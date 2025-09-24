Ft
Tarr Zoltán Tisza Párt Európai Parlament Kárpátalja

Tarr Zoltán ismét elszólta magát: szerinte a kárpátaljai magyaroknak ukránul kellene tanulniuk (VIDEÓ)

2025. szeptember 24. 16:29

A Tisza Párt politikusa a brüsszeli Európai Parlament Kulturális és Oktatási Bizottságának szerdai ülésén szólalt fel.

2025. szeptember 24. 16:29
null

Tarr Zoltán Brüsszelben ismét elszólta magát: az Európai Parlament Kulturális és Oktatási Bizottságának szerdai ülésén a Tisza Párt politikusa kifejtette, hogy a kárpátaljai magyar diákoknak elengedhetetlen az ukrán nyelv elsajátítása az oktatás részeként. 

Hogyan tudunk esetleg mi, mint bizottság támogatást adni abban, hogy ez az oktatás, tehát a nem ukrán anyanyelvű, de Ukrajnában élő és Ukrajnát hazájuknak tekintő kisebbségek is az ukrán nyelvvel megismerkedhessenek úgy, hogy a társadalom teljes jogú tagjaként tudjanak aztán működni”

hangoztatta a politikus. 

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

 

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Obsitos Technikus
2025. szeptember 24. 17:49
Szerintem meg Szarr úrnak vissza kellene adnia a református lelkészi diplomáját, felekezetet váltania, és élete végéig egy kolostorban vezekelnie ukránul, akkor talán - talán elkerüli a pokol mélyebb régióit.
Válasz erre
0
0
Türelem
2025. szeptember 24. 17:47
ez a féreg tényleg református lelkész? massivement ukrán ügynök pontosít.....
Válasz erre
0
0
lendvaiildiko
2025. szeptember 24. 17:47
Ezt gondolom az érintettek, a szülők és gyermekeik is tudják. Ehhez minek ez Tarr Zoltán? Hány ukrán tanárt lehetne fizetni abból a pénzből, amit ez itt a parlamenti semmittevéséért fölmarkol. Ettől függetlenül pont ennek kellene tudni, mi a nemzetiségi jog. Az Aland szigetek / Ahvenammaa Finnország autonóm területe. Itt az államelnök is csak svédül végezheti az államelnökösködést, ahogy Finnországban a svédekre való tekintettel a svéd államnyelv és közhivatalt csak az viselhet, ha finn létére tud svédül. (hogy valami jót is írjak a finnekről). Képzeljük el, amint Elensky vagy Kulebe magyarul jelent Tarr Zolinak.....
Válasz erre
0
0
dodek4b
2025. szeptember 24. 17:44
Ez egy református ? Kizárni de azonnal , ha lehet még az országból is ! ! !
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!