Ft
Ft
15°C
7°C
Ft
Ft
15°C
7°C
10. 17.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 17.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
elhízás társadalom Egyesült Államok

Egy tollvonással csinálnak százmilliókból elhízottat

2025. október 17. 17:34

Egy új definíció szerint tízből hét amerikai bőven túlsúlyos.

2025. október 17. 17:34
null

Az amerikai felnőttek mintegy 70 százalékát egy újonnan javasolt definíció szerint elhízottnak minősítenék. Az új megközelítés szerint valaki elhízottnak minősülne, ha a BMI-je meghaladja a 40-et, vagy más, testsúlyhoz kapcsolódó egészségügyi problémákra utaló jelei vannak – írja az Euronews.

A hagyományos elhízásmérő módszer, amely a 30-as vagy annál magasabb testtömegindexen (BMI) alapul, régóta bírálatok tárgya, amiért nem tesz különbséget a zsír és az izom között. Válaszul az orvosszakértők idén év elején egy frissített definíciót sürgettek.

Az új megközelítés szerint valaki elhízottnak minősülne, ha a BMI-je meghaladja a 40-et, vagy ha magas a BMI-je, plusz legalább egy, a testzsír-túlsúlyra utaló jellel rendelkezik, például széles derékkal, magas derék-csípő aránnyal vagy magas derék-magasság aránnyal. Az emberek akkor is elhízottnak minősülhetnének, ha két, a testzsír-túlsúlyra utaló jel mutatkozik „normális” BMI mellett is, vagy ha a vizsgálatok azt mutatják, hogy a testzsír túl sok.

Az elhízást is két kategóriába sorolnák: klinikai, ahol a személynek egészségügyi problémái is vannak, és preklinikai, ahol nincsenek.

Ezt a definíciót egy több mint 300 ezer, 18 és 80 év közötti amerikai felnőttből álló, országosan reprezentatív mintára alkalmazva a kutatók azt találták, hogy az elhízottak aránya a hagyományos BMI-kritériumok szerinti 43 százalékról az új rendszerben 69 százalékra ugrott.

A 70 éves és idősebb felnőttek körében majdnem tízből nyolc embert elhízottnak minősítenének.

A JAMA Network Open folyóiratban megjelent tanulmány megállapította, hogy a hagyományos definíció szerint elhízottnak tekintett emberek szinte mindegyike megfelelt az új kritériumoknak is, kevesebb mint 700 kivétellel.

Az új definíció azonban körülbelül 78 ezer olyan embert is magában foglalt, akiket korábban nem minősítettek volna elhízottnak. Majdnem a felük klinikai elhízással küzd az új mérés szerint.

A túlsúly és az elhízás szintje Európában is emelkedik, derül ki az Európai Élelmiszerinformációs Tanács jelentéséből.

A hagyományos BMI-méréssel mérve 

az Európai Unióban Romániában (38 százalék), Máltán és Magyarországon (36 százalék), valamint Horvátországban (35 százalék) a legmagasabb a férfiak körében az elhízás aránya.

Eközben a férfiak körében a legalacsonyabb az elhízási arány Franciaországban (10 százalék), Hollandiában (15 százalék) és Dániában (16 százalék).

A nők körében a legmagasabb elhízási arányt Romániában (32 százalék), Máltán és Magyarországon (mindkettő 29 százalék) jelentették.

A nők körében is Franciaország a spektrum másik oldalán helyezkedik el, 10 százalékkal, megelőzve Dániát (11 százalék), Ausztriát és Spanyolországot (mindkettő 13 százalék).

Nyitókép: illusztráció / Életmód Orvosi Központ 

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nibiru
2025. október 17. 19:15
Tollvonással? Nézzél körül elképesztő mennyi elhízott ember, elhízott, akár fiatal, felnőtt, vagy gyerek.....! nem a tollvonástól híznak,
Válasz erre
0
0
bagoly-29
2025. október 17. 17:53
Egyre bolondabbak az álszakemberi észmenések. Nem veszik figyelembe hogy az alkat veleszületett jelleg, már az ókori görögök tudták és leírták az általuk felismert alkati tipusokat: atlétikus/piknikus/aszkétikus (ma a mezo/endo/ectomorf kifejezést használjuk rájuk). A fogyókura specialisták és iparuk/érdekeltségeik a girhességet favorizálják, marhaságokkal tömve főleg a nők agyát!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!