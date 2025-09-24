Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború papírtigris Kreml (Moszkva) Ukrajna Oroszország Donald Trump ENSZ Közgyűlés

Nem hagyhatták annyiban a „papírtigrist”: Moszkva azonnal visszaszólt Trumpnak

2025. szeptember 24. 17:01

Az amerikai elnök kedden egy egészen új háborús narratívával állt elő. Azt állította, Ukrajna mégis megnyerheti a háborút a harctéren.

2025. szeptember 24. 17:01
null

Nem kellett sokáig várni, a Kreml szerdán reagált Donald Trump keddi kijelentésére, miszerint Oroszország egy „papírtigris”, és egyértelművé tette: folytatja a háborút Ukrajna ellen, mert nem hagynak neki más választást – számolt be az Euroactiv.

háború
Donald Trump az ENSZ Közgyűlésen arról beszélt, hogy Ukrajna megnyerheti a háborút a harctéren.
Nyitókép: Brazil Photo Press via AFP

Trump egy egészen új álláspontot vett fel a háború kapcsán

Korábban a Mandiner is beszámolt róla, hogy a New York-i ENSZ Közgyűlésben tett felszólalásában Donald Trump egy teljesen új álláspontot vett fel a háborúval kapcsolatban, és azt állította, hogy Ukrajna Európa támogatásával képes lehet a harctéren legyőzni Oroszországot, és akár azt is elkerülheti, hogy le kell mondania területekről.

A Közgyűlésben elmondott beszéde után Trump négyszemközt tárgyalt Volodimir Zelenszkij elnökkel, és a találkozó után közösségi oldalán is megosztott egy bejegyzést a témában, amelyben többek között Oroszország stratégiai nehézségeiről írt. Megjegyezte: „Oroszország három és fél éve céltalanul harcol egy háborúban, amelyet egy igazi katonai hatalom kevesebb mint egy hét alatt megnyerhetett volna” – írta.

Oroszország folytatja a háborút, mert nincs más választása

Hozzátette, hogy Putyin erői „papírtigrisek” – ellentétben azzal, ahogy korábban leírta a nukleáris fegyverekkel rendelkező országot, majd kijelentette: „Putyin és Oroszország NAGY gazdasági nehézségekkel küzd”.

Az amerikai elnök kijelentéseire reagálva Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt nyilatkozta:

„Folytatjuk a különleges katonai műveletet, hogy megvédjük az érdekeinket és elérjük a céljainkat.”

Hozzátette, muszáj így tenniük, nem csak a ma élő, hanem a jövő orosz generációiért is.

Peszkov reagált arra is, hogy Donald Trump papírtigrisnek nevezte Oroszországot, ezzel Moszkva rossz gazdasági helyzetére utalva.

„Oroszország inkább egy medvére hasonlít. És nincs olyan, hogy papírmedve. Oroszország egy igazi medve” – válaszolt a kritikára. Ugyanakkor elismerte, hogy az orosz gazdaság „két év gyors növekedés után lelassult, és küzd a makacs inflációval”, ezért valóban nincs könnyű helyzetben.

Nyitókép: SERGEI ILNITSKY / POOL / AFP

Összesen 19 komment

Orange79
2025. szeptember 24. 17:42
Trump nagy csalódás. Csapkod ide-oda, beszél ezt-azt de valójában semmit nem tesz a békéért sőt tüzeli az ukrán hadigépezetet pénzzel és fegyverrel. Teljesen hibás koncepció az oroszokat visszavonulásra kényszeríteni, ráadásul igen veszélyes a világ egyik legnagyobb nukleáris nagyhatalmával baszakodni. Vagy teljesen hülye, vagy őt is eligazították a háttérhatalom figurái a helyes magatartásról.
Válasz erre
0
1
Jospehe998
2025. szeptember 24. 17:32
Csak kiváncsi lettem volna hogy mi történne egy fordított helyzetben. Ha az USA támadta volna meg Ukrajnát és Oroszország, Kína, India és az összes többi BRICS tagállam katonailag támogatna az ukránokat mindennel. Gondolom az USA mint igazi “katonai hatalom” ugyanott lenne mint most Oroszország csak gazdagabbak lennénk egy pár hollywoodi filmmel az amerikaiak hősies akcióiról…
Válasz erre
1
1
Interista
2025. szeptember 24. 17:27
Az oroszok lenyomják Ukrajnát a papírkutya NATO -val együtt. Trump meg politikus. Ide is, oda is beszél. Ez a dolga. Plusz kell még egy "kis pénz" . Sok fegyvert adhat még el európának, akik meg átadják az ukránoknak. Trump minden verzióban nyer ezen a háborún.
Válasz erre
0
0
canadian-deplorable
2025. szeptember 24. 17:25
Trump Amerika elnöke és kötelessége Amerika érdekeit szolgálni. Amerika érdeke Oroszország kordában tartása. Ezért robbantották ki az ukrán háborút, csak nem úgy sikerült, ahogy tervezték. Putyinék tudták, hogy ez jönni fog és jó előre felkészültek.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!