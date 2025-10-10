Ft
Ukrajna gáz Franciaország Spanyolország Európai Unió Belgium

A Greenpeace lebuktatta a franciákat és a belgákat: még mindig jóval többet költenek orosz gázra, mint Ukrajna támogatására

2025. október 10. 05:41

A nyugati tagállamok sajátjukként adják tovább az orosz földgázt a többi uniós tagállamnak, így az gyakorlatilag lenyomozhatatlanná válik Európában.

2025. október 10. 05:41
null

Az uniós szankciók ellenére továbbra is áramlik a cseppfolyósított földgáz az Európai Unióba. Ráadásul három nyugat-európai ország a legnagyobb vásárló – derült ki a belgiumi Greenpeace friss jelentéséből.

Bár az ukrajnai háború kitörése után az Európába irányuló orosz vezetékes gázszállítás összeomlott – az orosz fosszilis gáz teljes EU-s importja 2025 első negyedévére 70 százalékkal csökkent az invázió előtti szinthez képest –

 a cseppfolyósított földgáz (LNG) tengeri úton továbbra is áramlik Nyugat-Európába. 

A Refinitiv pénzügyi adatbázis tartályhajó-követési adatai szerint 2021 és 2025 között az Európai Unió összesen 91,3 milliárd köbméter orosz LNG-t importált. 

Sőt, 2023-ról 2024-re 11 százalékkal emelkedett az orosz LNG-import, annak ellenére, hogy az EU ígéretet tett az orosz fosszilis energiahordozók importjának megszüntetésére.

A Greenpeace szerint ez azt mutatja, hogy az Oroszország elleni szankciók rengeteg kiskaput hagynak a tagállamoknak, az LNG ugyanis kimaradt az eddigi szankciós csomagokból, miközben a szén és az olaj célkeresztbe került. Ez azonban ellentmond annak a vállalásnak, hogy az EU megszünteti az orosz fosszilis energiaimportot, és elvágja kapcsolatait Oroszországgal. 

Ráadásul a nyugati országok nemhogy nem kezdték el fokozatosan leépíteni az orosz gázimportot, de gyakorlatilag bebetonozták az LNG-szállítást, és ezzel próbálják pótolni a kiesett vezetékes gázt.

Az orosz LNG import mértéke három országban különösen szembetűnő: Franciaország, Spanyolország és Belgium a felelős a 2021 óta az unióba áramló összes orosz LNG-import közel négyötödéért.

Az első helyen Franciaország áll, amely a a Dunkirk és a Montoir importkikötőkön keresztül az említett időszakban 30,4 milliárd köbméter orosz LNG-t importált, második helyen Spanyolország áll 23,3 milliárd köbméterrel, a harmadik pedig Belgium 23 milliárd köbméterrel. A belgiumi Zeebrugge terminál a legnagyobb egyedi elosztóközpont az ukrajnai háború kitörése óta.

A Franciaországba, Spanyolországba és Belgiumba érkező fosszilis gáz egy részét aztán az EU meglévő vezetékrendszerén keresztül más tagállamokba továbbítják.

A folyamat során az LNG elveszíti „orosz” jellegét, és „francia”, „spanyol” vagy „belga” gázként kerül nyilvántartásba,

így szinte lehetetlen nyomon követni, hogy kik az orosz gáz végfelhasználói.

A háború kirobbanása óta Belgium összesen 6,21 milliárd eurót költött orosz LNG-re, és csupán 3,2 milliárd eurót az Ukrajnának szánt segélyekre.

Nyitókép: ANP MAG / ANP via AFP

 

alkaloidablog
2025. október 10. 08:48
...áramlik a cseppfolyósított földgáz az Európai Unióba..." Azért ez már a bohózat kategória, ahogy a Mandiner minden ellenőrzés, korrektúra nélkül okádja az értelemzavaró helyesírási hibákat, lassan már főcímben is. A fenti mondat helyesen: "...áramlik a cseppfolyósított orosz földgáz az Európai Unióba.
Zsolt75
2025. október 10. 08:04
Ezt nem hiszem el. Meg azt sem, hogy verhofstatt lng-cégben érdekelt.
esvany-0
2025. október 10. 08:04
a franciák és a belgák "még mindig jóval többet költenek orosz gázra, mint Ukrajna támogatására" Kötöznivaló bolondok lennének, ha fordítva lenne!
Kecmec
2025. október 10. 06:41
Ez nagyon durva, végül is az ukránokkal felrobantották az Èszaki áramlat I, II és tacsra vágták Európa motorját, tilalom alá tették a földgázt,hogy nöjön meg a kereslet .... nagyon ügyes. Most meg be akarják dumálni nekünk , hogy mondjunk le az utolsó olcsó energia hordozóról ,.... hogy tölük vegyük a gázt. A halál kufárjai....
