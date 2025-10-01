Ft
10. 01.
szerda
Jane Goodall Intézet jane goodall kutató majom főemlős gyászhír csimpánz

Elhunyt Jane Goodall

2025. október 01. 20:48

A világszerte ismert főemlőskutató 91 éves volt.

2025. október 01. 20:48
null

„A Jane Goodall Intézet szerda reggel, értesült arról, hogy Jane Goodall, az ENSZ békenagykövete és a Jane Goodall Intézet alapítója elhunyt” – közölték a Facebook-oldalukon

A világhírű főemlőskutató és antropológus Kaliforniában tartózkodott halála pillanatában, 91 éves volt.

Jane Goodall 1934-ben született Londonban. 1957-ben utazott Kenyába, ahol megismerkedett a világhírű antropológussal és paleontológussal, Louis Leakeyvel. 1960-ban meghívására fogott bele csimpánzokkal folytatott világhírű kutatásaiba a mai Tanzánia területén.

„Akkoriban senki nem élt a vadonban, akinek a kutatásait elolvashattam volna, egyetlen férfiról tudok, aki a kutatása során háromhavonta 1-2-szer találkozott csimpánzokkal” – fogalmazott a kutató egy tavaly megjelent dokumentumfilmben. Ő ehhez képest egy féléves kiküldetésre érkezett a Tanganyika-tó közelében fekvő hegyvidékre, a mai Gombe Nemzeti Park területére, hogy természetes élőhelyükön figyelje meg a főemlősöket. Adatokat kellett gyűjtenie a csimpánzok viselkedéséről, mert Leaky abban bízott, hogy így mélyebb megértést kaphatnak arról, hogyan is élhettek az ember ősei. 

Majdnem letelt a féléves misszió, mikor az utolsó pillanatban „megtört a jég”, és az egyik állat – akit később a kutató Szürkeszakállú Dávidnak nevezett el – közelebb engedte Goodallt magához, aki ezzel bebocsátást nyert egy csimpánzcsapat körébe.

Idővel a kutató annyira a bizalmukba férkőzött, hogy lehetősége nyílt megfigyelni, ahogy egy nőstény felneveli a kicsinyét. 

Goodall testközelből dokumentálhatta a majmok viselkedésének minden egyes mozzanatát, így 

olyan felfedezéseket tett, amelyek alapjaiban változtatták meg azt, ahogy az ember legközelebbi rokonáról, illetve ahogy magáról az emberről gondolkodunk

– ismertette nekrológjában a HVG.

Kutatásai hozzájárultak a primatológia forradalmasításához, megváltoztatta a tudósok és a közvélemény szemléletmódját az állatok érzelmi és társadalmi komplexitásának felismerésében. De ő volt az első, aki megfigyelte, hogy a csimpánzok olyan tevékenységeket végeznek, amelyekről korábban azt hitték, kizárólag az emberek sajátja, mint például a szerszámok készítése és kimutatta, hogy a csimpánzoknak saját egyénisége van – sorolták.

  • 1977-ben megalapította a Jane Goodall Intézetet a csimpánzok védelmére és tanulmányozására, valamint helyi közösségek támogatására.
  • A kilencvenes években pedig létrehozta a Roots & Shoots környezetvédelmi és humanitárius programot, amelynek gyakorlati projektjei a közösségek, az állatok és a környezet javát szolgálják több mint 65 országban.

Az elmúlt évtizedekben Goodall átlagosan több mint 300 napot töltött utazással évente, hogy világszerte előadásokat tartson a természetvédelemről és a kollektív cselekvés lehetőségéről a változás eléréséhez – idézte fel a lap.

A vonatkozó bejegyzést alább olvashatja:

Nyitókép: SUMY SADURNI / AFP

Macskanyelv
2025. október 01. 21:36
Jó pihenést Jane! Ő volt az igazi természetvédő. Igaz, Greta Thunberg?
1
0
vérgőz
2025. október 01. 21:34
RIP "Az elmúlt évtizedekben Goodall átlagosan több mint 300 napot töltött utazással évente, hogy világszerte előadásokat tartson a természetvédelemről" ...ezen jót nevettem. A Leonardo Di Cabrio (vagy Bill Gates?) effektus, amikor már annyira sokat tettél a bojjgóért, olyan jóeNber vagy, hogy nyugodtan repülgethetsz naphosszat. Még sok éve elmentem egy előadására. Elég tipikus nyugati módon zárta: kövessük az álmainkat. Gondoltam megkérdem, hogy mi van ha egy zacskógyár az álmom. Akkor nem tettem meg. Sajnos most már késő.
0
0
Bicsike
2025. október 01. 21:16
Ohh. Nagyon szerettem a a filmeket amik róla és a majommentő tevékenységéről szóltak. Isten nyugosztalja. 😔
0
0
Hohokam
2025. október 01. 20:54
RIP
1
0
