Egy tollvonással csinálnak százmilliókból elhízottat

Az amerikai felnőttek mintegy 70 százalékát egy újonnan javasolt definíció szerint elhízottnak minősítenék. Az új megközelítés szerint valaki elhízottnak minősülne, ha a BMI-je meghaladja a 40-et, vagy más, testsúlyhoz kapcsolódó egészségügyi problémákra utaló jelei vannak – írja az Euronews.

A hagyományos elhízásmérő módszer, amely a 30-as vagy annál magasabb testtömegindexen (BMI) alapul, régóta bírálatok tárgya, amiért nem tesz különbséget a zsír és az izom között. Válaszul az orvosszakértők idén év elején egy frissített definíciót sürgettek.

Az új megközelítés szerint valaki elhízottnak minősülne, ha a BMI-je meghaladja a 40-et, vagy ha magas a BMI-je, plusz legalább egy, a testzsír-túlsúlyra utaló jellel rendelkezik, például széles derékkal, magas derék-csípő aránnyal vagy magas derék-magasság aránnyal. Az emberek akkor is elhízottnak minősülhetnének, ha két, a testzsír-túlsúlyra utaló jel mutatkozik „normális” BMI mellett is, vagy ha a vizsgálatok azt mutatják, hogy a testzsír túl sok.

Az elhízást is két kategóriába sorolnák: klinikai, ahol a személynek egészségügyi problémái is vannak, és preklinikai, ahol nincsenek.

Ezt a definíciót egy több mint 300 ezer, 18 és 80 év közötti amerikai felnőttből álló, országosan reprezentatív mintára alkalmazva a kutatók azt találták, hogy az elhízottak aránya a hagyományos BMI-kritériumok szerinti 43 százalékról az új rendszerben 69 százalékra ugrott.