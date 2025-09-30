Ft
gyilkosság migráns Gelsenkirchen

Terror: vér áztatta Gelsenkirchen utcáit, egymást ölték a bevándorlók (VIDEÓ)

2025. szeptember 30. 10:48

Két népes bevándorlófamília verte szét egymást a német városban, egyiküket szíven szúrták, sok a súlyos sebesült.

2025. szeptember 30. 10:48
null

Halálos tömegverekedés rázta meg vasárnap este a németországi Gelsenkirchen városát, ahol két török család tagjai csaptak össze a Bismarck negyedben. 

A hangos szóváltásból percek alatt utcai háború lett: mintegy harminc ember esett egymásnak késekkel, baseballütőkkel, sokkolókkal és más fegyverekkel. 

A véres összetűzésben egy 56 éves férfit szíven szúrtak, ő később a kórházban meghalt. Öten súlyosan megsérültek, közülük négyen életveszélyes állapotban vannak – számolt be a ReMix.

A helyszínt rövid időn belül ellepték a rendőrök és a mentők, helikoptert is bevetettek a helyzet kezelésére. A rendőrség hat embert – három férfit és három nőt – őrizetbe vett, köztük egy 16 éves fiatalt is. A nyomozók szerint a konfliktus családi viszályból fakadt, bár a helyi sajtó szerint 

felmerült a rivális „klánok” közötti leszámolás gyanúja is.

Az eset újabb példája annak a súlyosbodó biztonsági helyzetnek, amely az Észak-Rajna–Vesztfália tartományban fekvő Ruhr-vidéket jellemzi. 

A régióban egyre gyakoribbak a „klánbűnözés” formái: utcai tömegverekedések, emberrablások, sőt robbantások is. 

Tim Frommeyer helyi rendőrfőnök a minap úgy fogalmazott: a városban a bűncselekmények 34–58 százalékát külföldi elkövetőkhöz lehet kötni, és egyre jobban szerveződő családi hálózatok tartják kezükben az illegális tevékenységeket.

Az eset politikai visszhangot is kapott: bár a város közbiztonsága régóta kritikus téma, a vasárnapi polgármester-választás második fordulóját mégis a szociáldemokrata jelölt nyerte 66,9 százalékkal. Az AfD „kemény kéz” politikája nem bizonyult elégnek, hogy többséget szerezzen a bevándorlók által is erősen befolyásolt városban.

Nyitókép: Christoph Reichwein / AFP

auditorium
2025. szeptember 30. 13:01
A baloldal befogadó az összes EU-tagállamban. Ezt a németek is észrevehették. Gelsenkirchenben, Kölnben ès Düsseldorfban is inkább az SPD-re szavaztak, akik a CDU-val koaliciòban elvegetàlnak . A nèmet vàlasztók félnek az AfD-tól mint a tűztől, annyire beléjük verték negyven éven keresztül, h. ez szélsőjobb náci párt - um Gottes Willen - erre szavazni ! Meg sem hallgatjàk a pàrtprogramjukat. Csak külföldön mernek kormányt kritizálni, otthon nem, fejet hajtanak.
Bitrex®
2025. szeptember 30. 12:10
Kebab vs. döner.
regi-nyarakon21
2025. szeptember 30. 12:09
Na, pont ez nem hiányzik nekünk! Ébresztő! Mp első dolga lesz a migránskvóták teljesítése
komloisracok
2025. szeptember 30. 11:59
A gyözteseket a rendőrség,a veszteseket a.mentők vagy a hullaszállítók vitték el
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!