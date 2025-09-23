„Ti csak ne nyafogjatok!” – a lengyel külügyminiszter szerint Moszkva felkészülhet a legrosszabbra

Előre a „lengyel úton”: varsói mintát követve buktatna kormányt Magyar Péter
Radosław Sikorski szerint Moszkva képtelen békében élni.
Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter a hét elején az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli ülésén kemény figyelmeztetést intézett Oroszországhoz – írta meg a Politico.
A diplomata kijelentette: ha orosz repülőgépek vagy rakéták újra engedély nélkül hatolnak be a NATO légterébe, és lelövik őket, Moszkvának nincs joga panaszkodni.
Ha egy újabb rakéta vagy repülő belép a légterünkbe, szándékosan vagy véletlenül, és lelövik, ne jöjjenek ide siránkozni. Előre szóltunk”
– hangsúlyozta.
Az ülés apropója az volt, hogy szeptember 19-én három orosz katonai repülőgép 12 percre megsértette Észtország légterét, mielőtt olasz F–35-ösök, a NATO erői kíséretében, visszafordították volna őket.
Az eset ráadásul nem elszigetelt:
az elmúlt hetekben orosz drónok átrepültek Lengyelország és Románia légterén is, ami fokozta a feszültséget és készenlétbe helyezte a szövetséget.
Donald Tusk lengyel miniszterelnök hétfőn megerősítette, hogy Varsó nem tűri a légsértéseket:
Egyértelműen kijelentem: minden olyan repülő eszközt, amely engedély nélkül belép Lengyelország területére, vita nélkül le fogunk lőni. Itt nincs helye mérlegelésnek”
– mondta.
Sikorski New Yorkban tovább élezte a hangnemet, amikor Oroszországot azzal vádolta, hogy képtelen békében élni szomszédaival, s beteges birodalmi vágyai csak akkor érnek véget, ha belátja, hogy a birodalmak kora lejárt.
A NATO-légsértések sorozata az Európai Uniót is cselekvésre késztette: a tagállamok egy úgynevezett „drónfal” létrehozását fontolgatják, amely Kelet-Európa határait védené meg az orosz behatolásoktól. Pénteken hét uniós tagország tart online megbeszélést az Európai Bizottság és Ukrajna részvételével, hogy közösen keressenek megoldást a fokozódó fenyegetésre.
Az orosz elnöki szóvivő ezt azzal magyarázta, hogy a NATO katonai és logisztikai támogatást nyújt Ukrajnának.
