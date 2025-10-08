Apokaliptikus hangulat kezd úrrá lenni Magyarországon és a nyugati világon – fogódzót kell keresni

Charlie Kirk meggyilkolása, ukrajnai háború, Szőlő utca és álhírek, lakhatási problémák; a hátsó szomszédom pedig nem nekem mondja, mi a baja, hanem az oldalamon egy poszt alá kommentel.

Az a benyomásom, hogy apokaliptikus hangulat kezd úrrá lenni az országon és a nyugati világon, fogódzót kell keresni.

Háború van, kampány van, elkeseredettség van. Gyökeresen eltérő valóságértelmezések, sőt gyökeresen eltérő valóságészlelések.

Baj-e a megosztottság? Mindig azt szoktam erre felelni, hogy a demokrácia megosztottságot okoz. A demokráciában ugyanis álláspontok, világnézetek, érdekek versenyeznek a hatalomért. Lehet, hogy a demokratikus keretrendszer „civilizálja” ezt a versenyt, azaz nem végezzük ki az ellenfelet a győzelem után, mint pár száz éve előfordult időnként, de