Elhunyt Jane Goodall

A világszerte ismert főemlőskutató 91 éves volt.
„A Jane Goodall Intézet szerda reggel, értesült arról, hogy Jane Goodall, az ENSZ békenagykövete és a Jane Goodall Intézet alapítója elhunyt” – közölték a Facebook-oldalukon.
A világhírű főemlőskutató és antropológus Kaliforniában tartózkodott halála pillanatában, 91 éves volt.
Jane Goodall 1934-ben született Londonban. 1957-ben utazott Kenyába, ahol megismerkedett a világhírű antropológussal és paleontológussal, Louis Leakeyvel. 1960-ban meghívására fogott bele csimpánzokkal folytatott világhírű kutatásaiba a mai Tanzánia területén.
„Akkoriban senki nem élt a vadonban, akinek a kutatásait elolvashattam volna, egyetlen férfiról tudok, aki a kutatása során háromhavonta 1-2-szer találkozott csimpánzokkal” – fogalmazott a kutató egy tavaly megjelent dokumentumfilmben. Ő ehhez képest egy féléves kiküldetésre érkezett a Tanganyika-tó közelében fekvő hegyvidékre, a mai Gombe Nemzeti Park területére, hogy természetes élőhelyükön figyelje meg a főemlősöket. Adatokat kellett gyűjtenie a csimpánzok viselkedéséről, mert Leaky abban bízott, hogy így mélyebb megértést kaphatnak arról, hogyan is élhettek az ember ősei.
Majdnem letelt a féléves misszió, mikor az utolsó pillanatban „megtört a jég”, és az egyik állat – akit később a kutató Szürkeszakállú Dávidnak nevezett el – közelebb engedte Goodallt magához, aki ezzel bebocsátást nyert egy csimpánzcsapat körébe.
Idővel a kutató annyira a bizalmukba férkőzött, hogy lehetősége nyílt megfigyelni, ahogy egy nőstény felneveli a kicsinyét.
Goodall testközelből dokumentálhatta a majmok viselkedésének minden egyes mozzanatát, így
olyan felfedezéseket tett, amelyek alapjaiban változtatták meg azt, ahogy az ember legközelebbi rokonáról, illetve ahogy magáról az emberről gondolkodunk
– ismertette nekrológjában a HVG.
Kutatásai hozzájárultak a primatológia forradalmasításához, megváltoztatta a tudósok és a közvélemény szemléletmódját az állatok érzelmi és társadalmi komplexitásának felismerésében. De ő volt az első, aki megfigyelte, hogy a csimpánzok olyan tevékenységeket végeznek, amelyekről korábban azt hitték, kizárólag az emberek sajátja, mint például a szerszámok készítése és kimutatta, hogy a csimpánzoknak saját egyénisége van – sorolták.
Az elmúlt évtizedekben Goodall átlagosan több mint 300 napot töltött utazással évente, hogy világszerte előadásokat tartson a természetvédelemről és a kollektív cselekvés lehetőségéről a változás eléréséhez – idézte fel a lap.
