Egy ammóniavezeték felrobbantásával vádolja a visszavonuló Ukránokat Oroszország (VIDEÓ)

Visszavonuló ukrán csapatok felrobbantották a Togliatti–Odessza ammóniavezetéket – állítja az orosz védelmi minisztériumOroszország szerint az ukrán csapatok a kiszabaduló mérgező gázzal akarták lassítani az orosz előrenyomulást.

A Kyiv Post beszámolója szerint a szovjet időkből származó Togliatti–Odessza ammóniavezeték rendkívül mérgező cseppfolyós ammóniát szállított Oroszországból Ukrajnába a háború kirobbanása előtt. Az Ukrán Fegyveres Erők aknát helyeztek el a Togliatti–Odessza ammóniavezeték egyik ágán, és felrobbantották azt, hogy lassítsák az orosz erők előrenyomulását a Donyecki Népi Köztársaság területén – olvasható a minisztérium csütörtöki közleményében.

Szerencsére, mivel a vezeték a háború kezdete óta nincs használatban, csak a maradék ammónia szabadult ki a vezeték sérülésein keresztül. A minisztérium szerint egyetlen orosz katona sem sérült meg. A Védelmi Minisztérium videót is közzétett a történtekről, amelyen látható, ahogy az ammóniafelhő elönti a sérült vezeték környezetét.

Ammonia pipeline in Ukraine destroyed in explosion



The Togliatti–Odesa ammonia pipeline is a significant industrial infrastructure that stretches approximately 2,471 km from Togliatti, Russia, to the Black Sea port of Odesa, Ukraine. pic.twitter.com/RTYHsQS5Ry — Russian Market (@runews) October 9, 2025

Nem ez az első eset, hogy Ukrajna támadást intéz az ammóniavezeték ellen. Az év elején Oroszország figyelmeztetett, hogy Kijev jelentős ökológiai katasztrófát készül előidézni. Júliusban Alekszej Rtiscsev vezérőrnagy, az orosz Nukleáris, Biológiai és Vegyvédelmi Erők parancsnoka azzal vádolta a Nemzetközi Vegyifegyver-tilalmi Szervezetet (OPCW), hogy figyelmen kívül hagyja a vegyifegyver-konvenció ukránok általi megsértéséről szóló orosz jelentéseket. 2023-ban a vezeték Harkov régióban található egyik szakaszát felrobbantották, több civilt megsebesítve, amit Moszkva ukrán szabotázsakcióként könyvelt el.