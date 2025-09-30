Terror: vér áztatta Gelsenkirchen utcáit, egymást ölték a bevándorlók (VIDEÓ)

Elképesztő: odament nyaralgatni a migráns, ahonnan állítólag menekült
A tálibok sem akadály, ha a hazai ízekre vágyik a brit honba szakadt afgán menedékkérő, és erről büszkén posztolgatott is - vesztére.
Két népes bevándorlófamília verte szét egymást a német városban, egyiküket szíven szúrták, sok a súlyos sebesült.
Halálos tömegverekedés rázta meg vasárnap este a németországi Gelsenkirchen városát, ahol két török család tagjai csaptak össze a Bismarck negyedben.
A hangos szóváltásból percek alatt utcai háború lett: mintegy harminc ember esett egymásnak késekkel, baseballütőkkel, sokkolókkal és más fegyverekkel.
A véres összetűzésben egy 56 éves férfit szíven szúrtak, ő később a kórházban meghalt. Öten súlyosan megsérültek, közülük négyen életveszélyes állapotban vannak – számolt be a ReMix.
A helyszínt rövid időn belül ellepték a rendőrök és a mentők, helikoptert is bevetettek a helyzet kezelésére. A rendőrség hat embert – három férfit és három nőt – őrizetbe vett, köztük egy 16 éves fiatalt is. A nyomozók szerint a konfliktus családi viszályból fakadt, bár a helyi sajtó szerint
felmerült a rivális „klánok” közötti leszámolás gyanúja is.
Ezt is ajánljuk a témában
A tálibok sem akadály, ha a hazai ízekre vágyik a brit honba szakadt afgán menedékkérő, és erről büszkén posztolgatott is - vesztére.
Az eset újabb példája annak a súlyosbodó biztonsági helyzetnek, amely az Észak-Rajna–Vesztfália tartományban fekvő Ruhr-vidéket jellemzi.
A régióban egyre gyakoribbak a „klánbűnözés” formái: utcai tömegverekedések, emberrablások, sőt robbantások is.
Tim Frommeyer helyi rendőrfőnök a minap úgy fogalmazott: a városban a bűncselekmények 34–58 százalékát külföldi elkövetőkhöz lehet kötni, és egyre jobban szerveződő családi hálózatok tartják kezükben az illegális tevékenységeket.
Az eset politikai visszhangot is kapott: bár a város közbiztonsága régóta kritikus téma, a vasárnapi polgármester-választás második fordulóját mégis a szociáldemokrata jelölt nyerte 66,9 százalékkal. Az AfD „kemény kéz” politikája nem bizonyult elégnek, hogy többséget szerezzen a bevándorlók által is erősen befolyásolt városban.
Ezt is ajánljuk a témában
„Megragadtam a karjánál, és megmondtam neki: b*szni akarok!” – közölte a párizsi lányt késsel szexre kényszerítő Jordy Goukara. Botrányba fulladt a tárgyalás miután a migráns vetkőzni kezdett.
Nyitókép: Christoph Reichwein / AFP