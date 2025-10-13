A Mandinert emlegetik Európában: Németország és Ausztria is a magyar példát követheti

A német és osztrák jobboldali média új hálózata, a Nius és az Exxpress szoros kapcsolatban áll az ÖVP és a CDU jobbszárnyával, és kiterjedt együttműködést folytat az Orbán Viktor vezette Magyarországgal – írja a Der Standard nyomtatott kiadása.

A cikk kiemeli, hogy a Nius nyíltan együttműködik a Mandinerrel, amely a Matthias Corvinus Collegium (MCC) tulajdonában van.

A szerző hangsúlyozza, az MCC által szervezett fesztiválon felszólalt Orbán Viktor kormányfő is, valamint német és osztrák jobboldali politikusok. Hozzáteszi, sok CDU- és ÖVP-politikus számára Orbán rendszere a követendő példa, különösen a média- és intézményépítés terén.