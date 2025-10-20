Ft
10. 20.
hétfő
Zelenszkij először beszélt Orbánról a budapesti békecsúcs bejelentése óta – de a nevét nem mondta ki

Fegyverexport háború idején: kényszer a túléléshez, kockázat a fronton?

2025. október 20. 17:29

Az ukrán hadiipar hosszú távú fennmaradása elképzelhetetlen külföldi piacok nélkül.

2025. október 20. 17:29
null
Olekszij Anton
Oeconomus

„Az ukrán hadiipar hosszú távú fennmaradása elképzelhetetlen külföldi piacok nélkül, és ezt az ukrán gyártók is érzékelik. Az export megnyitása mellett általában a következő érveket szokták felhozni:

Valódi harci tapasztalat mint versenyelőny. 

Az ukrán fegyverek és technológiák több millió üzemórányi tapasztalattal rendelkeznek éles harci körülmények között, ami jelentős előnyt biztosít a versenytársakkal szemben.

A drónok mögötti komplex tudás. 

Egy harci drón első ránézésre bárhol legyárthatónak tűnhet, de valódi hatékonysága a kommunikációs rendszerek, kamerák, antennák, szoftverek és fegyvermodulok optimális kombinációján múlik. Ez az ismeret az ukrán gyártók sajátja.

Az előny lassan elolvad. A fronton szerzett tapasztalatok nyilvános videók, katonai beszámolók, kiállítások és ipari kémkedés révén fokozatosan kiszivárognak külföldre, így az ukrán cégek egyedi tudása lassan elveszhet, anélkül, hogy annak hasznát maguk realizálnák a világpiacon.”

Nyitókép: Ed JONES / AFP

***

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

