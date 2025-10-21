Ütött az óra, Merz őszinteségi rohamot kapott: a migráció totális kudarc, sötétedés után életveszélyesek a városok
A német kancellár egy újságírói kérdésre válaszolva kelt ki magából.
Nyilván egyszerűbb lett volna nem előidézni ezt a közbiztonsági válsághelyzetet, de ők azt mondták, hogy meg tudják csinálni. Nem tudták.
„Az igazság egyik kritériuma, hogy azt mondja ki ami van. Nos, az igazságot el lehet tagadni, lehet úgy tenni, mintha nem létezne (homokba dugja a fejét) át lehet írni, de az igazság, éppen az elemi erejénél fogva, mindig áttör a köré épített falakon – ahogy most is.
A rendszerpártoknak lépniük kell az ügyben, mert a polgárok személyes tapasztalatai szembemennek a politikai fősodor és az azt kiszolgáló (terrorizáló?) média idealizált valóságképével. Nyilván egyszerűbb lett volna nem előidézni ezt a közbiztonsági válsághelyzetet, de ők azt mondták, hogy meg tudják csinálni.
Ezt is ajánljuk a témában
A német kancellár egy újságírói kérdésre válaszolva kelt ki magából.
Nem tudták. Ezek után nekünk nyilván dőreség lenne ugyanabba a kísérletbe belefogni. Szóval marad a kerítés; marad a szigorú bevándorlási politika – marad, ha a kormány is marad. Bizony ez a kettő szorosan összefügg.”
Nyitókép: X