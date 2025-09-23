Ft
Ft
29°C
16°C
Ft
Ft
29°C
16°C
09. 23.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 23.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
ENSZ Biztonsági Tanácsának Lengyelország NATO Oroszország

„Ti csak ne nyafogjatok!” – a lengyel külügyminiszter szerint Moszkva felkészülhet a legrosszabbra

2025. szeptember 23. 14:51

Radosław Sikorski szerint Moszkva képtelen békében élni.

2025. szeptember 23. 14:51
null

Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter a hét elején az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli ülésén kemény figyelmeztetést intézett Oroszországhoz – írta meg a Politico

A diplomata kijelentette: ha orosz repülőgépek vagy rakéták újra engedély nélkül hatolnak be a NATO légterébe, és lelövik őket, Moszkvának nincs joga panaszkodni. 

Ha egy újabb rakéta vagy repülő belép a légterünkbe, szándékosan vagy véletlenül, és lelövik, ne jöjjenek ide siránkozni. Előre szóltunk”

 – hangsúlyozta.

Az ülés apropója az volt, hogy szeptember 19-én három orosz katonai repülőgép 12 percre megsértette Észtország légterét, mielőtt olasz F–35-ösök, a NATO erői kíséretében, visszafordították volna őket. 

Az eset ráadásul nem elszigetelt: 

az elmúlt hetekben orosz drónok átrepültek Lengyelország és Románia légterén is, ami fokozta a feszültséget és készenlétbe helyezte a szövetséget.

Ezt is ajánljuk a témában

Donald Tusk lengyel miniszterelnök hétfőn megerősítette, hogy Varsó nem tűri a légsértéseket: 

Egyértelműen kijelentem: minden olyan repülő eszközt, amely engedély nélkül belép Lengyelország területére, vita nélkül le fogunk lőni. Itt nincs helye mérlegelésnek”

 – mondta. 

Sikorski New Yorkban tovább élezte a hangnemet, amikor Oroszországot azzal vádolta, hogy képtelen békében élni szomszédaival, s beteges birodalmi vágyai csak akkor érnek véget, ha belátja, hogy a birodalmak kora lejárt.

A NATO-légsértések sorozata az Európai Uniót is cselekvésre késztette: a tagállamok egy úgynevezett „drónfal” létrehozását fontolgatják, amely Kelet-Európa határait védené meg az orosz behatolásoktól. Pénteken hét uniós tagország tart online megbeszélést az Európai Bizottság és Ukrajna részvételével, hogy közösen keressenek megoldást a fokozódó fenyegetésre.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Jakub Porzycki / AFP

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nemecsekerno-007-01
2025. szeptember 23. 15:43
Az ukránok után a Nyugat, veletek fogja verni a csalánt, nem tűnt még fel?!?! Te persze le tudsz lépni a floridai villádba miután minden szétbaszódott. Ugye, te internacionalista szarzsák. Elmehetnétek már Szibériába egy kis átnevelésre a szarkeverő feleségeddel együtt. Jobb hely lenne a világ.
Válasz erre
0
0
OszkárOszi
•••
2025. szeptember 23. 15:35 Szerkesztve
Legutóbb is csak hármat lőttek le.Maradt még vagy tizenhat.Sajátjaikra minek lőjenek lengyelék?
Válasz erre
0
0
nemmondom-3
2025. szeptember 23. 15:32
Híres neve ellenére nincs nagy jövője az oroszokat kioktató lengyel külügyinek.
Válasz erre
2
0
jan36
2025. szeptember 23. 15:20
Esetleg, a jószomszédaidnak, az ukránoknak is szólhatnál. Ugyanis elég furcsa volt az a dróntörténet.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!