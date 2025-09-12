Ft
„Teljesen megőrülünk” – gyerekek közötti erőszakhullám miatt zártak be holland iskolákat

2025. szeptember 12. 20:17

Hollandiában két szomszédos város felsős iskoláit pénteken bezárták egy gyerekcsoportok közötti erőszakhullám nyomán.

2025. szeptember 12. 20:17
Beverwijk és Heemskerk mind az öt iskoláját bezárták a nyugalom helyreállítása érdekében, miután tinédzserek megtámadásáról készült képek, valamint mesterséges intelligencia által generált, nem valódi videók jelentek meg két iskola felrobbanásáról.

Beverwijk polgármestere, Martijn Smit háromnapos szükségállapotot adott ki, betiltva a három vagy több fős összejöveteleket, és a fegyverhasználat megakadályozása érdekében „magas kockázatúnak” minősítette a területeket.

A szülők aggódtak gyermekeik iskolába járása miatt

– mondta Smit a NOS Rádiónak –, ezért a legbölcsebb volt egy nap nyugalom, majd hétfőn újranyitni”.

Két rivális ifjúsági csoportot okolnak az egyre fokozódó erőszakért, amely a múlt héten egy beverwijki iskolában okozott súlyos incidenssel kezdődött. A rendőrség közlése szerint egy 22 éves férfit tartóztattak le rongálás gyanújával.

Ezután verekedés tört ki, és egy fiú súlyosan megsérült. Egy ellenőrizetlen TikTok-videó került elő, amelyen látható, hogy a fiút fejbe rúgják, miközben a száját ragasztószalaggal leragasztották.

A polgármester közölte, az emberek megijedtek, mert „nagyon undorító videókat” osztottak meg fiatalokat bántalmazó felvételekkel.

A nadrágjukat letépik, a nemi szervüket filmre veszik és online teszik közzé – azt hiszem, ebből tényleg elég.

A holland igazságügyi miniszter, Foort van Oosten úgy fogalmazott, „hihetetlenül szomorú, hogy az iskoláknak így kellett dönteniük”, mivel a gyerekeknek joguk van oda járni.

A rendőrség kiemelte: azon dolgoznak, hogy „helyreállítsák a nyugalmat és a biztonságot a környéken”, és Beverwijk, illetve Heemskerk polgármestereinek rendeletei értelmében jogosultak megelőző kutatásokat végezni, valamint csoportokat feloszlatni.

A sportklubok lemondták az esti edzéseket, a helyi DEM klub szerint ebben az időben voltak zavargások.

„Nehéz elképzelni, hogy ez a valódi életben megtörténhet” – magyarázta Caroline de Plas, a BBB gazda-polgári mozgalom vezetője, hangsúlyozva, hogy „teljesen megőrülnek”.
 

Nyitóképen: Beverwijk kijárási korlátozástól sújtott, szinte teljes területe (forrás: beverwijki önkormányzat)

 

