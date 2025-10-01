Elhunyt Jane Goodall

„A Jane Goodall Intézet szerda reggel, értesült arról, hogy Jane Goodall, az ENSZ békenagykövete és a Jane Goodall Intézet alapítója elhunyt” – közölték a Facebook-oldalukon.

A világhírű főemlőskutató és antropológus Kaliforniában tartózkodott halála pillanatában, 91 éves volt.

Jane Goodall 1934-ben született Londonban. 1957-ben utazott Kenyába, ahol megismerkedett a világhírű antropológussal és paleontológussal, Louis Leakeyvel. 1960-ban meghívására fogott bele csimpánzokkal folytatott világhírű kutatásaiba a mai Tanzánia területén.

„Akkoriban senki nem élt a vadonban, akinek a kutatásait elolvashattam volna, egyetlen férfiról tudok, aki a kutatása során háromhavonta 1-2-szer találkozott csimpánzokkal” – fogalmazott a kutató egy tavaly megjelent dokumentumfilmben. Ő ehhez képest egy féléves kiküldetésre érkezett a Tanganyika-tó közelében fekvő hegyvidékre, a mai Gombe Nemzeti Park területére, hogy természetes élőhelyükön figyelje meg a főemlősöket. Adatokat kellett gyűjtenie a csimpánzok viselkedéséről, mert Leaky abban bízott, hogy így mélyebb megértést kaphatnak arról, hogyan is élhettek az ember ősei.

Majdnem letelt a féléves misszió, mikor az utolsó pillanatban „megtört a jég”, és az egyik állat – akit később a kutató Szürkeszakállú Dávidnak nevezett el – közelebb engedte Goodallt magához, aki ezzel bebocsátást nyert egy csimpánzcsapat körébe.