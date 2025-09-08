Ft
09. 08.
hétfő
LMBTQ + Rob Schneider humorista Nagy-Britannia transzneműség transznemű Amerikai Egyesült Államok Egyesült Államok LMBTQ-lobbi

Trumptól kér menedékjogot a humorista, akit transzellenes posztjai miatt letartóztattak Nagy-Britanniában

2025. szeptember 08. 21:55

Öt rendőr fogta el a London-Heathrow repülőtéren.

2025. szeptember 08. 21:55
Magyar Helsinki Bizottság, LMBTQ, LMBTQI, LMBTQ+

Az Egyesült Államokban kér menedékjogot Graham Lineman ír humorista, akit London Heathrow repülőterén tartóztattak le transzellenes közösségimédia-posztjai miatt – jelenti a Breitbart.

Linemant, az IT Crowd és a Father Ted valóságshow-k forgatókönyvíróját öt fegyveres rendőr tartóztatta le a repülőtéren, mikor épp azért érkezeett az Egyesült Királyságba, hogy egy transznemű nő állítólagos zaklatása miatt bíróság elé álljon.

Linemant három közösségimédia-poszt miatt tartóztatták le, melyeket még az USA-ban írt.

Az ír születésű Lineman 30 évet élt az Egyesült Királyságban, ahol egy transznemű nő zaklatása és telefonjának megrongálása miatt áll eljárás alatt. Közben székhelyét Arizona államba tette át, ahol új céget alapított Rob Schneider humoristával és Andrew Doyle újságíróval. Schneider kottyantotta el a sajtónak, hogy ügyvédjük „arra fogja kérni a Trump-kormányt, hogy adjon menedékjogot” Linehannek.

Linehan korábban Substackjén kelt ki azellen, hogy „egy olyan országban, ahol a pedofilok megússzák a büntetést, ahol a késes bűnözés kontrollálhatatlan, ahol a nőket megtámadják és zaklatják, ahányszor csak összegyűlnek beszélni”,

a kormány „öt fegyveres tisztet mozgósított, hogy letartóztassanak egy humoristát” tweetjei miatt.

Az egyik inkriminált posztban Linehan arról ír, hogy a női terekbe belépő biológiai férfiak „erőszakos és abuzív cselekedetet” hajtanak végre.

Nyitókép: Facebook

 

h040183
2025. szeptember 08. 23:35
Álprobléma! Foglalkozzanak az egyre terjedő antiszemitizmu... khm, pardon, foglalkozzanak a szabad Palesztinával, az tartja az angol népet izgalomban!
Smisla
2025. szeptember 08. 22:44
A britek még mindig nem az őket "'megillető" helyen vannak. Ideje lenne elkezdeni a saját sírgödrüket ásni, lassan szükségük lesz rá.
Kovacs11
•••
2025. szeptember 08. 22:08 Szerkesztve
Hová jutott Anglia... Mekkora szerencse, hogy Trump nyert a tengeren túlon, így maradt még erő féken tartani a woke őrületet. + nagyon kell Orbán és Magyarország is, hogy ezt Európán belülről tegye..
