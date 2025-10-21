„Az igazság egyik kritériuma, hogy azt mondja ki ami van. Nos, az igazságot el lehet tagadni, lehet úgy tenni, mintha nem létezne (homokba dugja a fejét) át lehet írni, de az igazság, éppen az elemi erejénél fogva, mindig áttör a köré épített falakon – ahogy most is.

A rendszerpártoknak lépniük kell az ügyben, mert a polgárok személyes tapasztalatai szembemennek a politikai fősodor és az azt kiszolgáló (terrorizáló?) média idealizált valóságképével. Nyilván egyszerűbb lett volna nem előidézni ezt a közbiztonsági válsághelyzetet, de ők azt mondták, hogy meg tudják csinálni.