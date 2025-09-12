„Teljesen megőrülünk” – gyerekek közötti erőszakhullám miatt zártak be holland iskolákat

Beverwijk és Heemskerk mind az öt iskoláját bezárták a nyugalom helyreállítása érdekében, miután tinédzserek megtámadásáról készült képek, valamint mesterséges intelligencia által generált, nem valódi videók jelentek meg két iskola felrobbanásáról.

Beverwijk polgármestere, Martijn Smit háromnapos szükségállapotot adott ki, betiltva a három vagy több fős összejöveteleket, és a fegyverhasználat megakadályozása érdekében „magas kockázatúnak” minősítette a területeket.

A szülők aggódtak gyermekeik iskolába járása miatt

– mondta Smit a NOS Rádiónak –, ezért a legbölcsebb volt egy nap nyugalom, majd hétfőn újranyitni”.

Két rivális ifjúsági csoportot okolnak az egyre fokozódó erőszakért, amely a múlt héten egy beverwijki iskolában okozott súlyos incidenssel kezdődött. A rendőrség közlése szerint egy 22 éves férfit tartóztattak le rongálás gyanújával.