greenpeace friss jelentéséből.

Bár az ukrajnai háború kitörése után az Európába irányuló orosz vezetékes gázszállítás összeomlott – az orosz fosszilis gáz teljes EU-s importja 2025 első negyedévére 70 százalékkal csökkent az invázió előtti szinthez képest –

a cseppfolyósított földgáz (LNG) tengeri úton továbbra is áramlik Nyugat-Európába.

A Refinitiv pénzügyi adatbázis tartályhajó-követési adatai szerint 2021 és 2025 között az Európai Unió összesen 91,3 milliárd köbméter orosz LNG-t importált.