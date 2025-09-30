Terror: vér áztatta Gelsenkirchen utcáit, egymást ölték a bevándorlók (VIDEÓ)

Halálos tömegverekedés rázta meg vasárnap este a németországi Gelsenkirchen városát, ahol két török család tagjai csaptak össze a Bismarck negyedben.

A hangos szóváltásból percek alatt utcai háború lett: mintegy harminc ember esett egymásnak késekkel, baseballütőkkel, sokkolókkal és más fegyverekkel.

A véres összetűzésben egy 56 éves férfit szíven szúrtak, ő később a kórházban meghalt. Öten súlyosan megsérültek, közülük négyen életveszélyes állapotban vannak – számolt be a ReMix.

🇩🇪🔥Blood flows in Germany



1 dead and 5 seriously injured after two Turkish families battled in the streets of the city of Gelsenkirchen.



The deceased victim is a 56-year-old man who was stabbed in the heart.



2 victims remain in critical condition.



Yesterday, at 8:00 p.m.,…

A helyszínt rövid időn belül ellepték a rendőrök és a mentők, helikoptert is bevetettek a helyzet kezelésére. A rendőrség hat embert – három férfit és három nőt – őrizetbe vett, köztük egy 16 éves fiatalt is. A nyomozók szerint a konfliktus családi viszályból fakadt, bár a helyi sajtó szerint