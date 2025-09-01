Von der Leyen agyba-főbe dicsérte Romániát, két dolgot emelt ki az országgal kapcsolatban

Putyin szóvivője Ursula von der Leyen repülős malőrjéről: Nekünk ehhez semmi közünk, becsszó
Dmitrij Peszkov kommentálta azt a sajtóértesülést, mely szerint az oroszok zavarták volna a bizottsági elnököt a tájékozódásban.
Az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy az EU-ban növelni kell a védelmi fejlesztéseket, és kitért az EB által meghirdetett SAFE programra.
Románia segít biztonságban tartani Európát légi és tengeri úton, a Fekete-tenger partján, nagy előnyt jelent az európai biztonság számára, és kulcsfontosságú partner a NATO keleti szárnyán – hangoztatta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság (EB) elnöke hétfőn a romániai Konstancán.
Az EB-elnök Nicusor Dan román államfővel közösen látogatott a fekete-tengeri kikötővárosba, ahol a katonai kikötőt és a Mihail Kogalniceanu légitámaszpontot keresték fel. Utóbbi helyszínen megbeszélést is folytattak. A román elnöki hivatal közlése szerint ennek témája az EU és a NATO közötti együttműködés, a tengeri és hibrid fenyegetések megelőzése, felderítése és elhárítása volt. A közös sajtótájékoztatón Ursula von der Leyen kitért arra, hogy
Romániának sikerült megőriznie a demokráciát és visszavernie az orosz manipulációs törekvéseket.
Hangsúlyozta, hogy az EU-ban növelni kell a védelmi fejlesztéseket, és kitért az EB által meghirdetett SAFE programra. Közölte: ez 150 milliárd euró értékű beruházásokat tesz lehetővé az uniós tagállamok számára, a programból 19 ország kíván részesülni, köztük Románia is.
Elmondta, hogy a SAFE forrásait az uniós országok ipari bázisát erősítő közös beruházásokra lehet felhasználni, de Ukrajna védelmi iparába is be lehet fektetni. Arra is kitért, hogy a jelenlegi összeg
háromszorosára tervezik növelni a határvédelemre fordított finanszírozást, és ötszörösére a védelmi ipar beruházásait.
Az EB-elnök megköszönte a román államfőnek, hogy Románia támogatja Moldovát, és értékelte, hogy az ország erőfeszítéseket tesz a költségvetési hiány megfékezése, a gazdaság reformja érdekében.
(MTI)
Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP