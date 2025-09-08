Trumptól kér menedékjogot a humorista, akit transzellenes posztjai miatt letartóztattak Nagy-Britanniában

Az Egyesült Államokban kér menedékjogot Graham Lineman ír humorista, akit London Heathrow repülőterén tartóztattak le transzellenes közösségimédia-posztjai miatt – jelenti a Breitbart.

Linemant, az IT Crowd és a Father Ted valóságshow-k forgatókönyvíróját öt fegyveres rendőr tartóztatta le a repülőtéren, mikor épp azért érkezeett az Egyesült Királyságba, hogy egy transznemű nő állítólagos zaklatása miatt bíróság elé álljon.

Linemant három közösségimédia-poszt miatt tartóztatták le, melyeket még az USA-ban írt.

Az ír születésű Lineman 30 évet élt az Egyesült Királyságban, ahol egy transznemű nő zaklatása és telefonjának megrongálása miatt áll eljárás alatt. Közben székhelyét Arizona államba tette át, ahol új céget alapított Rob Schneider humoristával és Andrew Doyle újságíróval. Schneider kottyantotta el a sajtónak, hogy ügyvédjük „arra fogja kérni a Trump-kormányt, hogy adjon menedékjogot” Linehannek.

Linehan korábban Substackjén kelt ki azellen, hogy „egy olyan országban, ahol a pedofilok megússzák a büntetést, ahol a késes bűnözés kontrollálhatatlan, ahol a nőket megtámadják és zaklatják, ahányszor csak összegyűlnek beszélni”,