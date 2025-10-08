Ft
Amerika Róma orosz-ukrán háború kereszténység Bizánc

Apokaliptikus hangulat kezd úrrá lenni Magyarországon és a nyugati világon – fogódzót kell keresni

2025. október 08. 15:13

Akármilyen mély politikai megosztottságot élünk is át, hazánk még mindig egy nyugalmas szeglete a nyugati világnak.

2025. október 08. 15:13
null
Szilvay Gergely
Szilvay Gergely

Charlie Kirk meggyilkolása, ukrajnai háború, Szőlő utca és álhírek, lakhatási problémák; a hátsó szomszédom pedig nem nekem mondja, mi a baja, hanem az oldalamon egy poszt alá kommentel.

Az a benyomásom, hogy apokaliptikus hangulat kezd úrrá lenni az országon és a nyugati világon, fogódzót kell keresni.

Háború van, kampány van, elkeseredettség van. Gyökeresen eltérő valóságértelmezések, sőt gyökeresen eltérő valóságészlelések.

Baj-e a megosztottság? Mindig azt szoktam erre felelni, hogy a demokrácia megosztottságot okoz. A demokráciában ugyanis álláspontok, világnézetek, érdekek versenyeznek a hatalomért. Lehet, hogy a demokratikus keretrendszer „civilizálja” ezt a versenyt, azaz nem végezzük ki az ellenfelet a győzelem után, mint pár száz éve előfordult időnként, de

a verseny mégiscsak fokozza, nem pedig tompítja a megosztottságot.

Kiskorom óta hallgatom az ország megosztottságáról szóló sirámokat. Nem érzékelem, hogy sok minden változott volna. Melyik ország nem megosztott politikailag?

Olvasom, hogy az amerikai egyház­megyékben egy év alatt átlagosan megduplázódott a felnőtt katekumenek, azaz megtérők száma. Illetve hogy arrafelé a magasabb végzettség nem jelent kisebb vallásosságot, sőt némi összefüggés inkább fordítva van: a magasabb végzettség valamivel mélyebb vallásossággal társul. A kereszténység máshol is hódít – Európát leszámítva. A katolikus és ortodox egyház esetében a beszámolók szerint az esztétika, azaz a rítus sajátosságai – zene, tömjén, ruhák stb. – jelentősen hozzájárulnak a megtérők választásához.

Az Egyesült Államokban rövid idő alatt megugrott a misére, istentiszteletre betérők száma.

Érthető: az emberek fogódzót kerestek, mégpedig túl a politikán, egzisztenciálisabb mélységben. Lehetséges, hogy lelkiségi megújulás jön a nyugati világban? Még nem tudhatjuk, de vannak erre utaló jelek.

tapir32
2025. október 08. 15:45
Soha, semelyik párt és kormány nem tett annyit a gyerekekért, a gyermekvédelemért, a családokért és az ifjúságért mint a Fidesz-KDNP és az Orbán kormányok! Pl. SzJA mentesség, CSOK, Otthon Start stb.
SzaboGeza
2025. október 08. 15:36
Magyarország a béke szigete!!
pipa89
2025. október 08. 15:33
Még, de mi a biztosíték, ha minden és mindenki megvehető egy választáson???? Meddig lehetünk a béke szigete, ha a 37%-a magyar választóknak mindezt a biztonságot veszélyezteti???? Aki átlátja a helyzetet a maga nyers valóságában, annak nincs kétsége, hogy ilyen időkben még inkább olyan emberre van szükség, aki rendelkezik a helyzetekhez, kihívásokhoz szükséges kvalitásokkal, gyakorlattal és kapcsolatrendszerrel. Ez ma az Orbán Viktor vezette Fidesz. A szuverenitás letéteményese a magyar nemzeti kormány. Nincs alternatíva!
