Németország hálózat Magyarország MCC Ausztria Orbán Viktor Mandiner

A Mandinert emlegetik Európában: Németország és Ausztria is a magyar példát követheti

2025. október 13. 10:48

A Der Standard szerint sok CDU- és ÖVP-politikus számára Orbán Viktor rendszere a követendő példa, különösen a média- és intézményépítés terén.

2025. október 13. 10:48
null

A német és osztrák jobboldali média új hálózata, a Nius és az Exxpress szoros kapcsolatban áll az ÖVP és a CDU jobbszárnyával, és kiterjedt együttműködést folytat az Orbán Viktor vezette Magyarországgal – írja a Der Standard nyomtatott kiadása.

A cikk kiemeli, hogy a Nius nyíltan együttműködik a Mandinerrel, amely a Matthias Corvinus Collegium (MCC) tulajdonában van.

A szerző hangsúlyozza, az MCC által szervezett fesztiválon felszólalt Orbán Viktor kormányfő is, valamint német és osztrák jobboldali politikusok. Hozzáteszi, sok CDU- és ÖVP-politikus számára Orbán rendszere a követendő példa, különösen a média- és intézményépítés terén.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benkő Vivien Cher

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

dejavu
2025. október 13. 12:42
bazmeg…. bár sajnálom de ameddig lehúzzátok a wc-én a jobboldali újságírást egy kedves vezető kedvéért az a ti bajotok. De hogy utat mutassatok… atyaég.
evpus
2025. október 13. 12:08
A németeknek már régen meneszteni kellett volna a politikusaikat! Egyetlen normális politikus van náluk, az AFD vezetője!!
szemlelo-2
2025. október 13. 11:40
Ezt Orbán még a 2000-es években tanulta meg és erre oktatta Melonit, Le Pent, Babist. Trumppal is erről beszélgetett.
Karvaly
2025. október 13. 10:58
Ez az, amit a baloldal már rég felismert: a baráti média hozza a szavazókat, ugyanúgy, ahogy a kereskedőknek a marketing a vásárlókat. Ezt lehet elfogadni, lehet tiltakozni ellene, viszont egyet nem lehet tenni: figyelmen kívül hagyni. Ha jobboldali párt is nyerni akar, akkor nem tudja megúszni saját platform létrehozását, ahol az ő véleményét is meg lehet ismerni.
