Von der Leyen agyba-főbe dicsérte Romániát, két dolgot emelt ki az országgal kapcsolatban

Románia segít biztonságban tartani Európát légi és tengeri úton, a Fekete-tenger partján, nagy előnyt jelent az európai biztonság számára, és kulcsfontosságú partner a NATO keleti szárnyán – hangoztatta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság (EB) elnöke hétfőn a romániai Konstancán.

Az EB-elnök Nicusor Dan román államfővel közösen látogatott a fekete-tengeri kikötővárosba, ahol a katonai kikötőt és a Mihail Kogalniceanu légitámaszpontot keresték fel. Utóbbi helyszínen megbeszélést is folytattak. A román elnöki hivatal közlése szerint ennek témája az EU és a NATO közötti együttműködés, a tengeri és hibrid fenyegetések megelőzése, felderítése és elhárítása volt. A közös sajtótájékoztatón Ursula von der Leyen kitért arra, hogy

Romániának sikerült megőriznie a demokráciát és visszavernie az orosz manipulációs törekvéseket.

Hangsúlyozta, hogy az EU-ban növelni kell a védelmi fejlesztéseket, és kitért az EB által meghirdetett SAFE programra. Közölte: ez 150 milliárd euró értékű beruházásokat tesz lehetővé az uniós tagállamok számára, a programból 19 ország kíván részesülni, köztük Románia is.