Nem hagyhatták annyiban a „papírtigrist”: Moszkva azonnal visszaszólt Trumpnak

Nem kellett sokáig várni, a Kreml szerdán reagált Donald Trump keddi kijelentésére, miszerint Oroszország egy „papírtigris”, és egyértelművé tette: folytatja a háborút Ukrajna ellen, mert nem hagynak neki más választást – számolt be az Euroactiv.

Donald Trump az ENSZ Közgyűlésen arról beszélt, hogy Ukrajna megnyerheti a háborút a harctéren.

Nyitókép: Brazil Photo Press via AFP

Trump egy egészen új álláspontot vett fel a háború kapcsán

Korábban a Mandiner is beszámolt róla, hogy a New York-i ENSZ Közgyűlésben tett felszólalásában Donald Trump egy teljesen új álláspontot vett fel a háborúval kapcsolatban, és azt állította, hogy Ukrajna Európa támogatásával képes lehet a harctéren legyőzni Oroszországot, és akár azt is elkerülheti, hogy le kell mondania területekről.