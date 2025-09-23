„Ti csak ne nyafogjatok!” – a lengyel külügyminiszter szerint Moszkva felkészülhet a legrosszabbra

Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter a hét elején az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli ülésén kemény figyelmeztetést intézett Oroszországhoz – írta meg a Politico.

A diplomata kijelentette: ha orosz repülőgépek vagy rakéták újra engedély nélkül hatolnak be a NATO légterébe, és lelövik őket, Moszkvának nincs joga panaszkodni.

Ha egy újabb rakéta vagy repülő belép a légterünkbe, szándékosan vagy véletlenül, és lelövik, ne jöjjenek ide siránkozni. Előre szóltunk”

– hangsúlyozta.

Az ülés apropója az volt, hogy szeptember 19-én három orosz katonai repülőgép 12 percre megsértette Észtország légterét, mielőtt olasz F–35-ösök, a NATO erői kíséretében, visszafordították volna őket.