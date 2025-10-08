Apokaliptikus hangulat kezd úrrá lenni Magyarországon és a nyugati világon – fogódzót kell keresni

Meghiúsult a demokrácia Ukrajnában: a háború miatt elmaradnak a választások
Az ukrán Legfelsőbb Tanács határozata szerint a hadiállapot miatt nem lehet megtartani a helyi önkormányzati választásokat.
Akármilyen mély politikai megosztottságot élünk is át, hazánk még mindig egy nyugalmas szeglete a nyugati világnak.
Charlie Kirk meggyilkolása, ukrajnai háború, Szőlő utca és álhírek, lakhatási problémák; a hátsó szomszédom pedig nem nekem mondja, mi a baja, hanem az oldalamon egy poszt alá kommentel.
Az a benyomásom, hogy apokaliptikus hangulat kezd úrrá lenni az országon és a nyugati világon, fogódzót kell keresni.
Háború van, kampány van, elkeseredettség van. Gyökeresen eltérő valóságértelmezések, sőt gyökeresen eltérő valóságészlelések.
Baj-e a megosztottság? Mindig azt szoktam erre felelni, hogy a demokrácia megosztottságot okoz. A demokráciában ugyanis álláspontok, világnézetek, érdekek versenyeznek a hatalomért. Lehet, hogy a demokratikus keretrendszer „civilizálja” ezt a versenyt, azaz nem végezzük ki az ellenfelet a győzelem után, mint pár száz éve előfordult időnként, de
a verseny mégiscsak fokozza, nem pedig tompítja a megosztottságot.
Kiskorom óta hallgatom az ország megosztottságáról szóló sirámokat. Nem érzékelem, hogy sok minden változott volna. Melyik ország nem megosztott politikailag?
Olvasom, hogy az amerikai egyházmegyékben egy év alatt átlagosan megduplázódott a felnőtt katekumenek, azaz megtérők száma. Illetve hogy arrafelé a magasabb végzettség nem jelent kisebb vallásosságot, sőt némi összefüggés inkább fordítva van: a magasabb végzettség valamivel mélyebb vallásossággal társul. A kereszténység máshol is hódít – Európát leszámítva. A katolikus és ortodox egyház esetében a beszámolók szerint az esztétika, azaz a rítus sajátosságai – zene, tömjén, ruhák stb. – jelentősen hozzájárulnak a megtérők választásához.
Az Egyesült Államokban rövid idő alatt megugrott a misére, istentiszteletre betérők száma.
Érthető: az emberek fogódzót kerestek, mégpedig túl a politikán, egzisztenciálisabb mélységben. Lehetséges, hogy lelkiségi megújulás jön a nyugati világban? Még nem tudhatjuk, de vannak erre utaló jelek.