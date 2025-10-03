Készíthetik a nyugtatót Brüsszelben: óriási győzelem kapujában áll Orbán Viktor patrióta szövetségese

Fordulatot hozhat az ősz Csehországban: az október 3–4-én tartandó választás nyomán újra hatalomra kerülhet a korábbi kormányfő, a cseh fősodorbeli pártok fő ellenfele és Orbán Viktor szövetségese, Andrej Babiš.

Babiš nagy veterán, de nem a politikában. Hosszú előéletére a cseh választók emlékeznek, a nagyvilág már kevésbé.

A szlovák apától és kárpátaljai német származású anyától 1954-ben Pozsonyban napvilágot látó Babiš a rendszerváltás előtti nómenklatúra gyermeke:

apja csehszlovák diplomata, a kereskedelmi GATT egyezmény egyik tárgyalója volt, a kis Andrej Párizsban és Genfben tanulhatott. 1978-tól a csehszlovák import-export területén dolgozott, kommunista párttag lett. A rendszerváltás éveiben pozícióit úgy konvertálta át, hogy a privatizáció nyertese legyen: a cseh mezőgazdasági, vegyipari, építőipari, logisztikai és energiaipari óriáscég Agrofert igazgatója, majd 100 százalékos tulajdonosa lett.