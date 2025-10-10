Ft
10. 10.
péntek
Ukrajna ammóniavezeték orosz-ukrán háború Oroszország

Egy ammóniavezeték felrobbantásával vádolja a visszavonuló Ukránokat Oroszország (VIDEÓ)

2025. október 10. 09:07

Mérgező gázzal akarják lassítani az ukránok az orosz előrenyomulást.

2025. október 10. 09:07
null

Visszavonuló ukrán csapatok felrobbantották a Togliatti–Odessza ammóniavezetéket – állítja az orosz védelmi minisztériumOroszország szerint az ukrán csapatok a kiszabaduló mérgező gázzal akarták lassítani az orosz előrenyomulást.

A Kyiv Post beszámolója szerint a szovjet időkből származó Togliatti–Odessza ammóniavezeték rendkívül mérgező cseppfolyós ammóniát szállított Oroszországból Ukrajnába a háború kirobbanása előtt. Az Ukrán Fegyveres Erők aknát helyeztek el a Togliatti–Odessza ammóniavezeték egyik ágán, és felrobbantották azt, hogy lassítsák az orosz erők előrenyomulását a Donyecki Népi Köztársaság területén – olvasható a minisztérium csütörtöki közleményében.

Szerencsére, mivel a vezeték a háború kezdete óta nincs használatban, csak a maradék ammónia szabadult ki a vezeték sérülésein keresztül. A minisztérium szerint egyetlen orosz katona sem sérült meg. A Védelmi Minisztérium videót is közzétett a történtekről, amelyen látható, ahogy az ammóniafelhő elönti a sérült vezeték környezetét.

Nem ez az első eset, hogy Ukrajna támadást intéz az ammóniavezeték ellen. Az év elején Oroszország figyelmeztetett, hogy Kijev jelentős ökológiai katasztrófát készül előidézni. Júliusban Alekszej Rtiscsev vezérőrnagy, az orosz Nukleáris, Biológiai és Vegyvédelmi Erők parancsnoka azzal vádolta a Nemzetközi Vegyifegyver-tilalmi Szervezetet (OPCW), hogy figyelmen kívül hagyja a vegyifegyver-konvenció ukránok általi megsértéséről szóló orosz jelentéseket. 2023-ban a vezeték Harkov régióban található egyik szakaszát felrobbantották, több civilt megsebesítve, amit Moszkva ukrán szabotázsakcióként könyvelt el.

Nyitókép forrása: X / képernyőfelvétel 

llnnhegyi
2025. október 10. 12:12
Ukrán ideggáz támadás!
Válasz erre
1
0
Nasi12
2025. október 10. 12:06
Az ukránok nem csak drón tudásukat ajánlják fel a nyugatnak, de a vezetékrobbantási kno-how -t is.:)
Válasz erre
0
0
chief Bromden
2025. október 10. 11:00
Tudnak ezek a banderisták. Majd, ha Európában robbantgatnak a sok hitegetés után.
Válasz erre
1
0
helyrerakosgat
2025. október 10. 09:57
A címben nagybetűvel írni az ukránokat... Ez már a legalja szint, vagy van még sok ilyen a tarsolyotokban, nyelvrontó hazafiak?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!