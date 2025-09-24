Nem hagyhatták annyiban a „papírtigrist”: Moszkva azonnal visszaszólt Trumpnak

Trump váratlan ukrán fordulata: mi történt valójában?
„Mindkét országnak minden jót kívánok” – írta sejtelmesen az amerikai elnök.
Az amerikai elnök kedden egy egészen új háborús narratívával állt elő. Azt állította, Ukrajna mégis megnyerheti a háborút a harctéren.
Nem kellett sokáig várni, a Kreml szerdán reagált Donald Trump keddi kijelentésére, miszerint Oroszország egy „papírtigris”, és egyértelművé tette: folytatja a háborút Ukrajna ellen, mert nem hagynak neki más választást – számolt be az Euroactiv.
Korábban a Mandiner is beszámolt róla, hogy a New York-i ENSZ Közgyűlésben tett felszólalásában Donald Trump egy teljesen új álláspontot vett fel a háborúval kapcsolatban, és azt állította, hogy Ukrajna Európa támogatásával képes lehet a harctéren legyőzni Oroszországot, és akár azt is elkerülheti, hogy le kell mondania területekről.
A Közgyűlésben elmondott beszéde után Trump négyszemközt tárgyalt Volodimir Zelenszkij elnökkel, és a találkozó után közösségi oldalán is megosztott egy bejegyzést a témában, amelyben többek között Oroszország stratégiai nehézségeiről írt. Megjegyezte: „Oroszország három és fél éve céltalanul harcol egy háborúban, amelyet egy igazi katonai hatalom kevesebb mint egy hét alatt megnyerhetett volna” – írta.
Hozzátette, hogy Putyin erői „papírtigrisek” – ellentétben azzal, ahogy korábban leírta a nukleáris fegyverekkel rendelkező országot, majd kijelentette: „Putyin és Oroszország NAGY gazdasági nehézségekkel küzd”.
Az amerikai elnök kijelentéseire reagálva Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt nyilatkozta:
„Folytatjuk a különleges katonai műveletet, hogy megvédjük az érdekeinket és elérjük a céljainkat.”
Hozzátette, muszáj így tenniük, nem csak a ma élő, hanem a jövő orosz generációiért is.
Peszkov reagált arra is, hogy Donald Trump papírtigrisnek nevezte Oroszországot, ezzel Moszkva rossz gazdasági helyzetére utalva.
„Oroszország inkább egy medvére hasonlít. És nincs olyan, hogy papírmedve. Oroszország egy igazi medve” – válaszolt a kritikára. Ugyanakkor elismerte, hogy az orosz gazdaság „két év gyors növekedés után lelassult, és küzd a makacs inflációval”, ezért valóban nincs könnyű helyzetben.
